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Продала квартиру и осталась должна

08 Ноября 2017 - 11:42
Главная → Заметки → Общество
Риелторы требуют с псковички деньги за продажу квартиры без их помощи

Агентские, неустойку, возмещение затрат на рекламу – более 60 тысяч рублей требуют у псковички в агентстве недвижимости. Она обратилась к риелторам за помощью в продаже квартиры, но вынуждена была сама этим заняться, так как дело не двигалось. В агентстве уверяют, что девушка мешала продаже, и требуют денег.

– Я, конечно, сама виновата, – сразу говорит Валерия Соловьева. – Привыкла верить людям, а еще мне надо было срочно продать квартиру. Но мне хочется, чтобы как можно больше псковичей узнали о том, в какую историю попала я, и были внимательны и осторожны, обращаясь в агентства недвижимости.  
 

Поверила и подписала

Летом Валерии в сжатые сроки надо было продать свою однокомнатную квартиру в Пскове. Времени заниматься продажей самостоятельно не было, поэтому девушка решила обратиться за помощью в одно из псковских агентств недвижимости. 

– Есть такая поговорка: «На ловца и зверь бежит». Так вот риелтор этого агентства сам на меня вышел, – рассказывает она. – Мне предложили прийти в офис и заключить договор. Я не первый раз недвижимость продаю, знаю и о договоре, и о последующей комиссии. Но в данном случае подписать мне дали не агентский договор, а договор на оказание услуг по продаже недвижимости. Сумма вознаграждения – 50 000 рублей. Такой договор означает, что агентство даже одну услугу по размещению объявления на сайте объявлений может оценить в 50 000 рублей. Что еще  насторожило. Договор – на полгода. Мне пояснили, что это минимальный срок заключения. Я в свою очередь еще раз напомнила, что продать квартиру надо до 1 сентября. 

Владелицу недвижимости просили по этому поводу не беспокоиться, заверив, что все сделают. Та поверила и договор подписала.

Первые несколько недель риелтор приводил потенциальных покупателей, квартиру показывал, а потом активность его заметно снизилась. 

– Я ему звонила, советовалась, чтобы не просто так потом платить комиссию в размере 50 000 рублей. Как-то просила разместить баннер о продаже квартиры, несколько раз интересовалась, не много ли денег запрашиваю. 

Звонки риелтору результатов не приносили – полмесяца Валерия ждала мифических клиентов из района, которые так и не приехали смотреть квартиру. 

Из агентства звонили начальству Валерии, чтобы поговорить о «нерадивой сотруднице».
 

Покупателя нашла сама

– В какой-то момент я поняла, что дело труба, и взяла все в свои руки. Поместила сама объявление на «Авито». Тогда, кстати, и обнаружила, что объявление, данное агентством, располагается аж на пятой странице. Получается, что никто не занимался тем, чтобы поднимать его.  

Валерии повезло – она довольно быстро нашла покупателя и квартиру продала. А через некоторое время по почте получила претензию, согласно которой должна заплатить агентству 50 000 рублей агентских, 10 000 рублей неустойки и 1 045 рублей за рекламу на «Авито». Также из приложенного отчета следовало, что девушка не выходила на связь и всячески препятствовала показу объекта недвижимости. 

– Мой юрист отослал ответ на претензию, – разъясняет Валерия свою позицию. – В нем приведены ссылки на статьи из Закона «О защите прав потребителей» и Гражданского кодекса РФ, в которых говорится, что у меня есть законное право прервать договор в одностороннем порядке и заплатить только фактически понесенные затраты. И вот еще что. Одновременно я заключала с агентством договор о продаже земельного участка. Три дня назад попросила предоставить отчет о том, как идет рекламная кампания по продаже. Предварительно сделала скриншоты со страниц «Авито» и группы агентства «ВКонтакте», подтверждающие, что информации о моем участке нигде нет. И что получается? Если я его до конца действия договора продам сама, они опять потребуют с меня денег за работу? Из всего этого я делаю вывод, что агентство работает по следующей схеме: подсаживает людей на такие договоры, а если они самостоятельно продают недвижимость, предъявляет претензии и запугивает судом.
 

Валерия отправила договор на независимую юридическую экспертизу и готовится к суду. 

 

 

Мнение

Директор агентства недвижимости Евгений Белинский:

– С Валерией Соловьевой мы подписали договор на оказание услуг по продаже однокомнатной квартиры. Договор подразумевает, что наше агентство занимается продажей ее квартиры и по итогам получает вознаграждение в размере 50 000 рублей. В нем также прописаны такие моменты, как, например: клиент не имеет права продавать квартиру самостоятельно, а если и находит покупателя, должен обратиться в агентство, и мы сделку проведем. Валерии объяснили все последствия неисполнения договора, в т.ч. обязательную выплату агентского вознаграждения. Если клиент не готов добросовестно исполнять заключенный договор, он может его не подписывать. Однако договор был подписан. В течение двух месяцев мои сотрудники показывали квартиру восемь раз. Два клиента так и не смогли ее посмотреть – Валерия то отсутствовала, то не могла подъехать. Клиент из Острова готов выступить на суде в качестве свидетеля и этот факт подтвердить. Когда мы узнали, что квартира продана, выслали претензию, в которой изложили требования по выплате компенсации за неисполнение договора. 

Наше агентство работает полтора года, и на контакт мы всегда идем. Бывают разные жизненные ситуации, но к консенсусу всегда можно прийти. С Валерией Соловьевой я общался, когда мы только подписывали договор, больше она ко мне не обращалась, предпочла оскорблять нас через СМИ. Если бы она сразу предупредила, что нашла покупателя и намерена сама продать квартиру, ситуация бы развивалась по-другому. Теперь все решит суд. 



Риелтор утверждает, что Валерия без предупреждения и согласования снижала цену и не выходила на связь. Однако переписка свидетельствует о том, что агент согласовал действия клиентки и сам часто не мог ответить на ее звонки.


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