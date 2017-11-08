Ганзейский знак выбирают из семи проектов
В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной продолжается выставка эскизных проектов ганзейского знака.
Открытый конкурс проектов ганзейского знака проводит Управление культуры администрации города. Заявки принимали до 31 мая. Конкурсная комиссия состоит из 15 человек. Это представители общественности, художники, архитекторы и искусствоведы. Возглавляет комиссию глава Пскова Иван Цецерский.
Лучшие работы конкурса будут отмечены грамотами. Победитель получит денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Предполагается, что автор победившего проекта сможет установить свою композицию в сквере на Золотой набережной.
А пока есть повод прийти в библиотеку с друзьями или родственниками, посмотреть, обсудить и даже оставить запись в специальной книге, как это сделала, например, Л. Павлова: «…А вот «Рыбка» – родня: тут вам и город на Ките-рыбе, и ассоциация с морскими путешествиями».
Знак установят к Международным Ганзейским дням Нового времени, праздник пройдет в Пскове в июне 2019 года. Ганзейский знак, установленный в Великом Новгороде, принимавшем Ганзу в 2009 году, представляет собой круглую гранитную плиту – символ стола переговоров, за которым все участники равны. По окружности выложены цветной мозаикой гербы 16 стран – участниц Новой Ганзы. Струящаяся вода фонтана символизирует движение, непрерывное обновление, жизнь. Часть композиции – скульптура в виде двух стилизованных древних судов, вместо парусов у них сплетенные кроны деревьев, символ единения стран и времен.
1) Ганзейский знак представляет собой фрагмент глобуса, охватывающий территорию распространения Ганзейского союза. Венчает композицию макет ганзейского когга – основного торгово-военного судна союза.
2) Знак символизирует союз городов, связанных не только торговыми отношениями, но и культурно-духовным обменом.
Западная и восточная цивилизации объединены образным мостом, состоящим из союза вольных городов.
В центре изображен знак Ганзы, символизирующий водное сообщение. Это также подчеркивает ограждение в виде морских цепей.
На центральном фасаде памятника можно увидеть фигуры купцов.
Сама форма знака трактована заглавной буквой «Н»– на немецком языке «НАNZA» – для большей узнаваемости и понимания.
Цветовое решение знака – бронза.
3) Ганзейский знак предполагается изобразить на стене кинотеатра «Октябрь». Он представляет собой стилизованную карту Ганзейского союза с гербами ганзейских городов.
Таким образом, по задумке автора, исторический центр Пскова получит масштабное изображение на историческую тему. Кроме того, изменится внешний вид обращенной к реке и Кремлю глухой стены.
4) Знак выполнен в виде тетраэдра с тремя рабочими плоскостями, одна из которых является главной. В центре главной картины изображена человеческая фигура с поднятой вверх левой рукой, протянутой к изображенной вверху звезде. На правой руке, опущенной вниз, видны остатки разорванных оков.
Звезда имеет шестнадцать лучей, которые символизируют ганзейские государства, объединенные в едином движении. Человек помогает звезде подняться выше, а порванные оковы намекают на некогда мешавшие развитию и созиданию внешние ограничивающие факторы.
Базисной площадкой служит стилизованная прямоугольная опора с надписью «Ничего не бойся, зажги звезду!». Лозунг написан на латыни, напоминая, что Ганзейское движение имеет древне-европейские корни. В рамке лозунга, опорной для всей конструкции, легко узнается скоба. Именно скоба являлась основным крепежным элементом Средневековья, именно она долгое время была предметом гордости псковичей.
На второстепенных плоскостях размещается Ганзейская символика. Слева расположено слово «Ганза», справа изображен официальный символ Ганзейских дней в Пскове, преобразованный в цифру 2019 – год проведения мероприятия.
5) Знак «Рыба с городом» готической архитектуры. Основание (постамент) – базальт. Сама скульптура – выколотка из медного листа по железобетонной модели.
6) Идея заключается в тесном переплетении торговых и культурных взаимоотношений городов, входящих в Ганзейский союз.
В скульптурной композиции корабли напоминают о том, что ганзейская торговля всегда была связана с водными путями. Корабельные тросы образно подчеркивают не только торговые отношения, но и культурно-духовный обмен.
Значимые места в скульптурной композиции занимают архитектурные доминанты Пскова.
7) Ганзейский знак выполнен в традиционных архитектурных формах – колонна с навершием, камень и бронза.
Скульптурная часть композиции начинается лентой движения вод, с идущими по ней судами, которые поднимаются к навершию городов с узнаваемыми фасадами соборов и других доминант ганзейских городов.
Памятник призван показать включенность Пскова в общеевропейский контекст.
Кстати
Автор победившего проекта сможет установить свою композицию в сквере на Золотой набережной.
Лучшие работы конкурса будут отмечены грамотами. Победитель получит денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.
Знак установят к Международным Ганзейским дням Нового времени, праздник пройдет в Пскове в июне 2019 года.
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Будет хорошо узнаваем и не слишком вычурный.
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