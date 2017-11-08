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Совет один – шевелиться!

07 Ноября 2017 - 11:10
Главная → Заметки → Общество
Активная псковичка поделилась своим опытом подачи заявки в проект по приведению города в порядок

Для тех, кто, как наша героиня Елена Демченкова, хочет сделать свой двор и свой район красивее и уютнее, есть две новости. Плохая и хорошая.

Первая заключается в том, что прием заявок по программе «Формирование комфортной городской среды» закончили 31 октября. А хорошая – его снова начнут в следующем году. 

Елена Демченкова узнала о приеме заявок за неделю до окончания. Ее опыт показывает, что даже за такой короткий срок можно уложиться, если постараться. 

Псковичка отправила в Управление городского хозяйства две заявки. Одну на ремонт тротуара по ул. Первомайской, вторую на ремонт тротуаров в квартале: Школьная, Герцена, Первомайская, Труда. 
Основная сложность, по словам Елены, была в описании перечня работ по благоустройству. 

– Положение предполагает, что участник отбора может представить и схему, и даже дизайн-проект со сметой, – говорит она. – Но обычным гражданам, да еще за неделю, это недоступно. 

Поэтому Елена просто села и описала, что нужно сделать: «Дети, посещающие детские образовательные учреждения: детский сад №6 «Звездочка», детский сад №9, среднюю общеобразовательную школу №12, а также их родители и сотрудники данных учреждений вынуждены каждый день ходить по разбитому тротуару, на котором множество ям и выбоин. Тротуар соединяет указанные учреждения с улицей Труда, на которой находится автобусная остановка. По тротуару очень сложно проехать с коляской на маленьких колесах или на детском транспорте. Дети часто спотыкаются и падают, получая ссадины и ушибы. В дождливую погоду в ямах скапливается вода. Весь тротуар покрывается лужами. Дети пачкаются и мочат одежду. В самом начале ул. Первомайской на указанном участке находится площадка с контейнерами для мусора для жилых домов. Ограждение площадки проржавело и не закрывает контейнеры от глаз, не защищает от ветра. На остатках тротуара за площадкой часто валяется мусор и спиленные ветки, которые сваливают в этот угол». 


Для помойки должны сделать закрытую площадку.

Когда Елена принесла заявку в Управление городского хозяйства, там подумали, что ей помогали в домоуправлении. 

Заявка предполагает не только замену асфальта, но и благоустройство клумб, посадку новых деревьев, спил аварийных, установку закрытой контейнерной площадки для мусора. 

– Я нашла положение о программе, изучила требования, – рассказывает Елена Демченкова. – Формы заявки есть в приложении к положению. Сначала задача показалась сложной, но потом, когда десять раз все прочитала, затея уже не казалась неподъемной. Собрать подписи было самым простым. Я знала, насколько всех родителей утомил разбитый тротуар возле детских садов. Заведующая детским садом №6 сразу согласилась участвовать. Заведующая садом №9 тоже поддержала и организовала у себя в саду сбор подписей. 

Елена также отправила письмо в школу №12, и оттуда быстро пришел отклик, подписи собрали. По своей заявке Елена отдала подписные листы старшим по подъезду, в магазин поблизости и в почтовое отделение. 

По положению о конкурсе главное, чтобы подписей было больше ста. 

– Необязательно было весь район охватывать, – продолжает Елена. – Прошлась по группам в садике, собрала 170 подписей родителей. Был только один случай отказа оставить подпись, у человека не нашлось времени.


Мамам и детям ходить станет удобнее.

Теперь заявки Елены Демченковой и других псковичей, а всего их 126, будет рассматривать конкурсная комиссия. 

– Будем оценивать пакет документов и состояние дворовых территорий, – пояснили в Управлении городского хозяйства администрации Пскова. – Вполне возможно, что все заявки будут удовлетворены. Главное, чтобы было все в порядке с документами и пожелания граждан были в принципе выполнимы. 

– Когда к людям приходишь за подписью, они сразу находят, что бы еще нужно было сделать: детскую площадку во дворе поставить или улицу отремонтировать. Но, увы, сами не шевелятся, – продолжает Елена. – А у нас власть тому, кто не шевелится, ничего не делает. Поэтому совет один – шевелиться! Самим письма писать, на приемы ходить, в том числе к своему депутату. Узнавать о таких возможностях, как эта программа.

Первые 126 заявок принимали в план ремонта на 2018-2019 годы. Новые заявки, уже на 2020-2021 годы, обещают начать принимать в следующем году. Пока точные сроки неизвестны. Информация должна появиться на сайте администрации Пскова pskovgorod.ru.
 

Справка «ПП»

В Пскове по программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий в этом году выделили около 40 миллионов рублей. 

Программа предусматривает асфальтирование тротуаров, внутридомовых проездов, оборудование парковок для автомобилей, установку урн, скамеек, обеспечение освещенности придомовых территорий в темное время суток.
 


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