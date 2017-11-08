Казаки стоят под пулеметами, в Доме губернатора поселились большевики, Керенский просит войска – Псков встречает революцию

Псков из-за своего географического положения оказался недалеко от эпицентра столичного кипящего революционного котла 1917 года. Как псковичи узнали о событиях в Петрограде и что происходило в городе жаркими осенними днями?



Один из интересных вопросов, связанных с революционными событиями Октября, звучит так: когда же в Пскове была получена и принята за достоверную информация о том, что в Петрограде уже 25 октября сменилась власть? В эпоху, когда еще не было «Твиттера» и «Инстаграма», а новости узнавали не из подписок на новостные интернет-ресурсы, основным источником информации были газеты. Однако сообщение с Петроградом было прервано, пресса не поступала, а Псков был переполнен слухами, которые распространяли все силы – от правых до левых. Был еще, конечно, телеграф, однако видели изначальную телеграмму лишь несколько человек. До всех остальных исходная информация могла дойти уже в сильно искаженном виде.



Такого многообразия политических сил, пожалуй, в Пскове еще не было: меньшевики, правые и левые эсеры, кадеты, всевозможные анархисты, национал-демократы… Самой сплоченной группой оказались большевики.



О вооруженном восстании в Петрограде псковичи, согласно исследованиям, узнали в ночь на 26 октября либо же непосредственно 26 октября. Большевики смогли мобилизовать своих сторонников и 26 октября провели выборы в главный губернский руководящий орган – Совет – большинства своих депутатов. Одним из первых решений новой власти стала резолюция о принятии мер к остановке казачьих эшелонов, которые направлялись в Петроград на подавление революции.





Делегаты первого фронтового съезда солдатских депутатов Северного фронта 27 ноября 1917 г. (Кликните на фото, чтобы увеличить)



Керенский в Острове

Главным штабом революции в Пскове стал Дом свободы. Большинству современных псковичей это здание известно как Каверинская библиотека, расположенная в Детском парке. До революционных событий там располагалась резиденция псковских губернаторов, однако в октябре-ноябре 1917 г. это был по-настоящему укрепленный пункт: в доме находились пулеметные расчеты и рота вооруженных до зубов солдат. Все руководители и активисты-большевики в эти дни жили (и ночевали) в Доме свободы.

По аналогии со столичными событиями 26 октября в Пскове стали захватывать узловые учреждения: телеграф, почту, военный комиссариат, вокзал. Псковская городская дума в этот же день выступила с заявлением, осуждавшим действия большевиков, но запущенные процессы было уже не остановить.



В Псковской области некоторое время был и Александр Керенский, министр-председатель Временного правительства, бежавший из Петрограда. Потерявший власть руководитель попытался ее восстановить, уговорив войска, расположенные в Острове, пойти на столицу. Арестовать его большевикам не удалось, однако из Острова он все-таки уехал.



Именно в октябрьские дни появилась и новая газета – «Псковский набат» – от которой ведет историю нынешняя «Псковская правда». 27 октября (или 9 ноября по новому стилю) вышел первый номер издания. Тогда это был главный псковский печатный орган революции. По воспоминаниям первого редактора «Набата» Виктора Разломова, для выпуска не было ни денег, ни бумаги для печати газеты, но эти трудности удалось преодолеть.



Взяли тюрьму и вокзал

Несмотря на относительно простой захват учреждений, серьезное сопротивление революционные силы встретили при взятии тюрьмы и вокзала. В тюрьме содержалось около 300 солдат-революционеров. 29 октября (по другим данным – 28 октября) казаки были выбиты из тюрьмы, все солдаты были освобождены и влились в революционные силы города. Впоследствии именно они, по воспоминаниям редактора «Псковского набата», сыграли решающую роль по вытеснению казаков из Пскова.



Вокзал удалось занять не сразу: удерживавшие его войска не спешили покидать город. Понадобилось несколько дней, и лишь 1 ноября главный железнодорожный узел полностью перешел под контроль революционеров.



Командующий Северным фронтом, штаб которого располагался в Пскове, докладывал 3 ноября, что местный гарнизон полностью находился во власти революционных организаций и был в контакте с Военно-революционным комитетом Петрограда. Так, гарнизону удалось взять под контроль артиллерийские и оружейные склады. И, разумеется, гарнизон был против продвижения через Псков войск, направляемых на подавление революционных волнений в столице.



Казаки под пулеметами

В целом, если смотреть на отдельные эпизоды событий столетней давности, описанные в воспоминаниях непосредственных участников, то можно только удивиться, насколько кинематографичными с современной точки зрения были те дни. Оцените сами. Вот что писал редактор «Псковского набата» о произошедшем после взятия псковского вокзала. По его свидетельствам, некоторых пленных казаков доставили под конвоем в Дом свободы, расставили в саду, а из окон направили на них пулеметы. Из переднего зала этого дома руководители большевиков наблюдали за происходящим. «Руководящее ядро смотрело из окон зала, из которых торчали пулеметы, с большим удовольствием и радостью на красные лампасы пленных казаков, на их опущенные головы с характерными чубами, – писал Виктор Разломов. Каждый из нас думал, смотря из окон Дома свободы на пленных казаков: «Октябрь» в Пскове победил, и бесповоротно».



Паулина Юдейко, участница подготовки Октябрьской революции в Пскове. 1917 г.

Вот еще одна, как будто из кинофильма, зарисовка. На фото одна из самых активных участниц революционных событий Паулина Юдейко. (А как вы представляли себе революционерок?) Так вот, согласно ее воспоминаниям, уже 26 октября по телеграфу было получено сообщение о победе революции. По этому случаю было отпечатано воззвание «К гражданам г. Пскова». «В этом воззвании оповещалось, –писала Паулина, – что в Петрограде победила социалистическая революция и власть перешла в руки Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Эти листовки были погружены в машину, и мне выпало счастье оповестить об этом всемирно-историческом событии граждан Пскова. На мчащейся машине я в буйной радости брала эти листовки пригоршнями и разбрасывала на ветру. Ветер поднимал их наверх, и люди хватали их на лету».



Отпраздновать не удалось

Еще одним местом баталий – уже политических – стал Пушкинский театр, полюбившийся революционной публике из-за его вместительности и в общем-то главного атрибута театра – сцены. Именно в его стенах 25 ноября окончательно было решено, каким образом будет устроено управление в губернии, и был создан губернский Совет рабочих и солдатских депутатов. То, что подобные заседания были совсем не похожи на нынешние депутатские сессии, ярко подтверждает групповой снимок участников фронтового съезда солдатских депутатов Северного фронта от 27 ноября.



В уездных центрах советская власть установилась несколько позже – к январю 1918 г. Однако окончательно отпраздновать победу революции удалось не сразу. Уже почти что завершилась Первая мировая война, однако события в России позволили активизироваться Германии. Немецкие войска начали наступление на Восточном фронте, и 25 февраля Псков был оставлен российскими войсками. На следующие восемь с небольшим месяцев город оккупировали немцы. Однако это история для отдельного материала.



Валерий Кузьмин, фото из Государственного архива Псковской области