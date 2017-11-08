МФЦ постепенно становится привычной и самой комфортной частью взаимодействия псковичей и государства

Ты в дверь – тебя в окно



Самым пиковым по загрузке МФЦ месяцем является декабрь.

Туда-сюда



Еженедельно через МФЦ Пскова проходят две тысячи клиентов.

Побочные эффекты



Оплатить госпошлину в МФЦ можно с помощью сервиса Сбербанк.Онлайн

Многофункциональные центры ежедневно пропускают через себя народу не меньше, чем городские поликлиники. Еще несколько лет назад аббревиатура МФЦ вызывала вопросы: а что это, а где это? Теперь услугами МФЦ пользуются десятки тысяч жителей Псковской области.В каком состоянии сеть МФЦ находится сейчас, сколько она стоит нашему региональному бюджету и как ей стать еще удобнее, мы поговорили с директором Многофункционального центра региона- Первый большой офис МЦФ открылся 25 декабря 2013 года. Но сама сеть была создана в конце 2015 года: в декабре у нас заработали 24 отдела приема заявителей во всех районах области, рассказывает Джамиль Хиндристанский. - В 2017 года к офисам в Пскове, Великих Луках и районах добавились 132 территориальных обособленных подразделения, мы их называем ТОСПами. И всего в Псковской области теперь работает для наших граждан 244 окна. В Пскове 40 окон, в Великих Луках 20 окон, в районных МФЦ от двух до пяти окон.Основной поток приходится на Псков, затем на Великие Луки. Но очень плотно к ним подошел Невель. Если в южной столице в неделю мы обслуживаем 700-800 человек, то в Невеле при работающих 4 окнах поток 250 человек в неделю. Это очень много. У них самый высокий коэффициент среди офисов МФЦ Псковской области.- Немного предыстории. В Налоговый кодекс в свое время были внесены изменения: 50 % взимаемой при оказании услуг госпошлины идут в региональные бюджеты – для компенсации расходов региона на содержание сети МФЦ. Поэтому понятно, что наращивать количество оказываемых услуг, перенаправлять поток заявителей из федеральных территориальных структур в МФЦ нам выгодно. Это приносит реальные доходы в бюджет региона.Поэтому те 112 окон МФЦ, которые работают в Пскове, Великих Луках и муниципальных районах, работают с хорошим экономическим выхлопом.Но помимо этого, чтобы исполнить указ президента и обеспечить 90 % населения Псковской области возможностью получить услуги на базе МФЦ, наш регион был вынужден открыть большое количество ТОСПов в сельских населенных пунктах, в которых действительно порой проживает не так много людей. И, естественно, никакого экономического выхлопа от таких наших подразделений не будет. Это ведь расходы на топливо, на перевозку документов.- Нет. Четыре часа в неделю сотрудники МФЦ ездят в каждый ТОСП и работают там. Еще раз подчеркну: в ТОСПах нет постоянных сотрудников, только те, что приезжают из основных офисов МФЦ. Таким образом, ТОСП - это удаленное рабочее место районного МФЦ.Для понимания и статистики. За 2016 год в ТОСПах было оказано 290 услуг, тогда работало 33 обособленных подразделения. В 2017 году Минэкономразвития обязало нас выполнить условие соглашения и открыть ТОСПы во всех требуемых точках. Всего их стало 132. И в этих 132 точках с начала года оказано только 209 услуг. Это говорит о крайне низкой востребованности услуг. Причин несколько, часть из них вы уже назвали. 8,5 тысячи населенных пунктов, хуторное население с крайне низкой плотностью.С нашей стороны было предложение, которое тогда еще губернатор Андрей Турчак доводил до министра экономического развития России и встречался с замом министра Саввой Витальевичем Шиповым. Предлагалось несколько вариантов. Самый экономически целесообразный: отказаться от 99 ТОСПов, оставить 33. Это все равно позволило бы обеспечить более 90 % населения области возможностью получения услуг на базе МФЦ. Второй вариант: переход на выездное обслуживание по заявкам жителей сельских поселений, которые могут поступать в МФЦ как через глав сельских поселений, так и через Центр телефонного обслуживания Псковской области по номеру 8 800 100 60 11, функционирующий на базе нашего учреждения: набрали, сделали заявку, мы бы «подбили» несколько заявителей и выехали для оказания услуг.Но ни один из предложенных вариантов согласован не был. Мы рассчитываем на то, что Михаил Юрьевич Ведерников встретится с министром экономического развития – и, возможно, что-то изменится.Еще раз повторюсь: есть две полярности. С одной стороны, окна МФЦ, которые крайне востребованы. Кроме потока заявителей, об этом свидетельствует такая цифра: за неполный 2017 год бюджет области заработал 47 млн рублей, а к концу года прогнозируем, что будет 60-65 млн! То есть мы на 70 % уже на самоокупаемости.И с другой стороны - 209 услуг, оказанных в ТОСПах.- Почему терминал именно этого банка? Потому что на настоящий момент только Сбербанк имеет соглашение со всеми администраторами доходов, позволяющее ему принимать госпошлину по всему спектру предоставляемых в МФЦ услуг. В ближайшем будущем альтернативой может стать, например, «Почта Банк». Кроме того, платежи может принимать и «Почта России». Но если делать это на территории МФЦ, то это будет не терминал, а почтовое отделение.Почему только один терминал? Есть некий норматив транзакций, при выполнении которого терминал может быть установлен. То есть если терминал сам себя окупает, он будет стоять.У нас к этому нормативу приближается только терминал в Пскове, великолукский – даже не приближается. Мы давно общаемся с руководством нашего областного отделения Сбербанка. Чем могут, они нам помогают. Но второй терминал в Псков, к сожалению, поставить не могут.Мы в свое время направляли письма и в другие банки, но получили везде отказ: они посчитали для себя это экономически невыгодным.Чтобы упростить оплату госпошлины, в МФЦ Пскова совместно со Сбербанком реализуем проект по организации доступа заявителей к сервису «Сбербанк Онлайн». В зале обслуживания МФЦ для заявителей установлены рабочие места с компьютерами, обеспечивающие возможность оплатить госпошлину через «Сбербанк Онлайн» и распечатать в случае необходимости копию платежного документа. После обкатки аналогичные рабочие места появятся в районных МФЦ.- Есть постановление правительства России, которое определяет правила деятельности МФЦ. Там четко прописан перечень документов, которые мы сами должны ксерокопировать и по которым не вправе требовать от заявителя копий. В этот перечень попадают практически все документы, поэтому в 90 % случаев мы на месте все бесплатно копируем.Наверное, экономических предпосылок, чтобы вокруг нас разросся какой-то бизнес, немного…- Ну, кофе-аппарат у нас есть.- Да, в пиковый период время ожидания в очереди может увеличиваться. Но мы постоянно увеличиваем количество сотрудников, обслуживающих заявителей, что позволяет уменьшить время ожидания в очереди МФЦ.Возвращаясь к побочным услугам. У нас при въезде на территорию МФЦ есть помещение, которое мы намерены использовать под размещение множительного бюро и фотостудию. Со следующего года мы рассчитываем обеспечить выдачу паспортов. Поэтому фотографирование на паспорт может стать крайне востребованной услугой у населения.Это позволит увеличить доходную часть нашего учреждения, тем самым еще больше разгружая региональный бюджет.