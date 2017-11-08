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«енин» в Пскове

03 Ноября 2017 - 11:07
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Целостность фамилии Ленина восстановили после обращения «Псковской правды»
В канун столетия Октябрьской революции одна из двух псковских скульптур Владимира Ленина, стоящая на улице Некрасова перед зданием областной администрации, потеряла букву «Л». То ли вандалы постарались, то ли неумолимое время – «Ленин» на какое-то время стал носить фамилию «енин».

Журналисты «Псковской правды», первыми обратившие внимание на исчезновение буквы, сообщили об этом в Госкомитет по охране объектов культурного наследия. Сообщение было передано 26 октября, а уже 1 ноября очевидец Константин Калиниченко в рассказал, что у постамента трудятся рабочие. Демонтируют оставшиеся буквы.



В Госкомитете по охране объектов культурного наследия «Псковской правде» сообщили, что памятник Ленину на улице Некрасова является объектом культурного наследия регионального значения. Он учитывается в реестре имущества муниципального образования «город Псков».

«Информация о повреждении надписи и требования к ее восстановлению были доведены до собственника», - рассказала председатель Госкомитета Елена Яковлева.

Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Управления городского хозяйства Алексея Захарова сообщило, что буквы заменили за счет средств городского бюджета. Надпись обновили полностью, чтобы избежать диссонанса между разными буквами.


Елена Яковлева поблагодарила журналистов «Псковской правды» за своевременное обращение. И рассказала, что из всего обилия памятников и бюстов вождя, установленных на территории области, объектами культурного наследия регионального значения являются два из них. Оба памятника искусства стоят в Пскове, на улице Некрасова и на площади Ленина.

В соответствии с требованиями федерального закона их обследование «в целях определения мероприятий по обеспечению сохранности» проводится один раз в пять лет. Памятник Ленину, установленный в 1945-м году в сквере у Дома Советов, в последний раз осматривали в 2015-м году. Его состояние было определено как удовлетворительное.

Так что если бы не журналисты, стоять бы «енину» в Пскове еще три года.
 
Фото Андрея Степанова, Сергея Герасимова и Константина Калиниченко

Комментарии: 1
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Комментарии

Анонимный
04 Ноября 2017 - 12:04
Поменять ему голову и написать Есенин
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