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Пушки в подарок поставили у администрации

03 Ноября 2017 - 09:02
Главная → Заметки → Общество
В центре Невеля появились орудия от Минобороны, стоящие на вооружении в действующей армии

Две 85-миллиметровые дивизионные пушки Д-44 доставили в Псковскую область в качестве подарка Министерства обороны к 75-летию освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков. Праздник состоится в следующем году.

Подготовку к столь знаменательной дате районные власти начали заблаговременно, понимая, что процесс этот небыстрый.

- Есть у нас на улице Ленина центральное воинское захоронение, - рассказывает первый заместитель главы администрации района Олег Майоров. – По его окраинам – пустующие пятна, которые делают весь ансамбль незаконченным. Хочется чем-то дополнить. А чем? Как-то обсуждали этот вопрос с поисковыми организациями, и поступило предложение поискать «символы Победы» на складах Минобороны.



Свой выбор на двух 76-миллиметровых дивизионных пушках ЗИС-З остановили неслучайно. Эта пушка входит в список шести видов вооружений, которые являются оружием Победы, наряду с автоматом ППШ, ручной гранатой РГ-42, «Катюшей», танком Т-34, штурмовиком ИЛ-2. Именно 76-миллиметровая пушка ЗИС-З была самой массовой в Красной армии и с одинаковым успехом применялась как в дивизионной, так и в противотанковой артиллерии, а советские солдаты за простоту и надежность называли ее ласково «Зося».

- В ноябре прошлого года мы направили письмо в Министерство обороны с просьбой эти пушки выделить городу. Из полученного ответа значилось, что данный вид орудия зарезервирован под задачи самого ведомства. Взамен нам предложили 122-мм гаубицу образца 1938 года, которая находилась в Екатеринбурге. Но, посчитав расходы по ее транспортировке, мы от этой идеи отказались. А в августе получили письмо, в котором значилось, что Минобороны выделяет нашему району две 85-миллиметровые дивизионные пушки Д-44.

Предстояло не только забрать орудия из воинской части в Брянске, но и провести их демилитаризацию, то есть сделать так, чтобы пушки стали безопасными. Все это требовало денежных средств. Но и здесь удача сопутствовала району – нашелся спонсор.

- Орудия из Брянска доставили на двух машина, сейчас они стоят на площади у администрации. Мы ищем место для их хранения, потому что для их установки на территории захоронения необходимо соорудить постамент, а погодные условия уже не те. Все эти работы планируем проводить уже в следующем году. В идеале, конечно, хотелось бы установить к 9 мая. В 2018 году мы празднуем юбилейную дату – 75-летие освобождения района от немецких захватчиков. Собственно, все к этой дате и приурочено.

Работы по установке орудий планируется провести за счет муниципального бюджета.

- Сейчас все распланируем, составим смету. Возможно, получится вписаться в программу «Формирования комфортной городской среды», которая как раз позволяет заниматься такими вещами.

Пока же администрация района намерена провести общественные обсуждения, чтобы окончательно утвердить место установки орудий.

- Мы знаем, что у нас немало инициативных, неравнодушных к истории города людей, поэтому рассчитываем на их активное участие в этом деле. 
 

Справка

Пушка Д-44 была разработана в конструкторском бюро завода № 9 («Уралмаш») во второй половине 1944 года. Ее конструкция оказалась настолько удачной, что орудие по сей день находится на вооружении не только России, но и ряда других стран.
 


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