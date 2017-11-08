Работы инспектора Псковской таможни покорили жюри федеральных фотоконкурсов

Виктор Желенговский работает на Псковской таможне. Название его отдела сходу даже и не произнесешь – отдел применения системы управления рисками службы организации таможенного контроля. Работа серьезная и ответственная. Задача Виктора – не допустить нарушения таможенного законодательства. С ней он отлично справляется. А по завершении рабочего дня берет фотоаппарат, садится в машину и едет за несколько десятков, иногда и сотен километров, чтобы поймать удачный кадр. Таможенник он только на работе, а за ее пределами и в душе – фотограф.



С фотоаппаратом Виктор практически никогда не расстается. Говорит, бывают моменты, которые попадаются очень редко, и их жалко упускать. При этом к каждой своей съемке тщательно готовится.



- Собираюсь и еду искать места для съемки. За хорошим кадром готов ехать и десять километров, и сто. Первый раз стараюсь ехать один, потом, если погода позволяет, беру семью. Бывает, возвращаюсь на понравившееся место не один раз, потому что когда дома просматриваю сделанные фотографии, понимаю, что и как можно было сделать по-другому. Еду снова.



Возвращению на место съемки, порой даже и не один раз, способствуют комментарии и советы на фотосайтах и в социальных сетях, куда Виктор выкладывает фотографии. Говорит, что ему важно мнение со стороны.



- Для этого, собственно, свои фото и выкладываю. Кто-то ставит лайки, кто-то подсказывает лучший ракурс, кто-то пишет, что фотография плохая. Однако это не значит, что я ее сразу же со страницы удаляю. Совсем нет. Для меня это повод поехать и сделать другой кадр, с учетом сделанных замечаний.

Виктор родом из украинского Донецка. Отца-военного в 1993 году перевели в Псковскую область, и семья обосновалась в Сосновом Бору Себежского района. Там Виктор учился в школе. Признается, что математика и точные науки никогда не были его коньком, зато обществознание и история давались легко, поэтому решил получать юридическое образование.





Свидетелями туманного утра в конце октября стали многие псковичи, а Виктор запечатлел его на камеру.

Окончил филиал Московского института государственного управления и права в Пскове и устроился работать в Себежский районный суд. 13 лет назад пришел в таможню, да так и остался.



- Мой отец занимался фотографией, а я ему всегда помогал. Фотоувеличитель, ванночки, пленки, реактивы (проявитель, закрепитель) – все это мне знакомо с детства, – говорит Виктор. – Потом на какое-то время – пока учился в институте – я все это забросил, и вот снова вернулся к давнему увлечению.

В свободное время Виктор любит фотографировать природу, города, архитектуру. Фотографии людей делает редко, и то по просьбе родных и друзей.



– Если друзья просят, не отказываю конечно. На друзьях обычно вырабатывают навык для съемки портретов и фотографирования людей в фотостудиях, – смеется он. – А так – немного не мое это. Недавно, опять же по просьбе, первый раз снимал свадьбу. Получил опыт. Результатом доволен процентов на семьдесят.



Увлечение Виктора фотографией поддерживает жена. Она первая оценивает работы мужа, дает советы, рекомендации. Во многом благодаря ей он и в фотоконкурсах начал участвовать.



В таможне ежегодно проводится выставка творческих работ сотрудников. В мае на суд коллег и жюри Виктор представил несколько фоторабот: закаты и рассветы в Себежском районе, флору и фауну Псковской земли. Их признали лучшими.



Затем был фотоконкурс «Открой свой Псков». И снова победа. Виктор был награжден экскурсионным туром в Ригу.



- Интересно было участвовать в фотоконкурсе «Россия начинается здесь», организованном редакцией газеты «Комсомольская правда - Псков». По его итогам жюри отобрало 50 лучших фотографий для фотовыставки, которая проходила во Власьевской башне Псковского кремля. В число отобранных для выставки фотографий попала и моя работа, - с гордостью говорит Виктор. - Она же была направлена на фотовыставку «Россия – любимая страна», которая проводилась в аэропорту города Симферополя. Туда попало всего две псковские фотографии. Для меня было неожиданно и очень приятно, что одна из них – моя.





Эта фотография принесла Виктору победу в одном из первых конкурсов «Открой свой Псков».

Попала его работа и в число призеров II народного фотоконкурса «Россия, я люблю тебя!», который был организован издательским домом «Комсомольская правда» и страховой компанией.



Сейчас фотографии Виктора участвуют в фотоконкурсе «Как прекрасен этот мир – покажи!» телекомпании «Мир».



- Фотография для меня - это уже больше, чем хобби, но уже и не отдых. Отдых - это когда просто ходишь, щелкаешь все, что хочется, и ни о чем не задумываешься. А здесь уже просчитываешь, как лучше сделать. Моя работа не позволяет мне уделять фотографии столько времени, сколько хотелось бы. Бывает, сидишь на рабочем месте, и представляешь, как в данный момент в заходящих лучах солнца выглядит Чудское озеро. Закаты меня особенно притягивают. Самые шикарные получаются весной - с середины апреля и до конца мая. И понимаешь, что ты зажат в определенные рамки, а так хочется попробовать стать успешным фотографом.



Виктор 12 лет работал в информационно-технической службе Себежской таможни. В феврале этого года переехал в Псков. Женат, воспитывает четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына.

Мнение

Пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева:



- В таможне человек, увлекающийся чем- либо: танцы, фотография, пение, прикладное творчество, – всегда имеет возможность раскрыть свои способности, показать результаты своих творческих исканий коллегам. Для этого ежегодно проводятся творческие конкурсы. В нашей работе обязательно должно быть место тому, что помогает в свободное от службы время отвлечься и отдохнуть, дает возможность переключиться на другой вид деятельности.

