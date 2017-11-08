Корытовский лес вычистят, осветят, выровняют, снабдят видеокамерами и площадками для выставок и гриля

Парк в Корытово переделают на основе опыта Эстонии и Латвии, а ухаживать за ним будет бригада из интеграционных мастерских.



Дружественный проект

– Когда мы говорим о создании доступной среды, мы прежде всего говорим о создании доступной среды для самого себя. Когда это будет понятно каждому, у нас действительно появятся доступные территории, доступные услуги и вообще вопрос о доступности будет снят, – уверена руководитель некоммерческой организации «Чудской проект» Ольга Василенко. – Существует большая масса категорий маломобильных групп населения, в которые может попасть практически любой житель города. Есть даже такие категории, как люди небольшого роста или люди большого веса, пожилые люди, мамы с колясками. Любой из нас может оказаться в группе маломобильных граждан.



Она привела также данные статистики, согласно которым «практически 70 % жизни каждый из нас проводит в состоянии человека с ограниченными возможностями».



– Неотъемлемой чертой доступности зеленых зон стала их адаптированность для всех групп населения. Наше давнишнее знакомство с Центром лечебной педагогики и его руководителем Андреем Михайловичем Царевым позволило найти взаимные интересы. Для нашей организации – это продвижение зеленых зон, а благоустройство одной из них – Корытовского лесопарка – давно планировал Центр лечебной педагогики. На пересечении этих интересов возникла идея о дополнительном объединении ресурсов для того, чтобы сделать доброе дружественное дело для людей с ограниченными возможностями.



Идея выросла из предыдущего проекта некоммерческой организации – «Greenman», благодаря которому удалось совместно с партнерами благоустроить Дендропарк, провести инвентаризацию древесных насаждений в городе и подготовить систему управления городскими зелеными территориями.



Теперь Псков в числе шести территорий Северо-Запада участвует в проекте «Дружественные города», который продолжается уже больше года.



– Полное название проекта звучит так: «Дружественные города: городская природная и культурная среда, доступная для людей с ограниченными возможностями». Он стартовал в январе 2016 года и реализуется при софинансировании Европейского союза. Часть софинансирования обеспечивается партнерскими организациями и бизнес-структурой, – пояснила Ольга Василенко. – Это партнерское соединение интересов, различных идей. Проект «Дружественные города» – действительно дружественный в плане взаимодействия и сотрудничества.





Дизайн-проект инклюзивного парка в Корытово уже готов.



Есть над чем работать

Все мероприятия проекта можно разделить на два направления. Первое – это повышение осведомленности по вопросам доступности среды и повышение квалификации экспертного сообщества по вопросам создания доступной среды. В рамках этого направления проекта готовятся эксперты из числа представителей некоммерческих организаций для оценки доступности общественных пространств и улучшения ситуации по доступности в городах.



– На сегодняшний момент мы достигли определенных результатов и большая часть мероприятий уже реализована. В частности, работала «Школа оценки доступности среды», где мы проводили теоретические и практические занятия. На них был представлен опыт создания доступной среды в городе Сочи к Паралимпийским играм, и мы говорили о необходимости проведения оценки тех общественных пространств, которые доступны всем и каждому, и потом проводили оценку таких территорий, – рассказала Ольга Василенко.



Участники Школы были разбиты на три группы. Одна группа проводила оценку доступности Дендропарка, который был создан в рамках предыдущего проекта, другая – сквера у Ольгинской часовни и входной группы в расположенной рядом гостинице, третья – парка у памятника княгине Ольге на Рижском проспекте и входа в отель. Результаты представили руководителям гостиниц, председателю Общественной палаты Псковской области. Выяснилось, что, несмотря на желание сделать максимально комфортной эту среду, нарушения есть, и над многим предстоит работать.



По словам руководителя проекта, немалую роль в повышении квалификации играли и ознакомительные поездки. В рамках проекта их было запланировано две: в Эстонию – Швецию и в Германию. Первая поездка состоялась в сентябре прошлого года, и ее целью стало изучение опыта создания инфраструктуры доступной среды. Вторая поездка состоялась недавно и была направлена на знакомство с опытом предоставления доступных услуг общественными организациями.





Лесные дорожки заасфальтируют, и по ним будет удобно передвигаться родителям с колясками.



Городской лес в Корытово

Второе направление проекта «Дружественные города» – разработка технических решений по обустройству и адаптации пространств на территории российских городов – участников проекта: Архангельска, Калининграда, Петрозаводска, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Пскова.



– Псков выбран как пилотная площадка, большая часть мероприятий осуществляется на территории нашего города, – отметила Ольга Василенко. – Более того, мы были заинтересованы в проведении предварительной работы по Корытовскому лесопарку.



Уже проведена инвентаризация деревьев и растительности, подготовлен дизайн-проект по созданию инклюзивного парка на территории Корытовского лесопарка по улице Яна Райниса, 56. Изучен опыт Латвии и Эстонии в парковом строительстве и устройстве парковых зон. В обсуждении проекта участвовали люди с инвалидностью. Подготовлена проектно-сметная документация.



Подробностями проекта поделился руководитель Центра лечебной педагогики Андрей Царев. По его словам, инклюзивный парк будет создаваться на территории, прилегающей к Центру лечебной педагогики. Это 8 га леса между улицей Яна Райниса с одной стороны и рекой Великой с другой.



– Территория останется «городским» лесом, но вместе с тем там планируется сделать зону отдыха, – пояснил он. – Уже в этом году будет сделана расчистка, потому что там много сухостоя, поваленных деревьев, кустарника, который нужно убирать. Планируем на следующей неделе начать эти работы.



Также в темное время суток лесопарк будет освещаться. Эти работы поможет сделать областная администрация. Кроме того, в рамках проекта планируется выравнивание тех дорожек, которые существуют, для того, чтобы сделать покрытие, по которому можно было бы гулять и кататься на велосипедах. В разных местах на открытых площадках разместятся игровые комплексы и даже места для гриля.



– Эта территория будет использоваться для разного рода отдыха и мероприятий. Например, фестиваль «Другое искусство» может расширять пространство своих мероприятий. В том числе на территории лесопарка планируется проведение выставок, – сообщил Андрей Царев.



На реализацию второго этапа проекта потребуется около 200 тысяч евро. Однако финансирование поступит не раньше начала 2019 года:



– Но мы надеемся не только на грант Евросоюза, поэтому ищем разные источники финансирования в других местах, чтобы обеспечить последующие этапы развития этого лесопарка. Есть цель, она поставлена, и надо двигаться по мере появления средств. В том числе мы рассчитываем на добровольную помощь наших сограждан в каких-то мероприятиях и делах, связанных с поддержанием порядка и чистоты на этой территории.



Впрочем, об обслуживании территории участники проекта задумываются уже сейчас:



– Продумывая концепцию использования этой территории, мы договаривались с нашими партнерами – производственно-интеграционными мастерскими, где обеспечиваются занятостью люди с инвалидностью, чтобы вместе с Центром лечебной педагогики была создана бригада, которая бы обслуживала эту территорию, – сообщил Андрей Царев.



Бригада будет выполнять несложные каждодневные работы. Также рассматривается вопрос об охране территории. Поэтому «планируется и освещение, и видеонаблюдение, и пункт охраны, который будет работать круглосуточно»:



– Мы рассчитываем, что город Псков и городская администрация помогут обеспечивать деятельность этой территории, потому что она рассчитана в первую очередь на горожан. Надеемся, что Корытовский лесопарк станет городским проектом, в который будут вовлечены все заинтересованные жители нашего города.





Лесопарк в Корытово, как и Дендропарк, тоже станет любимым местом отдыха горожан.



Доступ к культуре

На разработку технических решений по обустройству и адаптации городских пространств нацелена также программа малых грантов некоммерческих организаций 6 городов-участников. Условием для реализации этих проектов является партнерство либо с бизнесом, либо с учреждениями культуры, либо с органами власти для адаптации или создания доступной городской среды. На сегодня реализовано восемь проектов в 4 городах, два – в Пскове и Дно.



– В Псковской области основной упор был сделан на доступность услуг культуры. В городе Дно создана входная группа для людей с инвалидностью в городской культурный центр. В Пскове Всероссийским обществом инвалидов реализован проект «Довмонтов город для всех». Проводилась паспортизация данной территории на предмет доступности для маломобильных групп населения, выработаны рекомендации, как объекты культуры сделать доступными для этих категорий граждан, – сообщила Ольга Василенко.



Также в рамках работы над вторым направлением важно было изучить европейский и российский опыт. Результатом этой работы стали публикации: «Визуальный гид: доступные музеи и парки» и «Доступная городская среда» – руководство, подготовленное эстонскими партнерами и представляющее рекомендации, как лучше обустраивать общественные пространства для всех категорий граждан.



– Наш проект назван «Дружественные города». Здесь больше не соревновательный дух, а объединение и партнерство. Мы друг у друга учимся, – отметила Ольга Василенко.



От первого лица

Руководитель Центра лечебной педагогики Андрей Царев:



– Проект в целом является уникальным не только для Псковской области, но и для Российской Федерации, потому что удалось консолидировать усилия очень многих людей и структур на решение этих социокультурных и экологических задач. В качестве партнеров и участников к проекту привлечены общественные организации, государственные учреждения, и, на мой взгляд, вместе, сообща нам удается проводить не только конференции и встречи, но и делать задел на будущее развитие. В результате повысилась грамотность специалистов и общественности в плане доступности городской среды. Появился интерес к тому, что можно еще сделать, чтобы всем людям было бы комфортно жить на территории муниципального образования.



Подробности

2-7 октября в рамках межрегионального проекта «Дружественные города» состоялась ознакомительная поездка в Германию.



– Мы не только смотрели, каким образом обеспечивается доступная среда для людей маломобильных, но и как организуется предоставление услуг людям с инвалидностью. Если для человека маломобильного важную роль в доступности среды играет отсутствие каких-либо физических барьеров, то для людей с ментальной инвалидностью доступность среды социального пространства определяется услугами, которые им предоставляются, – отметил Андрей Царев.



По его словам, системы образования и социального обслуживания в России и в Германии во многом схожи. Но особенностью предоставления услуг в Германии является то, что поставщиками услуг в основном являются негосударственные организации.



Российская делегация побывала в различных социальных учреждениях, в том числе в организации, которая предоставляет услуги занятости взрослым людям и обеспечивает проживание людей в нестационарных учреждениях.



– Мы увидели интересный дом для пожилых людей, который основан на принципах семейного домашнего подхода. Каждый живет в своей квартире, в своей комнате, но имеет возможность общаться с другими.



Одним из запоминающихся мероприятий поездки стало посещение специализированной международной выставки по реабилитацию и уходу REHACARE в Дюссельдорфе. Участники посетили выставочные площадки, на которых были представлены новейшие разработки специализированного оборудования для людей с инвалидностью, материалы и технологии по созданию доступной среды в быту и в условиях городских общественных пространств.



Создатели нового парка рассчитывают на добровольную помощь горожан в создании и поддержании чистотыи порядка.

Справка «ПП»

В нашем регионе проект «Дружественные города» реализуют областная общественная организация «Чудской проект», областная благотворительная общественная организация «Общество родителей детей с аутизмом «Я и Ты» и Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера (Эстония).

