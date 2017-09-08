Известный псковский писатель Александр Бологов принимает поздравления

Справка «ПП»

Николай Артюнин

«Псковская правда» в рубрике, посвященной 100-летию издания, рассказала о журналисте Николае Артюнине, который проработал в редакции двадцать пять лет. И вот на днях Николай Сергеевича вновь заглянул к нам. На этот раз он сам принес статью, посвященную Александру Александровичу Бологову. Сегодня – 7 сентября – писателю исполняется 85 лет.«Ах, как годы летят!.. Словно вчера это было: зал Псковского драмтеатра переполнен. Горячо, искренне приветствуют псковичи и многочисленные гости юбиляра. Кто только не поднимается к нему с поздравлениями на сцену: и чинные руководители разных рангов, и его ученики, и вечные сподвижники - спасители нашего образования и культуры, рабочий люд и инженерно-технический. Тогда, в 2007-м, я (на правах старого знакомого) обнял Александра Александровича и известил зал, а ему напомнил, как молоды мы были…В начале шестидесятых в редакции нашего «Молодого ленинца» (областной молодежки) все мы, в том числе и редактор, были Викторы, Владиславы, Валентины, Владимиры, Николаи. Так, без отчества, мы приняли в свой коллектив и учителя 8-й школы города Пскова Сашу Бологова. Тем же летом, в июне 1964-го, напечатали его первый рассказ «Не судьба», который потом увидел «большой свет» в журнале «Современник». Бывший моряк быстро нашел общий язык с бывшим курсантом Нахимовского училища и нашим редактором Владиславом Алешиным, служившим на крейсере Северного флота Валентином Курбатовым (известный ныне критик и писатель), и со всей остальной – сухопутной – братией. Вечером, а иногда и ночами напролет, сражались мы в редакции в шахматы и пинг-понг. Александр с удовольствием вовлекся в наши сражения.А в литературном творчестве он нашел поклонников и среди журналистов других газет – в областной «Псковской правде», в «Ленинской искре» Псковского района, в «Новостях Пскова», а также на телевидении и радио. Двадцать восемь произведений писателя увидели в них свет еще до публикации в книгах. Газеты первыми донесли до массового читателя повести «Один день солнца», «Последний запах сосны», «В далеком синем небе», рассказы «Не своя воля», «Как повеяло войной», «Бесплатные ананасы», «Чистая».Его первые книжки «Если звезды зажигают» и «Товарищи курсанты» критика посчитала просто неплохим дебютом. Но через несколько лет ее оценки произведений А. А. Бологова резко меняются. Важнейшей особенностью его творчества, по мнению критиков, является то, что «…его герои – это именно герои, не в том смысле, что они совершают храбрые поступки, хотя и это происходит в их судьбах, нет, они – именно действующие лица, претворяющие свою веру, свои убеждения в дело, а не декларирующие их, не таящие их, каковы бы ни были обстоятельства. Среди них и крестьянский подросток Николка, погибший в первые месяцы войны, но успевший сделать первый выстрел по фашистам («Последний запах сосны»), и фабричная труженица, вдова-солдатка, у которой хватило любви и сил на взращивание и своих детей и внуков, и чужих – в том и дело, что нет для Ольги «чужих» людей («Билет в прицепной вагон»), и подлинные интеллигенты-подвижники: учителя, врачи, художники из других повестей и рассказов».И еще критики отмечают то главное, чем «берет», захватывает писатель читательское внимание, - его особое чутье к оттенкам и музыкальным возможностям слова, умение роднить в одной фразе звук, свет и мысль так, что рождается подлинная метафора пространства и времени, в центре которой – живой лик человеческий.Повести и рассказы Алдександра Бологова печатали журналы «Наш современник», «Юность», «Север», «Русская провинция», «Москва», «Дальний Восток», сборники печатали издательства «Молодая гвардия», «Современник», «Лениздат», «Советская Россия».Как публицист, литературовед и краевед, писатель опубликовал в газетах «Псковская правда», «Молодой ленинец», «Новости Пскова» более ста пятидесяти работ, подготовил путеводители по городу Пскову и по памятникам древности.По повести «Вещь чистого золота» Свердловская киностудия сняла фильм, а телестудия Свердловска поставила спектакль по повести «Свои дети».Председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России Станислав Золотцев дал творчеству нашего юбиляра в свое время высокую оценку: «Александр Бологов ныне остается почти единственным среди крупных прозаиков, получивших известность еще в прежней державе, кто, повествуя о современности, изображая горькие, страшные и уродливые стороны сегодняшнего бытия, хранит в чистоте самоценность родного слова. Кто ни строкой не позволяет себе впасть в тот или иной оттенок «постмодернизма».Бологов остается приверженцем, сторонником, последовательным хранителем и продолжателем линии корневого и стержневого русского реализма. Того, который, напомню, изображает не внешнюю «натуру», а реальность, самое полнокровное бытие во всем его многозвучии и многоцветье. В трагических и комически-смеховых моментах действительности. Но – главное! – в сострадательности к людям, к героям своим, - даже если (и тем более, если) они унижены и придавлены тяжкими обстоятельствами своих судеб. Вот в чем «особинка» творчества моего старшего коллеги по перу словесности».От себя добавлю, что и сегодня, в свои 85, Александр Александрович Бологов несет нам в своих книгах поэтическую магию нашей русской словесности».Александр Александрович Бологов родился 7 сентября 1932 года в городе Орел в семье железнодорожных рабочих. В 1949 году окончил школу юнг Балтийского флота в Риге, в 1955 г. – судомеханическое отделение Ломоносовского мореходного училища, в 1961 г. заочно окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Приехал в Псков в 1963 году, работал учителем литературы и черчения в школе №8, затем старшим редактором в Псковском отделении «Лениздата».В 1973 году принят в Союз писателей СССР. 25 лет избирался председателем Псковского регионального отделения Союза писателей России.Является составителем сборников «Устье» (1981 г.), «Синева берегов» (1982, 1983 гг.), «Звенья» (1988 г.), «Вчера и сегодня. ХХ век. Антология псковской литературы» (2001), «Скобари» (2002, 2003) и др.Избирался заместителем председателя приемной комиссии Союза писателей РФ и членом Высшего творческого Совета писателей РФ.В 1983 году за книгу «Последний запах сосны» получил премию Союза писателей РСФСР «За достижения в прозе». В 1995 году – премию администрации области за роман «Слепые крылья мельницы». В 2006 году – премию В.М. Шукшина – конкурса «Светлые души» (короткий рассказ).