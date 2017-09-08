Обществу анонимных алкоголиков в Пскове 20 лет

«Здравствуйте, меня зовут Стас, я алкоголик. Подходящее начало? Во всяком случае, правдивое. Псковское сообщество анонимных алкоголиков отмечает 20 лет».



Перестать быть алкоголиком трудно. Бросить пить при помощи наркологов под силу многим, а вот удержаться в состоянии трезвости на долгое время могут лишь единицы. Важна дружеская поддержка и помощь тех, кто прошел через это. Помогают стать «трезвым алкоголиком» сообщества анонимных алкоголиков. Есть такое и в Пскове.



Основали его – алкоголики.



Житель Пскова Виталий каждый год навещал своих родителей в Тамбове.



– Летом 1995 года до Тамбова он не сразу доехал – на станции Мичуринск его ограбили и пьяного избили, – рассказали в сообществе.



В Пскове работают две группы анонимных алкоголиков. Собрания проходят в помещениях на пл. Ленина, 1 и ул. Советской, 85. Прийти может каждый. Контактный телефон – +7(911)887-62-61



Уже в Тамбове пскович узнал о существовании анонимных алкоголиков и какое-то время посещал занятия. Вернувшись в Псков, несколько раз срывался, а потом разыскал подобное сообщество в Санкт-Петербурге.



Поддержал Виталия уже выздоравливающий алкоголик Ильич. Он часто бывал в Пскове и в один из своих приездов посетил наркологический диспансер, где получил поддержку зам. главного врача Августины Дубакиной. Она и предложила обратиться в Областной Центр семьи, где можно было бы проводить собрания сообщества. Психологи Центра Вера Васильевна и Марина Николаевна инициативу поддержали и помещение выделили.



– В конце августа 1997 года Виталий первый раз сидел на собрании в Пскове. Никто не пришел. 2 сентября он опять был один. А 9 сентября было уже три алкоголика, и первое собрание состоялось.



С тех пор они проходят регулярно: сначала один раз в неделю, потом два, потом три. Группа тоже постепенно росла.



Приходили новички, кто-то оставался, кто-то уходил.



Сегодня в городе их две, а собрания проходят 4 раза в неделю. Члены сообщества – люди от 25 до 70 лет. Треть – женщины. С людьми работают бывшие зависимые от алкоголя члены сообщества, сумевшие продержаться долгое время в состоянии трезвости.



– Во время встреч участники обсуждают текущие дела, возникающие проблемы, помогают друг другу советами и делятся опытом, – отметили в сообществе. – Дружеская поддержка такого же зависимого человека помогает удержаться от употребления больше, чем советы самого титулованного врача-психотерапевта. На всех собраниях зачитываются основные догмы, по которым живет сообщество. Эти правила получили название «12 шагов».



Кстати

9 сентября сообщество отмечает 20 лет. Праздничное собрание начнется в 14.30 и будет проходить на базе отдыха «Динамо» (Бор Бельково). «Мы приглашаем на встречу «безнадежных пьяниц», которые тем не менее сохранили желание вернуться к нормальной жизни. Мы готовы поговорить с теми, кто не считает себя алкоголиками, но понимает, что проблема уже рядом. И с теми, кто этого еще не осознает. Нам есть что сказать женам (мужьям) пьяниц, их матерям и отцам, их взрослым детям», – отметили в сообществе.



Откровение

«Здравствуйте, меня зовут Стас, я алкоголик. Подходящее начало? Во всяком случае, правдивое.



О Сообществе анонимных алкоголиков (АА) и его программе «12 шагов» я знаю не понаслышке. Я стараюсь жить по «12 шагам». И 12-й шаг как раз и состоит в том, чтобы постараться донести информацию об АА до тех, кто страдает от страшной болезни – алкоголизма.



Я трезвый уже 14 лет. Я – трезвый алкоголик, благодаря Сообществу анонимных алкоголиков получивший шанс жить, а не умереть от одного из многочисленных «диагнозов»: замерз, забили до смерти, сбит машиной, остановка сердца от чрезмерного употребления, отравление «паленой» водкой и т.д. (хотя диагноз тут один – алкоголизм).



Не буду утомлять длинным описанием развития моей болезни, так сказать, анамнезом. За этим красивым термином стоит потеря семьи, увольнение с работы, воровство денег на опохмел из тощего кошелька жены, заначки спиртного по всему дому, ежедневная трясучка, непроизвольное мочеиспускание во время пьяного сна, пьяный секс, которого не помнишь… Вот такой «анамнез».



Если коротко об этапах моей алкогольной карьеры, то пить более-менее регулярно начал в 17 лет, когда я оканчивал школу. Потом – университет, работа, женитьба. Все как у всех и даже лучше. Но я все время пил, с переменным успехом пытаясь сопротивляться этому пристрастию. Решил «зашиться» – не помогло, запил через месяц. Поехал в Бишкек (Киргизия), в медицинский центр. Прошел там все положенные процедуры, после которых вкалывают некое вещество, которое при попадании в организм этилового спирта дает негативную реакцию. А нейтрализатор есть только у них, в центре. Еще сказали, что в качестве постреабилитационной терапии неплохо походить на собрания групп взаимопомощи анонимных алкоголиков. Вот тогда я впервые услышал об АА.



Медики утверждают, что в нашей стране хронический алкоголизм примерно у 5 % неизлечим. Услышал и забыл благополучно, как забыл и об АА. Возвратившись из Бишкека, жил трезвым и совершенно не знал, куда деть свою трезвость. Я не представлял себе, как жить без выпивки, чем занять свободное время, каким образом разрешать стрессовые ситуации. Так продолжалось три месяца. А потом нашелся повод: жена меня бросила. На самом деле я сам уехал. Новой жизни захотелось. Я выпил, со скуки. И что тут началось! Это был ужас, ад, невозможно описать, Я не мог спать. Я мог только «выключить» себя безумным количеством алкоголя, но это был не сон, а забытье. Я не мог понять, сколько времени, день сейчас или ночь, как мне выйти из дома. Нормы гигиены перестали для меня существовать. И главное – мне было страшно. Очень страшно. Я боялся двигаться, когда сидел дома и боялся тишины. Я боялся оставаться один и боялся, что кто-то придет. Боялся выключить телевизор и включить его…



Так продолжалось около месяца. Я уже всерьез стал думать о самоубийстве. Все же мне хватило ума позвонить родителям – единственным на тот момент, кто не отказался от меня (хотя и они опасались жить со мной вместе). Приехал отец, пару дней отпаивал меня бульоном, а потом забрал к себе домой. Там я всеми правдами и неправдами добился, чтобы мне передали из Бишкека маленькую посылочку с белым порошком. Да! Нейтрализатор. Съел я его и не знаю, может, это было самовнушение, но меня отпустило.



И я продолжал пить сильнее прежнего. Но все же я хотел «научиться пить», пить «без последствий», и стал обращаться к врачам-наркологам с просьбой в этом помочь. Как я теперь понимаю, помочь они мне не могли, но исправно прописывали разные психоактивные таблетки. Скоро я стал похож на передвижную аптеку. У меня была припасена таблетка на любой момент жизни: утром – чтобы проснуться, днем – чтобы работать, вечером – чтобы отключиться. И все это сдабривалось изрядным количеством алкоголя. Таблетки не снимали тягу, а, возможно, путем замены «кайфа» лишь несколько уменьшали количество спиртного. За тот год в моей жизни случились развод, потом знакомство, как всегда мною незаслуженное, с хорошей, сердобольной девушкой. Вскоре она забеременела, а я из-за длительного запоя потерял работу…



У меня родился сын, замечательный и, самое главное, здоровый малыш. Я был счастлив. Снова нашел работу. Но ненадолго. Снова запил, и так, что уже смотрел на себя как бы со стороны, изумляясь, что человек может творить такое. Я хотел подохнуть. Но, с другой стороны, я был готов на что угодно, только бы перестать пить, готов был поверить хоть в Бога, хоть в кого, если это поможет мне остановиться. И в то же время смеялся над всем этим. И как-то раз, ради смеха или от безысходности, позвонил анонимным алкоголикам. Я был в запое и не выходил из дома. Не знаю как, но парень на другом конце провода уговорил меня оставить стакан на пару часов и вытащил на собрание группы анонимных алкоголиков. Я пошел. Что плохого может случиться с тем, кто и так почти мертв? С этого момента началась моя вторая жизнь.



Сообщество анонимных алкоголиков не предложило мне панацею от алкоголизма и решения всех моих жизненных проблем. Анонимные алкоголики предложили мне программу простых действий, благодаря которым мне удалось изменить прежде всего свое отношение к жизни, к собственным проблемам и к тем многочисленным «причинам», которые «заставляли» меня пить. Было нелегко, но, думаю, Господь имел на меня определенные планы и помогал мне, а я действовал, как мог. Ходил на собрания АА, советовался с опытными членами сообщества, за плечами у которых было много лет трезвости. Когда я увидел человека, прожившего в трезвости 35 лет, я не мог поверить и одновременно почувствовал огромную уверенность в своем «завтра».



За время трезвой жизни со мной произошло огромное количество чудес. Собственно, чудо уже то, что я жив, что живу и работаю, как нормальный человек, зарабатываю деньги и не пропиваю их, встречаюсь с девушкой, езжу в отпуск без страха.



Когда я пришел в АА, мне никто не говорил о том, как или во что верить. От меня требовалось только допустить существование некоторой Силы, более могущественной, чем я сам, сломленный алкоголик. Я должен был обрести смирение и признать поражение перед алкоголем, признать свое бессилие перед ним, признать свою болезнь. А потом попросить помощи у Бога – Бога, как я Его понимаю. Это мне понравилось.



Желаю всем мира, добра и трезвомыслия.



Стас – трезвый алкоголик».