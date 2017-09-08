8 Сентября 2017
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Кино для незрячих, спорт для детей, дворы для собственников
В администрации области подвели итоги конкурса для НКО
По решению конкурсной комиссии победителями стали 17 организаций.
Общий объем распределяемых средств составил 5 млн рублей из бюджета области.
Всего в этом году на конкурс поступило 62 заявки, 16 организаций приняли участие в конкурсе впервые.
«ПРО СПОРТ» занимается в том числе и организацией детских соревнований по бегу. Участники состязаний с мая по сентябрь, в несколько этапов, борются за звание лучшего бегуна Псковской области.
– Благодаря гранту дети будут участвовать в соревнованиях без стартовых взносов, – продолжает Александр Кузьмин, – мы сможем купить для них призы, обеспечить доставку к месту проведения соревнований.
В следующем году «ПРО СПОРТ» обещает организовать самые массовые соревнования в Псковской области по бегу для профессионалов и любителей.
– Инвалиды по зрению, особенно слепые люди, не могут посещать киносеансы, – говорит ведущий специалист Псковской областной организации общества слепых Светлана Прокудина. – Мы организуем небольшой кинотеатр на базе библиотеки для слепых. Перед каждым киносеансом будем рассказывать о фильмах и режиссерах.
Также в обществе слепых планируют показывать и мультфильмы с тифлокомментариями для детей и проводить развивающие занятия.
Киносеансы начнутся с декабря, пока планируется по два сеанса в месяц.
Впоследствии победители смогут отправить свои заявки на федеральный конкурс и выиграть деньги.
– Многие наши граждане безынициативны, некоторые смирились с окружающим их пространством, кто-то устал отстаивать свои права, а большинство просто не верят в то, что именно от их усилий во многом зависит будущее дома – города – области, – говорит председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов. – Организовав на территории Псковской области конкурсы на «Лучший проект благоустройства двора», «Лучшее ТСЖ», «Лучшее содержание дома», мы поддержим собственников в их начинаниях, покажем положительные примеры реализации программ ЖКХ, действующих на территории Псковской области, и позитивное взаимодействие органов власти, бизнеса и собственников.
– Преимущественное большинство проектов отличает наличие конкретного дела, которому каждый из них посвящен, – или это инфраструктурная серьезная история, улучшающая качество жизни значительного числа благополучателей, или существенный вклад в нравственное, патриотическое воспитание молодежи. Из года в год явно прослеживаются позитивные тенденции по развитию этого грантового конкурса, растет мастерство проектировщиков. Много проектов, направленных на решение вопросов социальной защиты и обеспечения старшего поколения, вопросов гуманитарного свойства – использования огромного потенциала социально зрелых людей. Отдельного внимания заслуживают проекты муниципального уровня, поступившие из Дновского, Новоржевского, Невельского, Красногородского районов. Может быть, конечно, им сложно соревноваться с мощными проектами Красного Креста, но важен сам факт, что количество муниципальных проектов увеличивается и шансы на получение государственной субсидии на их реализацию тоже есть. Я считаю, нужно проинформировать общественность, различные управления, учреждения о серьезных гражданских инициативах, которые получили высокие оценки экспертов, но ввиду конкурсной ситуации не стали победителями. Стоит оказать содействие в поиске иных источников финансирования для реализации этих проектов, – сообщила член конкурсной комиссии нашим коллегам из ПАИ.
Общий объем распределяемых средств составил 5 млн рублей из бюджета области.
Всего в этом году на конкурс поступило 62 заявки, 16 организаций приняли участие в конкурсе впервые.
«ПРО СПОРТ»– Мы впервые подали заявку. Организация у нас молодая, ей всего 8 месяцев. Выигрыш – для нас неожиданность! Не скрою, очень приятная, – говорит создатель Псковской региональной спортивной общественной организации «ПРО СПОРТ» Александр Кузьмин. – Это поможет нам выйти на новый уровень.
«ПРО СПОРТ» занимается в том числе и организацией детских соревнований по бегу. Участники состязаний с мая по сентябрь, в несколько этапов, борются за звание лучшего бегуна Псковской области.
– Благодаря гранту дети будут участвовать в соревнованиях без стартовых взносов, – продолжает Александр Кузьмин, – мы сможем купить для них призы, обеспечить доставку к месту проведения соревнований.
В следующем году «ПРО СПОРТ» обещает организовать самые массовые соревнования в Псковской области по бегу для профессионалов и любителей.
Общество слепыхВ числе победителей также Псковская областная организация общества слепых. Благодаря гранту для незрячих организуют киносеансы с тифлокомментариями (специальными звуковыми комментариями, сопровождающими картинку на экране).
– Инвалиды по зрению, особенно слепые люди, не могут посещать киносеансы, – говорит ведущий специалист Псковской областной организации общества слепых Светлана Прокудина. – Мы организуем небольшой кинотеатр на базе библиотеки для слепых. Перед каждым киносеансом будем рассказывать о фильмах и режиссерах.
Также в обществе слепых планируют показывать и мультфильмы с тифлокомментариями для детей и проводить развивающие занятия.
Киносеансы начнутся с декабря, пока планируется по два сеанса в месяц.
Союз собственников недвижимостиЕще один из проектов касается жителей многоквартирных домов. Для них планируют провести областной конкурс «Горжусь своим домом – своим двором».
Впоследствии победители смогут отправить свои заявки на федеральный конкурс и выиграть деньги.
– Многие наши граждане безынициативны, некоторые смирились с окружающим их пространством, кто-то устал отстаивать свои права, а большинство просто не верят в то, что именно от их усилий во многом зависит будущее дома – города – области, – говорит председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов. – Организовав на территории Псковской области конкурсы на «Лучший проект благоустройства двора», «Лучшее ТСЖ», «Лучшее содержание дома», мы поддержим собственников в их начинаниях, покажем положительные примеры реализации программ ЖКХ, действующих на территории Псковской области, и позитивное взаимодействие органов власти, бизнеса и собственников.
КомпетентноЧлен конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова:
– Преимущественное большинство проектов отличает наличие конкретного дела, которому каждый из них посвящен, – или это инфраструктурная серьезная история, улучшающая качество жизни значительного числа благополучателей, или существенный вклад в нравственное, патриотическое воспитание молодежи. Из года в год явно прослеживаются позитивные тенденции по развитию этого грантового конкурса, растет мастерство проектировщиков. Много проектов, направленных на решение вопросов социальной защиты и обеспечения старшего поколения, вопросов гуманитарного свойства – использования огромного потенциала социально зрелых людей. Отдельного внимания заслуживают проекты муниципального уровня, поступившие из Дновского, Новоржевского, Невельского, Красногородского районов. Может быть, конечно, им сложно соревноваться с мощными проектами Красного Креста, но важен сам факт, что количество муниципальных проектов увеличивается и шансы на получение государственной субсидии на их реализацию тоже есть. Я считаю, нужно проинформировать общественность, различные управления, учреждения о серьезных гражданских инициативах, которые получили высокие оценки экспертов, но ввиду конкурсной ситуации не стали победителями. Стоит оказать содействие в поиске иных источников финансирования для реализации этих проектов, – сообщила член конкурсной комиссии нашим коллегам из ПАИ.
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