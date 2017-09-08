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10 сентября в Пскове состоится киберфестиваль «Кубок Простории» с призовым фондом в 100 тысяч рублей
В рамках киберпраздника пройдет масштабный чемпионат по CS:GO GIGA GAMES 2017 при поддержке компании «Ростелеком». Сильнейшие коллективы России и Беларуси сойдутся в схватке за солидный денежный приз. Помимо захватывающих соревнований будут организованы: выставка оружия и моделей советской техники, косплей-шоу, розыгрыши призов среди игроков и зрителей, настольные игры, робототехника, 3D-принтер, очки виртуальной реальности VR, игровые симуляторы, виртуальные танцы, турниры по компьютерным дисциплинам – Dota 2, FIFA 17, WorldofTanks, Hearthstone, Overwatch. Организаторы ожидают более 1000 гостей и участников. Накануне соревнования в пресс-центре «Псковской правды» его главный организатор, председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов, председатель регионального спорткомитета Иван Штылин и начальник управления культуры администрации города Юрий Мартынов провели небольшую презентацию.
Василий Демидов рассказал подробно о площадках фестиваля и спортивной части программы. Да, именно спортивной, ведь киберспорт признан таким же спортом, как скажем, игра в мяч. Организатор отметил, что киберспортсмены наравне с обычными готовятся к соревнованиям, у них есть тренер. А по итогам Кубка области будет сформирована сборная региона по киберспорту.
Кибервторжение находит неоднозначные отклики в традиционном спортивном сообществе. Но, как отметил Иван Штылин, псковский киберфест и в прошлом году проходил на самом высоком уровне и заявил о себе. А теперь, когда областная федерация компьютерного спорта получила аккредитацию, он станет еще лучше. На что Демидов добавил, что такие праздники делают Псков привлекательным для гостей города, формируют определенный уровень культурно-развлекательной среды. Тем более, что событие пройдет в «Простории» – единственной в Псковской области площадке оснащенной мощными компьютерами, позволяющими принимать соревнования европейского уровня.
Сам Штылин признался, что последний раз «рубился» в компьютерные игры, еще будучи студентом Великолукской спортакадемии, и играл он, разумеется, в футбольный симулятор. С тех пор увлечение прошло, в спортивное не переродилось, а в реальный футбол, как известно, председатель спорткомитета играть продолжает регулярно.
Юрий Мартынов вспомнил, как проводил в далеком 1994 году первое киберсоревнование. Да-да, именно нынешний руководитель городской культуры был киберпионером Пскова: под его началом в Доме культуры железнодорожников на четырех компьютерах прошли соревнования по игре Doom. Далее были соревнования все больше и больше, но тогда никто и не думал, что киберпространство шагнет в сторону спорта. Мартынов, немного смущаясь, отметил, что сам он уже давно не прикасается к игровым консолям: «Пропаду сразу года на два», пояснил чиновник. Для него виртуальная реальность не спорт, а геймерство.
На что Василий Демидов предостерег тех, кто переживает за психологическое состояние киберспортсменов. Во-первых, соблюдаются все ограничительные маркировки по допуску юниоров к излишне кровожадным играм. Во-вторых, псковские киберспортсмены в офлайне предпочитают компьютерную реальность совмещать со здоровым образом жизни и занятиями спортом.
Главные события фестиваля будут транслироваться на большом экране и сопровождаться комментариями.
На интерактивной площадке принимающей стороны все желающие смогут познакомиться с новинками современного мира. «БезПредела» покажет и предоставит дельтапланы, виртуальные очки, 3D-принтер, робототехнику. Также здесь можно принять участие в виртуальных танцах и киберспортивных одиночных дисциплинах – WorldofTanks, Overwatch, DOTA 2.
Интерактивная площадка от компании «Ростелеком»
«Ростелеком» подготовит площадку, где каждый желающий сможет сразиться в танковых баталиях на радиоуправляемых танках, поиграть в интерактивные приставки PlayStation 4 и NintendoWii. Для детей и школьников будут подготовлены веселая анимационная программа и викторины на знание услуг компании в сферах: интернет, телевидение, мобильная связь, демо-зона услуг связи - и сувениры от компании.
GIGA GAMES 2017 CS:GO от компании Gigabyte
Лучшие спортсмены со всей страны с 9-10 сентября будут бороться за призовой фонд 100 тысяч рублей. Все игры будут транслироваться на проекторе и сопровождаться профессиональным комментированием. Все желающие смогут узнать новинки компании Gigabyte у фирменного стенда и получить сувенирную продукцию.
Федерация компьютерного спорта Псковской области
ФКС проведет открытый Кубок Псковской области в дисциплинах FIFA 17 и Hearthstone. Регистрация открыта до 9 сентября. На площадке можно познакомиться с деятельностью федерации и результатами псковских спортсменов в российских и международных киберсоревнованиях. Также можно будет записаться в школу киберспорта.
Студия стендового моделизма «Диорама»
Студия «Диорама» на мероприятии представляет традиционную подборку российской и советской техники, охватывающую период от гражданской войны до чеченской кампании. Представлено несколько моделей, связанных с историей Псковщины. Моделисты выставят несколько совершенно новых работ, знакомых любителям компьютерных баталий.
Косплей-шоу
Косплееры Пскова, СПб и других городов будут главным украшением Кубка. Ребята и девушки перевоплотятся в персонажей фильмов и компьютерных игр, с ними можно будет сфотографироваться. Кроме того, будет проведен конкурс самого лучшего костюма.
Военно-патриотический центр «Патриот»
На площадке «Патриота» можно будет собрать и разобрать на скорость реалистичную копию легендарного автомата Калашникова. Также можно будет сфотографироваться с оружием и познакомиться с деятельностью Центра.
Клуб любителей настольных игр «Квокка»
Клуб настольных игр «Квокка» представит увлекательный мир настольных игр, варгеймов и коллекционных карточных игр, в котором найдется интересное и для новичков, и для искушенных игроманов. А для любителей моделизма и миниатюры будет представлена тематическая коллекция студии «Квокка».
Страйкбольное сообщество «6 мм»
Страйкболисты представят одну из самых зрелищных площадок Кубка: на ней будут облаченные в самую современную униформу различных стран «военные» с актуальным страйкбольным оружием. Также можно будет сфотографироваться с моделями.
Представляем участника
На киберфестиваль «Кубок Простории» приедет один из самых титулованных российских коллективов – команда GalaxyGames из Санкт-Петербурга. Ребята неоднократно посещали киберсоревнования в Пскове, а капитан команды Алексей Бураков во всех ЛАН чемпионатах Пскова, в которых участвовал, приводил свой коллектив к первому месту.
Достижения ребят: чемпионы Кубка 4 столиц, Кубка Невы 2017, EseaRussiaOpenS23, GIGAGAMES(Псков), Кубка Ростелекома (Псков), полуфиналисты ASUSROGLANFINALQUALRUSSIA, участники eslmajorleague, eseamain, cevomain.
Состав команды GalaxyGames: Алексей RuFire Бураков, Антон speed4k Титов, Алексей avg Аноскин, Николай elias Соколов, Сергей voidex Дронин.
Анастасия Ульянова «Yuno»:
- В мире косплея нахожусь уже 4 года. Являюсь многократным призером косплей-конкурсов. За это время побывала на многих фестивалях, таких как Anicon, Akicon, EpicCon, AvaExpo, M.Ani.fest, «Старкон». На мой взгляд, организация таких фестивалей развивает культурное направление города. Косплей - это способ реализации человека в разных областях культуры и человеческой деятельности. Косплеер совмещает в себе множество профессий, он умеет шить, укладывать парики, имеет навыки визажиста и крафтера, и даже актера, и это только малая часть направлений косплея. Я считаю, что данное направление нужно развивать и в нашем городе - Пскове. Оно несет в себе положительные эмоции, саморазвитие.
Виолетта Прохорова:
- Увлекаюсь хендмейдом. С 2015 года организовала собственный магазин VioletPlanet. Меня очень интересует направление косплея, часто создаю образы и костюмы для различных мероприятий. Очень рада, что есть возможность продвижения косплея в массы и множество людей занимаются данным направлением. Считаю, что проведение такого мероприятия поможет в культурном развитии и популяризации города. Это мероприятие сближает людей, дает море позитива как косплеерам, так и ребятам, которые придут к нам отдохнуть.
Дарья Иванова:
- Недавно окончила ПсковГУ, факультет образовательных технологий и дизайна. Всю свою жизнь была связана с творческой деятельностью, отсюда был выбор темы диссертации, связанной с развитием творческих способностей. Когда познакомилась с миром косплея, была в восторге, потому что эта сфера сочетает в себе разностороннюю направленность творчества. Очень рада, что есть возможность помогать ребятам в их стремлениях, также есть возможность научить их чему-то новому. Киберспорт, косплей - это новые направления человеческой жизни. Будем развивать их и поддерживать наших участников.
Жюри
Аня «GrangeAir» Вонти:
- Меня зовут Аня, но многие знают меня по нику GrangeAir. Я занимаюсь косплеем уже около 10 лет, за это время у меня набралось некоторое количество побед на Хабаровских фестивалях (Лучший женский косплей, самый милый косплей) и фестивале во Владивостоке (Лучший парный косплей, небольшие победы в караоке), также в Петербурге на «Старконе» в 2014 году победила в номинации «Лучший косплей: анимация», на МАФе заняла 2 место в одиночном косплее по неазиатским источникам. Все свои костюмы я делаю сама, поэтому для меня важно, сколько сил вложил косплеер в костюм, важен аккуратный пошив, укладка парика и макияж. Плюс таких мероприятий в том, что они несут «наш» мир в массы. Люди, которые не знают, что такое косплей, или не знают, что есть целые сообщества поклонников игр/фильмов/сериалов/аниме, начинают также проникаться всем этим.
Елена «Дракон» Кулешова:
- Новгородский мастер ролевых игр, играю с 1992 года, мастерю - с 2000-го. В последние лет пять нашла для себя косплей, но в основном как создатель и главорг Международного фестиваля игровой культуры «ДраККон», организатор городской игры «Ночь в Одиноком Октябре», проходящей ежегодно в Великом Новгороде с 2009 года, главмастер МГ «Фрагменты» и организатор анимационно-игрового блока киберспортивного фестиваля «БигЧамп» в 2015-2017 гг. Считаю, что роль игровой культуры трудно переоценить, как трудно и перечислить все ее составляющие. Именно поэтому я всегда продвигала идею кросс-субкультурных фестивалей. Для меня Псков до сих пор оставался терра инкогнита, несмотря на то что псковичи часто принимают участие в новгородских фестивалях и конвентах – особая благодарность нашим давним друзьям фолк-рок группе «Вольный ветер». И вот теперь появился шанс все-таки открыть для себя Псков и просторы «Простории».
Анастасия Орлова:
- Для меня стало большой неожиданностью приглашение в состав жюри конкурса косплея. В первую очередь, я буду оценивать то, как участники будут вести себя на сцене, как будут вживаться в роль персонажа и насколько реалистично будет передан внешний вид героя. Очень приятно, что такое крупное молодежное мероприятие проходит у нас в городе. Надеюсь, что и благодаря нам темп развития киберспорта в нашем регионе будет только увеличиваться!
Гример Ник Бараньски, визажист, гример театра и кино, выпускник Поморской Студии Прикладных Искусств (PSSW) в Польше (Гдыня), фотограф, член Дома творческой фотографии им. А. Овчинникова, косплеер, официальный партнер проектов мастерской группы «Фрагменты».
Василий Демидов рассказал подробно о площадках фестиваля и спортивной части программы. Да, именно спортивной, ведь киберспорт признан таким же спортом, как скажем, игра в мяч. Организатор отметил, что киберспортсмены наравне с обычными готовятся к соревнованиям, у них есть тренер. А по итогам Кубка области будет сформирована сборная региона по киберспорту.
Кибервторжение находит неоднозначные отклики в традиционном спортивном сообществе. Но, как отметил Иван Штылин, псковский киберфест и в прошлом году проходил на самом высоком уровне и заявил о себе. А теперь, когда областная федерация компьютерного спорта получила аккредитацию, он станет еще лучше. На что Демидов добавил, что такие праздники делают Псков привлекательным для гостей города, формируют определенный уровень культурно-развлекательной среды. Тем более, что событие пройдет в «Простории» – единственной в Псковской области площадке оснащенной мощными компьютерами, позволяющими принимать соревнования европейского уровня.
Сам Штылин признался, что последний раз «рубился» в компьютерные игры, еще будучи студентом Великолукской спортакадемии, и играл он, разумеется, в футбольный симулятор. С тех пор увлечение прошло, в спортивное не переродилось, а в реальный футбол, как известно, председатель спорткомитета играть продолжает регулярно.
Юрий Мартынов вспомнил, как проводил в далеком 1994 году первое киберсоревнование. Да-да, именно нынешний руководитель городской культуры был киберпионером Пскова: под его началом в Доме культуры железнодорожников на четырех компьютерах прошли соревнования по игре Doom. Далее были соревнования все больше и больше, но тогда никто и не думал, что киберпространство шагнет в сторону спорта. Мартынов, немного смущаясь, отметил, что сам он уже давно не прикасается к игровым консолям: «Пропаду сразу года на два», пояснил чиновник. Для него виртуальная реальность не спорт, а геймерство.
На что Василий Демидов предостерег тех, кто переживает за психологическое состояние киберспортсменов. Во-первых, соблюдаются все ограничительные маркировки по допуску юниоров к излишне кровожадным играм. Во-вторых, псковские киберспортсмены в офлайне предпочитают компьютерную реальность совмещать со здоровым образом жизни и занятиями спортом.
Главные события фестиваля будут транслироваться на большом экране и сопровождаться комментариями.
Площадки киберфестиваляЦентр науки и спорта «БезПредела»
На интерактивной площадке принимающей стороны все желающие смогут познакомиться с новинками современного мира. «БезПредела» покажет и предоставит дельтапланы, виртуальные очки, 3D-принтер, робототехнику. Также здесь можно принять участие в виртуальных танцах и киберспортивных одиночных дисциплинах – WorldofTanks, Overwatch, DOTA 2.
Интерактивная площадка от компании «Ростелеком»
«Ростелеком» подготовит площадку, где каждый желающий сможет сразиться в танковых баталиях на радиоуправляемых танках, поиграть в интерактивные приставки PlayStation 4 и NintendoWii. Для детей и школьников будут подготовлены веселая анимационная программа и викторины на знание услуг компании в сферах: интернет, телевидение, мобильная связь, демо-зона услуг связи - и сувениры от компании.
GIGA GAMES 2017 CS:GO от компании Gigabyte
Лучшие спортсмены со всей страны с 9-10 сентября будут бороться за призовой фонд 100 тысяч рублей. Все игры будут транслироваться на проекторе и сопровождаться профессиональным комментированием. Все желающие смогут узнать новинки компании Gigabyte у фирменного стенда и получить сувенирную продукцию.
Федерация компьютерного спорта Псковской области
ФКС проведет открытый Кубок Псковской области в дисциплинах FIFA 17 и Hearthstone. Регистрация открыта до 9 сентября. На площадке можно познакомиться с деятельностью федерации и результатами псковских спортсменов в российских и международных киберсоревнованиях. Также можно будет записаться в школу киберспорта.
Студия стендового моделизма «Диорама»
Студия «Диорама» на мероприятии представляет традиционную подборку российской и советской техники, охватывающую период от гражданской войны до чеченской кампании. Представлено несколько моделей, связанных с историей Псковщины. Моделисты выставят несколько совершенно новых работ, знакомых любителям компьютерных баталий.
Косплей-шоу
Косплееры Пскова, СПб и других городов будут главным украшением Кубка. Ребята и девушки перевоплотятся в персонажей фильмов и компьютерных игр, с ними можно будет сфотографироваться. Кроме того, будет проведен конкурс самого лучшего костюма.
Военно-патриотический центр «Патриот»
На площадке «Патриота» можно будет собрать и разобрать на скорость реалистичную копию легендарного автомата Калашникова. Также можно будет сфотографироваться с оружием и познакомиться с деятельностью Центра.
Клуб любителей настольных игр «Квокка»
Клуб настольных игр «Квокка» представит увлекательный мир настольных игр, варгеймов и коллекционных карточных игр, в котором найдется интересное и для новичков, и для искушенных игроманов. А для любителей моделизма и миниатюры будет представлена тематическая коллекция студии «Квокка».
Страйкбольное сообщество «6 мм»
Страйкболисты представят одну из самых зрелищных площадок Кубка: на ней будут облаченные в самую современную униформу различных стран «военные» с актуальным страйкбольным оружием. Также можно будет сфотографироваться с моделями.
Представляем участника
На киберфестиваль «Кубок Простории» приедет один из самых титулованных российских коллективов – команда GalaxyGames из Санкт-Петербурга. Ребята неоднократно посещали киберсоревнования в Пскове, а капитан команды Алексей Бураков во всех ЛАН чемпионатах Пскова, в которых участвовал, приводил свой коллектив к первому месту.
Достижения ребят: чемпионы Кубка 4 столиц, Кубка Невы 2017, EseaRussiaOpenS23, GIGAGAMES(Псков), Кубка Ростелекома (Псков), полуфиналисты ASUSROGLANFINALQUALRUSSIA, участники eslmajorleague, eseamain, cevomain.
Состав команды GalaxyGames: Алексей RuFire Бураков, Антон speed4k Титов, Алексей avg Аноскин, Николай elias Соколов, Сергей voidex Дронин.
Косплей-шоуОрганизаторы
Анастасия Ульянова «Yuno»:
- В мире косплея нахожусь уже 4 года. Являюсь многократным призером косплей-конкурсов. За это время побывала на многих фестивалях, таких как Anicon, Akicon, EpicCon, AvaExpo, M.Ani.fest, «Старкон». На мой взгляд, организация таких фестивалей развивает культурное направление города. Косплей - это способ реализации человека в разных областях культуры и человеческой деятельности. Косплеер совмещает в себе множество профессий, он умеет шить, укладывать парики, имеет навыки визажиста и крафтера, и даже актера, и это только малая часть направлений косплея. Я считаю, что данное направление нужно развивать и в нашем городе - Пскове. Оно несет в себе положительные эмоции, саморазвитие.
Виолетта Прохорова:
- Увлекаюсь хендмейдом. С 2015 года организовала собственный магазин VioletPlanet. Меня очень интересует направление косплея, часто создаю образы и костюмы для различных мероприятий. Очень рада, что есть возможность продвижения косплея в массы и множество людей занимаются данным направлением. Считаю, что проведение такого мероприятия поможет в культурном развитии и популяризации города. Это мероприятие сближает людей, дает море позитива как косплеерам, так и ребятам, которые придут к нам отдохнуть.
Дарья Иванова:
- Недавно окончила ПсковГУ, факультет образовательных технологий и дизайна. Всю свою жизнь была связана с творческой деятельностью, отсюда был выбор темы диссертации, связанной с развитием творческих способностей. Когда познакомилась с миром косплея, была в восторге, потому что эта сфера сочетает в себе разностороннюю направленность творчества. Очень рада, что есть возможность помогать ребятам в их стремлениях, также есть возможность научить их чему-то новому. Киберспорт, косплей - это новые направления человеческой жизни. Будем развивать их и поддерживать наших участников.
Жюри
Аня «GrangeAir» Вонти:
- Меня зовут Аня, но многие знают меня по нику GrangeAir. Я занимаюсь косплеем уже около 10 лет, за это время у меня набралось некоторое количество побед на Хабаровских фестивалях (Лучший женский косплей, самый милый косплей) и фестивале во Владивостоке (Лучший парный косплей, небольшие победы в караоке), также в Петербурге на «Старконе» в 2014 году победила в номинации «Лучший косплей: анимация», на МАФе заняла 2 место в одиночном косплее по неазиатским источникам. Все свои костюмы я делаю сама, поэтому для меня важно, сколько сил вложил косплеер в костюм, важен аккуратный пошив, укладка парика и макияж. Плюс таких мероприятий в том, что они несут «наш» мир в массы. Люди, которые не знают, что такое косплей, или не знают, что есть целые сообщества поклонников игр/фильмов/сериалов/аниме, начинают также проникаться всем этим.
Елена «Дракон» Кулешова:
- Новгородский мастер ролевых игр, играю с 1992 года, мастерю - с 2000-го. В последние лет пять нашла для себя косплей, но в основном как создатель и главорг Международного фестиваля игровой культуры «ДраККон», организатор городской игры «Ночь в Одиноком Октябре», проходящей ежегодно в Великом Новгороде с 2009 года, главмастер МГ «Фрагменты» и организатор анимационно-игрового блока киберспортивного фестиваля «БигЧамп» в 2015-2017 гг. Считаю, что роль игровой культуры трудно переоценить, как трудно и перечислить все ее составляющие. Именно поэтому я всегда продвигала идею кросс-субкультурных фестивалей. Для меня Псков до сих пор оставался терра инкогнита, несмотря на то что псковичи часто принимают участие в новгородских фестивалях и конвентах – особая благодарность нашим давним друзьям фолк-рок группе «Вольный ветер». И вот теперь появился шанс все-таки открыть для себя Псков и просторы «Простории».
Анастасия Орлова:
- Для меня стало большой неожиданностью приглашение в состав жюри конкурса косплея. В первую очередь, я буду оценивать то, как участники будут вести себя на сцене, как будут вживаться в роль персонажа и насколько реалистично будет передан внешний вид героя. Очень приятно, что такое крупное молодежное мероприятие проходит у нас в городе. Надеюсь, что и благодаря нам темп развития киберспорта в нашем регионе будет только увеличиваться!
Гример Ник Бараньски, визажист, гример театра и кино, выпускник Поморской Студии Прикладных Искусств (PSSW) в Польше (Гдыня), фотограф, член Дома творческой фотографии им. А. Овчинникова, косплеер, официальный партнер проектов мастерской группы «Фрагменты».
Арслан Байрамов Автор фото: Андрей Степанов
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