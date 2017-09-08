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Обещали достроить. Обманутые дольщики получат жилье
Регион долгое время не значился в списках проблемных по ситуации с дольщиками новостроек. До тех пор, пока на карте не появился этот дом. Многоэтажка на Запсковье уже должна была быть сдана в эксплуатацию в 2015 году.
1 сентября в администрации Псковской области подписали соглашение о завершении строительства дома № 6а на улице Индустриальной в Пскове. Подписи под документом поставили директор фирмы-застройщика «Строй-Кром» Валерий Галкин и новый подрядчик (ООО «Эгле»), взявший на себя обязательства по достройке дома, в лице генерального директора Романа Кухи.
– Мы собрались по хорошему поводу. Наконец-то вопрос по единственному на сегодняшний день в регионе объекту, который включен в реестр обманутых дольщиков, сдвинулся с мертвой точки, – сообщил заместитель губернатора – руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков.
Он напомнил, что достаточно длительный период времени администрация города продлевала разрешение на строительство – таким образом увеличивая совершенно справедливые опасения граждан, которые вложили свои средства и заключили договоры долевого участия, относительно того, что обязательства перед ними будут выполнены надлежащим образом.
– К сожалению, стройка затянулась. И без помощи стороннего инвестора закончить ее было крайне затруднительно. У застройщика средства закончились. У дольщиков желания дополнительно направлять какие-то свои средства к тому, что было предусмотрено договором, также не было. В этой сложной ситуации нашелся инвестор, который готов вложить свои средства на первоначальном этапе для того, чтобы объект был сдан и граждане смогли зарегистрировать права собственности.
– Средства, которые вкладывает инвестор, по сути являются кредитом для компании «Строй-Кром», – отметил Максим Жаворонков.
Фирма-спаситель выполнит работы в долг компании-застройщику.
Слова благодарности в адрес компании-инвестора сказал и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, который принял участие в целой серии переговоров с представителями дольщиков.
– Совместными усилиями нам удалось найти единственно возможное решение этой сложной проблемы. Я надеюсь, что в течение короткого срока после сегодняшнего подписания всех документов, которые уже подготовлены, все необходимые работы будут выполнены и у дольщиков появится возможность зарегистрировать право собственности на свои квартиры, которые они достаточно долгое время ждали.
Спикер областного Собрания отметил, что все работы выполняются за счет будущей задолженности компании-застройщика. И пообещал, что со стороны Псковского областного Собрания будет осуществляться контроль за тем, чтобы были выполнены строительные работы и обязательства по договору.
– Председатель комитета по жилищному и строительному надзору Валерий Полупанов, который осуществляет надзор за строительством данного объекта, и городская администрация будут следить за качеством работ. Мы гарантируем дольщикам, что этот объект не только будет построен, но будет построен качественно, – подчеркнул Максим Жаворонков.
Третий год покупатели квартир ждут новоселья. Наконец, решение проблемы нашли.
По словам инвестора Романа Кухи, на сегодняшний день на объекте уже ведутся работы: выполнено благоустройство прилегающей территории, в Гостехнадзор сдана документация по теплоснабжению дома. Все необходимые работы будут выполнены до конца сентября и будет получен допуск для сдачи дома в эксплуатацию.
– Вы нам очень помогли. Только слова благодарности от всех дольщиков, – обратился к инвестору и руководству области участник долевого строительства Денис Поздняков.
Подробности
Председатель областного Собрания принял активное участие в разрешении кризисной ситуации с долгостроем на улице Индустриальной. После личного обращения обманутых дольщиков к Александру Котову во время пикета у Дома Советов 19 мая спикер регионального парламента инициировал ряд встреч с участием сторон конфликта, представителей региональной исполнительной власти, администрации Пскова и областной прокуратуры. В ходе серии длительных переговоров удалось выработать находящийся в правовом поле алгоритм выхода из кризисной ситуации, а затем совместными усилиями найти подрядчика, готового завершить строительные работы.
В завершение встречи Александр Котов предложил побывать на объекте спустя две недели вместе с дольщиками, чтобы убедиться, что достигнутые договоренности выполняются на практике.
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