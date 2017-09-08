Прокурор области – о «провальной работе» псковских стражей порядка, лошадях в Детском парке, организованной преступности и поджогах автомобилей

О переезде прокуратуры Псковской области в новое здание мы сообщали недавно. Но оказалось, что процесс этот еще не завершен. Об этом рассказал в эфире ПАИ-live прокурор области Сергей Белов.



Представляем вашему вниманию самые интересные фрагменты этого разговора.



– Сергей Дмитриевич, накануне не сразу получилось дозвониться до ваших коллег на городские номера. На каком этапе у вас переезд в новое здание?



– Мы сейчас действительно находимся в стадии переезда. Номера телефонов прежние. Сейчас у нас переадресация, но это не значит, что нас нельзя найти. Мы всегда начеку!

Важно: документы пока граждане сдают по старому адресу, потому что там вся соответствующая аппаратура и регистрация.



– Зеленая папка президента, которую Путин накануне вручил главе региона с жалобами жителей Псковской области. Наверное, всем жителям запомнилась история с земельным участком в Псковском районе, когда люди его купили, зарегистрировали, начали строительство, а сейчас претензии со стороны органов прокуратуры. Люди опасаются, что там может быть чуть ли не снос.



– В зеленой папке было действительно несколько серьезных обращений, которые касаются не только псковичей, но и всех россиян. Это вопросы по невыплате заработной платы, вопросы, связанные с ЖКХ, и, конечно, обращение, связанное с земельным участком и строительством дома на нем.



Что касается невыплаты заработной платы. Тема серьезная и находится в постоянном поле зрения прокуратуры. За последние 7 месяцев более 53 миллионов рублей выплачено гражданам по требованию прокурора. Около 30 миллионов рублей у нас осталось задолженности, но это в основном за счет предприятий-банкротов.



Вопрос, связанный с земельным участком. Там есть судебное решение, и оно уже вступило в законную силу. Но сейчас прорабатывается решение, ситуация сложная. Недавно вступил в законную силу нормативный акт «О лесной амнистии». Как и в других амнистиях, подразумевается, что государство прощает нарушителей за какие-то нарушения. Наверное, и этот вопрос будет рассматриваться в данном контексте.



– Есть мнение, что городские власти не могут прекратить незаконное катание на лошадях в Детском парке потому, что одна из владелиц лошадей якобы является супругой действующего сотрудника прокуратуры.



– Никакого «крышевания» со стороны нашего сотрудника нет. Мы отдаем вопрос на откуп органам исполнительной власти. Они должны его решать.



– Ваша оценка работы регионального управления МВД. Главный тезис – снижается общее количество регистрируемых преступлений, снижается количество раскрываемых преступлений… А разве это плохо?



– Что касается претензий к работе органов внутренних дел. Мои претензии, как прокурора, адресованы именно этому органу потому, что это самый многочисленный правоохранительный орган. К тому же ему переданы полномочия органов, которых уже давно нет, в частности наркоконтроля, миграционной службы.



В целом снижение зарегистрированной уголовно наказуемой преступности – это хорошее явление. Но когда такое происходит, мы жестко контролируем, не укрываются ли преступления. Главное – статистика. Если мы не будем знать точное количество врага и какими способами он ведет с нами борьбу, то мы, значит, не сможем адекватно ответить на нее.



Укрытые умышленные убийства – это, конечно, вопиющие факты. Этим фактам дается соответствующая правовая оценка, и по ним возбуждаются уголовные дела. Но это дела прошлых лет. К примеру, когда в городе без вести пропадали дети. Для того чтобы «лакировать» статистику, в свое время еще органы милиции говорили, что они не будут возбуждать уголовное дело по убийству. Детей нет уже лет шесть-семь. Их якобы похитили. Есть информация, что к детям подошел какой-то дядя и предложил сниматься в «Ералаше». Он посадил детей в машину и увез. Это очевидно, что было совершено убийство. В данном случае надо возбуждать уголовное дело по факту убийства и проводить соответствующие мероприятия.



Какие претензии к работе? Если по линии борьбы с коррупцией в прошлом полугодии было зарегистрировано 81 преступление, то за эти полгода всего 30. Но никто не поверит, что у нас уменьшилось количество мздоимцев. Это ведь очевидно. Значит, полиция принимает какие-то неадекватные меры.



Так дальше продолжаться не может. Возможно, по 9 месяцам у нас что-то изменится. Есть некая активизация, но насколько она адекватна, покажет время.



Или, например, тема борьбы с наркопреступностью. Сейчас в основном ловят тех, кто потребляет, а не тех, кто завозит или транспортирует. Количество наркотиков, поступающих в область, нисколько не уменьшилось.



Следовательно, наркодельцов сейчас просто не выявляют. Связываю это в том числе с реформой наркоконтроля. Хотя это вопрос дискуссионный...



Самое главное – нужно вернуться к тем документам из наркополиции, которые были переданы в полицию. Еще раз пересмотреть их и ни в коем случае не пренебрегать тем опытом и той работой, которая была проведена в тот период.



На мой взгляд, надо принимать какие-то кардинальные меры, в том числе менять руководство управления по борьбе с коррупцией.



– Прокуратура Крыма сначала запретила давать рекламу фильма «Матильда», сейчас разрешила. Как вы прокомментируете действия ваших коллег в отношении фильма, который еще никто не видел?



– Обсуждать предмет можно тогда, когда ты знаешь его подробно или хотя бы какие-то узловые моменты. Существует две точки зрения. Одна – режиссера – историческая правда не может быть выхолощена никоим образом. Неважно, царь это или президент. Для нас самое главное в таких исторических фильмах – своего рода работа над ошибками.



Вторая – есть некие запретные темы, которые связаны с тем, что человека канонизировала Русская православная церковь. Смерть царя и его близких действительно была трагедией для него и в целом для России.



Прокуратура не является силовым органом и не может ничего запрещать. Я считаю, что если на фильм потрачены государственные деньги, то, наверное, в каких-то закрытых просмотрах он может идти. Возможно, должен быть собран худсовет для оценки исторической правды и других вопросов, может, с привлечением религиозных деятелей.



Если давать оценку с правовой точки, то в нашей Конституции написано, что у нас многообразие точек зрения. Плюрализм мнений. Следовательно, имеет право на существование как одна точка зрения, так и вторая.



– На коллегии вы сказали о возбуждении уголовного дела в отношении директора крупного застройщика – фирмы «Псковжилстрой». Расскажите подробности!



– У нас презумпция невиновности. Руководитель этого предприятия или кто-то другой не виновен до тех пор, пока нет приговора. Да, возбуждено уголовное дело. Да, ведется следствие. Месяца через два станет очевидным, и виновные будут привлечены к ответственности.



Что касается ареста земельных участков... Лица, которые получили земельные участки за копейки, вернули их в собственность государства. В уголовном процессе это называется деятельное раскаяние.



– Великие Луки долгое время назывались криминальной столицей Псковской области. Ваш предшественник Тимур Кебеков делал большой акцент на раскрытии преступности именно по Великим Лукам. Как бы вы охарактеризовали криминогенную ситуацию в этом городе сейчас?



– Сейчас он так не называется. Сейчас у меня ситуация не вызывает опасений. Великие Луки не выделяются ни по количеству, ни по качеству преступлений. Поджог автомашин – это, как правило, уже следствие каких-либо действий или ответ. У заместителя прокурора города Пскова, к примеру, тоже подожгли автомашину. Мы предполагаем, что это связано с его служебной деятельностью. Мы работаем по данному факту.

