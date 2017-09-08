Как сэкономить жителям многоквартирных домов?

Куда уходят деньги?



Теперь не надо опасаться, что козырьки упадут на голову.



Жители дома не только распланировали все въезды и выезды из двора, но и оставили возможность парковать машины под деревьями, на зеленой зоне.​

Выбить ремонт для дома



В подъезды теперь заходить не страшно, а все, что для этого надо было, – доплатить уборщице по 26 рублей с квартиры.



Дому на ул. Мирной, 13 повезло. О нем заботится Совет неравнодушных жильцов.

Сколько денег могут сэкономить жители многоквартирных домов благодаря грамотному управлению? Как правильно построить отношения с управляющей компанией? И что жители многоэтажек вправе требовать от коммунальщиков, но не всегда знают об этом?На дом по ул. Мирной, 13 приятно смотреть: новая парковка, заасфальтированный двор, аккуратные козырьки над входом в подъезды. Во всем чувствуется заботливая рука хозяина.Дому повезло. У него есть Совет из неравнодушных жильцов. Возглавляет его. В этом доме она живет почти 20 лет, и о его проблемах знает не понаслышке.– Управляющая компания довела дом до страшного состояния, – рассказывает она. – Крыша представляла собой одну сплошную заплатку. Козырьки над подъездами были в таком состоянии, что люди боялись выходить – того и гляди обвалятся на голову. А у самих подъездов были полуметровые провалы.Мысль о создании Совета дома у Нинели Бушуевой зрела не один год. Судьбу вопроса решил случай.– Возникли какие-то проблемы с водоснабжением. Пошла в Горводоканал, чтобы разобраться. «А вы кто, собственно, такая? Вы даже не старшая по дому!» – услышала я в ответ на свое обращение.Решение было принято. Самым сложным оказалось собрать подписи. Одни открыто признавались, что дальше порога дома их ничего не интересует. Другие не понимали, почему должны поддержать незнакомую им женщину, а не Марьиванну из соседней квартиры. Третьи часами могли рассказывать о проблемах. Одним словом, пришлось нелегко. Но, как говорят, игра стоила свеч.– Начали вникать в тарифы. Чего в них только не заложено! Например, мытье мусоропроводов через день. Это бешеные деньги, а услуга не предоставляется. Обратились в управляющую компанию, сошлись на том, что мыть мусоропровод они будут раз в месяц. Уменьшили тариф. Мусоропроводы они так и не моют, значит, будем пересматривать тариф. Вот так и получается, что у всех квартплата растет, а у нас уменьшается.Примерно такая же ситуация с заменой лампочек в подъездах. По документам и затратам они энергосберегающие, а по факту – часто самые обычные.Случались и обратные ситуации – жители тариф повышали по собственной инициативе.Одно время в подъездах стояла жуткая грязь. Знакомая ситуация: зарплата низкая, никто работать не идет. Жильцы дома сами нашли уборщицу, а чтобы она осталась, решили доплачивать за труд по 26 рублей с квартиры.– Подъезды моют мать с дочерью. Так они теперь еще и переживают, если по какой-то причине где-то убрать не смогли. Звонят, докладывают, что где-то света нет, а где-то лестничная клетка вещами заставлена. Люди в результате заинтересованы.За два года произошли заметные изменения – дом ожил и преобразился. Жители добились ремонта дворовой территории.– Конечно, пришлось ходить по инстанциям, слать письма и запросы, зато результат налицо. Соседний с нами двор отремонтировали лет 10 назад. Он примыкает к проезжей части ул. Юбилейной и должен выглядеть соответственно. А наш – в кустах, кому он нужен? Но мы настояли. И что вы думаете? Ремонтировать его собирались по типовому проекту. Никаких тебе съездов – проездов и везде поребрики высоченные. У нас женщины-автомобилисты первыми возмутились, когда проект увидели. В итоге мы его переделывали под себя полностью. Вплоть до того, что оставили возможность парковать машины под деревьями, на зеленой зоне.Сейчас в доме идет капитальный ремонт: крышу отремонтировали, впереди фасад и горячее водоснабжение. И это тоже заслуга жильцов.– Ведь Фонд капремонта ничего о нашем доме, кроме разве что года его постройки, и не знает. Мы собирали информацию, доказывающую, что не можем ждать долго, что ремонт нужен сейчас. Добились.Не подсуетись жильцы вовремя – затопило бы их в августе, когда несколько дней без остановки шли дожди. Крыша за эти годы совсем прохудилась. Все, чем могла помочь управляющая компания, – поставить очередную заплатку. При малейшей непогоде квартиры заливало аж до четвертого этажа. В процессе ремонта выяснилось, что сток воды был неправильно организован.– Я теперь всем говорю, что сильные дожди в августе были неспроста – это проверка нашей новой крыши. И она ее прошла. Большое спасибо и подрядчику. У нас с ним полное взаимопонимание. Ему тоже намного удобнее работать, когда есть актив дома. Все замечания и предложения от жильцов поступают мне, а я уже их довожу до подрядчика.В роли председателя Совета дома должен оказаться каждый, убеждена Нинель Бушуева. Лишь в этом случае дом год от года будет только хорошеть.– Совет – важный орган. Помогает много хорошего делать для дома, его жильцов. Всем рекомендую его создавать. Тем более в городе есть где этому научиться. Действует клуб председателей многоквартирных домов, на заседания приходят чиновники из разных сфер. Учимся, постигаем.В этом году полномочия Нинели Бушуевой заканчиваются. Можно переизбраться, но она признается, что устала. Два года – немалый срок для такой должности. Пока не знает, как будет уходить: жильцы ей доверяют и с любой проблемой обращаются, да и сделать предстоит многое – отремонтировать подъезды, вставить новые оконные блоки, канализационную систему поменять. Но есть мечта, и надо идти дальше.– Хочу попасть в программу «Формирование современной городской среды» и сделать парк в военном городке, здесь же за домом. Будут тротуары, освещение, тренажерная и детская площадки, закрытые песочницы, лавочки и скамеечки – все для удобства людей. А чтобы его содержание не вешать на город, планирую создать первое в Пскове территориальное общественное самоуправление (ТОС) из активных жителей восьми рядом расположенных домов. ТОС ведь может и в различных конкурсах участвовать, гранты выигрывать, а на полученные средства продолжать благоустраивать район. Надеюсь, получится.

Председатель Совета дома – должность неоплачиваемая. И занимать ее может человек, который имеет хоть немного свободного времени, а главное, желание вникать в проблемы и их решать.

Кстати

Нинель Бушуева – победитель конкурса «Активный Совет – счастливый дом». Он проходил в рамках первого регионального форума, в котором участвовали председатели Советов жильцов, эксперты в сфере ЖКХ, представители городских и областных властей, депутаты Госдумы. На конкурс она посылала эссе, в котором рассказала, что было сделано за время ее работы в должности председателя Совета. Там же она рассказала и о своей мечте – создании парка.