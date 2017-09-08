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Голосуем за Веру! Спортсменка в коляске – на конкурсе красоты
Вера Курбанова – удивительная девушка. С детства она передвигается в инвалидной коляске, но это не стало для нее препятствием на пути к успехам в самых разных областях. Миниатюрная, весом не больше 45 кг, она поднимает тяжелые штанги, побеждает на соревнованиях, а недавно – прыгнула с парашютом! Еще Вера любит читать и заочно учится на филфаке ПсковГУ.
Спортсменку, студентку и просто красавицу не смогли не заметить организаторы конкурса «Невская краса – 2017».
– Предложение принять участие в конкурсе я получила в соцсети. Со мной связались организаторы мероприятия.
Чтобы принять участие в первом этапе конкурса, Вера должна была отправить портретную фотографию и фото в инвалидной коляске.
– В отборочном туре участвовало чуть больше 20 девушек, 14 – вышли в финал. Девушки – не только из Питера и Ленобласти, но и из других регионов России. Финал конкурса будет проходить 15 сентября в Москве.
«Невская краса» – это конкурс красоты и таланта среди девушек, для которых коляска – лишь средство передвижения. Красота бывает разной, и для нее не существует препятствий и барьеров. Конкурс откроется танцевальной постановкой, в которой примут участие сразу все 14 девушек.
– У нас есть общий танец, который мы будем репетировать всю неделю до финала. Танец ставит профессиональный хореограф. Вместе с ребятами-волонтерами мы будем танцевать – в джинсах и футболках с логотипом конкурса. Но по сцене мы будем передвигаться в колясках. Потом каждая участница выступит со своим творческим номером, будет и финальный выход в вечерних платьях – все, как на других конкурсах красоты.
Нарядные вечерние платья девушкам предоставит один из спонсоров мероприятия. А вот творческий номер конкурсантки должны придумать сами.
– Нет, я не буду показывать свои спортивные умения, – смеется Вера. – Вряд ли я смогу там штангу пожать.
Оценивать выступление участниц будет профессиональное жюри, которое решит, кто же из девушек достоин победы. Но одна из номинаций полностью зависит от активности наших читателей. В группе конкурса в соцсети «ВКонтакте» идет интернет-голосование за финалисток. Девушка, набравшая наибольшее количество лайков и комментариев, получит титул «Мисс Интернет» конкурса «Невская краса – 2017».
Проголосовать за Веру Курбанову, финалистку Всероссийского конкурса красоты и таланта «Невская краса – 2017», можно в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
Помимо репетиций, у участниц насыщенная развлекательная программа: фотосессии, экскурсии, даже дельфинотерапия. А на конкурс красоты в Петербург Вера приедет сразу из Евпатории, где в начале сентября будет участвовать во Всероссийском фестивале «ПАРА-КРЫМ-2017». Сопровождать Веру на конкурсе красоты и таланта «Невская краса – 2017» будет сотрудница Северо-Западного центра социологии и маркетинга Анна Крылова.
– На самом деле я хочу не столько победить, сколько окунуться в атмосферу конкурса, потому что для меня это будет впервые. Конкурсы красоты – это отдельное новое для меня направление. Хочу просто получить положительные эмоции, познакомиться с новыми людьми, подружиться с ними и просто хорошо провести время.
– Я не ожидала, что будет такая мощная волна поддержки. Очень много добрых слов – в комментариях к голосованию. Причем пишут не только друзья и знакомые, но и совершенно незнакомые люди! Репосты делают. Это действительно большая поддержка. Иногда даже на улице со мной здороваются, говорят, что узнали меня. Это очень приятно. Я всегда знала, что у нас в городе хорошие люди, но не подозревала, что настолько!
Подробности
Сделать хорошие фотографии для конкурса Вере Курбановой помогли сотрудники Северо-Западного центра социологии и маркетинга. Они организовали для девушки профессиональную фотосессию. А платье предоставила Алена Иванова –известный российский дизайнер.
С Аленой Ивановой Вера познакомилась в рамках проекта «Расскажи о своей уникальности». Дизайнер, работающая в стиле этно-фолк, пригласила девушку в качестве модели для демонстрации своей коллекции «Подснежники». Это первый в Пскове опыт подобного сотрудничества.
– Вера, не имея опыта, так удивительно точно передала идею коллекции, что я была очарована девушкой. Она сама настоящий подснежник – красивый, нежный, трогательный, такой долгожданный цветок, – поделилась впечатлениями Алена Иванова.
Первый опыт, по мнению дизайнера, был удачным. Тут же у Алены Ивановой возникла новая идея: создать коллекцию одежды специально для Веры Курбановой, которую она сможет представить в следующем году на II Международном этно-фестивале в Пскове.
Кстати
Вера с легкостью соглашается и на участие в более рискованных проектах. Например, прыгнуть с парашютом с высоты более 4 тысяч метров!
В этом году девушка стала участницей программы Российского спортивного союза инвалидов «Небо, открытое для Всех». На базе лучшего в России Центра парашютной подготовки и спорта в Подмосковье она прошла специальный курс обучения и 24 мая совершила свой первый прыжок с парашютом:
– Мне позвонила Марина Борисенкова и спросила: «Хочешь прыгнуть с парашютом?» Я, естественно, согласилась. Прыгала не одна, а в тандеме с инструктором. Страшно не было. Единственно напряженный момент – когда сидишь на краю самолета и резко вертикально падаешь лицом вниз, прямо в небо. Практически 50 секунд – до раскрытия парашюта – я находилась в свободном полете.
О спорте
Вера Курбанова – чемпионка «ПАРА-Крым-2015» по пауэрлифтингу. Она стала лучшей в категории женщин до 55 килограммов в жиме лежа. В этом году спортсменка тоже взяла золото на соревнованиях по пауэрлифтингу, проходивших в марте в Тамбове.
– У меня тренировки по 3-4 раза в неделю, – рассказывает Вера. – Утром встаешь – перед тренировкой совсем немного свободного времени. Два часа – на самой тренировке и два часа – в дороге. Успеваешь только погулять в хорошую погоду. Поэтому в свободное время я обычно отсыпаюсь!
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