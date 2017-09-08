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Псковские мусульмане отпраздновали Курбан-байрам
Содержание одного из главных мусульманских праздников – не только молитва и жертвоприношение, но и добрые дела.
Представители чеченской диаспоры уже давно вывели праздник за рамки мусульманской общины и собираются в четвертый раз съездить в психоневрологический интернат в Палкинском районе.
– Обычно мы делаем сладкий стол, прямо там расставляем столы, готовим плов, – рассказал председатель Совета Псковской областной общественной организации Центр чеченской культуры «БАРТ» (единство) Саид Дукаев. – Развлекаем небольшой культурной программой.
Курбан-байрам закончился, но в интернат «Первомайский» псковские чеченцы планируют приехать в первой половине сентября.
Среди более чем четырехсот постояльцев интерната нет ни одного мусульманина, но это не мешает радоваться и получать удовольствие от праздника, ведь у доброты и милосердия нет национальных и религиозных признаков.
– Мы учитываем менталитет и культуру людей, рядом с которыми мы живем, – продолжает Саид Дукаев. – Но мы не должны быть изолированными друг от друга. Через традиции мы лучше узнаем соседей и сближаемся.
В этом году чеченская община также планирует устроить сладкий стол и праздник для детей из Псковского детского дома-интерната. Представители чеченской диаспоры уже устраивали такое мероприятие для сирот на Ураза-байрам – другой большой мусульманский праздник. В этом году планируют также пригласить и студентов ПсковГУ.
По традиции Курбан-байрам не обходится без жертвоприношений, чаще всего жертвенным животным становится баран или бычок.
– Мы не проводим процесс жертвоприношения в городе по этическим соображениям, – подчеркивает Саид Дукаев. – Обычно это уединенное место за городом, особенно тщательно мы следим, чтобы поблизости не было детей.
Как правило, жертвенного бычка делят на семь частей. Седьмую часть оставляют себе, а остальные шесть раздают нуждающимся – людям разного вероисповедания и социального положения. По сути, это и является добрым поступком мусульманина. Из оставшейся своей части обычно готовят плов или шурпу и приглашают соседей.
Наша справка
Курбан-байрам в 2017 году для всех верующих наступил 1 сентября. Этот мусульманский праздник, который начали отмечать еще при пророке Мухаммеде, является вторым по величине после Рамадан-байрама.
Его также называют «праздником жертвоприношения» (Ид аль-Адха). Он символизирует абсолютную, чистую и искреннюю веру Всевышнему, единение с ним.
Готовиться к празднику начинают за десять дней до него. Соблюдают пост, в домах верующие делают генеральную уборку. Сам праздник длится три дня.
Перед праздником Курбан-байрам у мусульман действует пост. С рассвета и до окончания прочтения утреннего праздничного намаза – молитвы – есть ничего нельзя. После намаза разрешено есть сладости.
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