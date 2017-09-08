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Кремль за стеклом. Музейные экспозиции будут видны снаружи
В конце июля в Пскове начались работы по реставрации северной части Окольного города. «Варлаамовский угол» включает в себя три башни: Варлаамовскую наугольную, Плоскую и Воскресенскую (Высокую) и участок прясла крепостной стены от Высокой до Варлаамовской наугольной башни. С ходом работ ознакомились представители областных и городских властей.
Проект предполагает открытие доступа для туристов на крепостную стену и в башни, где будут размещаться экспозиции из фондов Псковского музея-заповедника. В Высокой и Варлаамовской башнях планируется разместить экспонаты на темы «Оборона Пскова от войска Густава Адольфа в 1615 году» и «Псков в годы Северной войны». В Плоской башне – Музей реставрации Псковского кремля. Основной темой выставки станет история реставрации крепостных стен, башен, культовых и гражданских построек Пскова.
Строительный забор на смотровой площадке вызвал много вопросов у псковичей.
– Будет обеспечен доступ на стену и башни. Башня предусматривает музейное использование. Будут восстановлены исторические ярусы, – сообщила председатель Государственного комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Елена Яковлева. Кроме того, стены башни до уровня шатров будут представлены стеклянными конструкциями. Таким образом, снаружи можно будет увидеть все площадки.
– Стекла будут затемненными. Это решение нашей реставрации, – пояснил заместитель директора Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков.
Доступ к объектам и экспозициям, которые там разместятся, будет обеспечен и маломобильным группам населения.
Кроме того, в будущем планируется восстановить существовавший некогда мостик через реку Пскову, благодаря которому удастся замкнуть туристический маршрут вдоль стен Окольного города.
Наша справка
Проект реставрации, приспособления и музеефикации северной части Окольного города осуществляет ООО «Арт-Реставрация» (г. Москва), работы по реставрации и приспособлению проводит АО «Ренессанс-Реставрация» (Санкт-Петербург), музеефикацией занимается Псковский музей-заповедник. Финансирование проекта за счет средств Всемирного банка составляет более 773 млн рублей. Планируется, что работы по проекту будут завершены к июню 2019 года.
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