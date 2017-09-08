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Растущий Псков. Часть 3: Реконструкция Центра

05 Сентября 2017 - 09:39
Главная → Заметки → Общество → Растущий Псков
Продолжаем цикл публикаций, посвященных перспективам развития Пскова в ближайшие несколько лет
Мы уже успели рассказать вам про недалекое будущее самого большоего района – Завеличья и очень перспективного района – Запсковья. Сегодня речь пойдет о центре Пскова.

Когда мы говорим о лице города, о том, что видят туристы, прежде всего речь идет о центральном районе Пскова. Именно здесь сосредоточены основные городские достопримечательности, памятники истории, культуры и архитектуры. Здесь, с одной стороны, находятся основные проблемные зоны, а с другой – центр стал основной точкой реализации крупных проектов по реконструкции. В порядок были приведены Детский и Финские парки, набережные Великой и Псковы, улицы Калинина, Ленина, Пушкина. Вокруг работ здесь было сломано много копий. Часть рекомендаций специалистов, общественников, носивших конструктивный характер, были учтены. Не обошлось, правда, и без критики ради критики – заработать себе на этом политический капитал тоже хватало.

Как бы то ни было, сейчас уже не поспоришь, что эти городские общественные пространства преобразились и теперь без оговорок привлекательны и для псковичей, и для туристов. Дело осталось за малым – отладить механизм ухода за обновленными парками, набережными, улицами.

Очевидно, чтобы привести в порядок только исторический центр Пскова, потребуются многие миллиарды рублей, а значит, и муниципальным, и региональным властям предстоит продолжать постоянную работу с Москвой по привлечению в Псков федеральных ресурсов.
 

Проекты по реконструкции и реставрации в историческом центре Пскова всегда зависят от совместных усилий властей города, области и федерального центра.

 

Исторический город

Работы по реконструкции улицы Свердлова (Застенной), прилегающей к стене Окольного города, уже начались. Проектом преду-смотрено приведение в порядок и Летнего и Ботанического сада.

Этот проект обсуждался длительное время, город и область смогли убедить в необходимости выделения федеральных средств Москву – а это значит, что уже к имеющимся обновленным пространствам исторического центра через год-два добавятся новые.

Городские власти на этом останавливаться не собираются. Напомним, что уже несколько лет идут разговоры о создании в Пскове Музейного квартала. Его очертания между ул. Некрасова, Гоголя, Свердлова можно назвать очерченными, но это перспективный проект на будущее.

На повестке дня также остается вопрос по работам в Псковском кремле и поиску для этого добросовестного подрядчика.
 

«Машиностроитель»

Огромная территория в центре города – стадион «Машиностроитель» – по-прежнему остается одним из флагманов городской спортивной инфраструктуры. Однако ему пока не угнаться за современными веяниями в спорте, а значит, стадион нуждается в большой реконструкции. 

Для этого уже разработана проектно-сметная документация, в бюджете города и области подтверждено софинансирование на следующий год. Осталось дождаться выделения денег из федерального бюджета – и приниматься за работу.

Стоимость работ более 750 млн рублей. 

В рамках реконструкции на «Машиностроителе» будут модернизированы легкоатлетическое ядро, беговые дорожки, основное футбольное поле, а также большая и малая зрительские трибуны. К большой зрительской трибуне предлагается предусмотреть легкоатлетический манеж. Также будет реконструировано здание спортивной школы «Гармония».
 

Вокзалы и рядом

Одна из самых частых болезней российских городов – привокзальные территории. Если вы путешествовали по России, то знаете, о чем мы. Приезжаешь на вокзал или автовокзал, проходишь перрон, здание вокзала и попадаешь в чудесное место под названием привокзальная площадь. Которая довольно часто выглядит не так, как должны выглядеть парадные «ворота» в город.

Псковская вокзальная площадь в этом плане все-таки отличается в лучшую сторону. В первую очередь, благодаря часовне Воскресения Христова, построенной здесь в 2003 году в память об отречении императора российского Николая II от престола.

Но площадь по-прежнему украшают разномастные ларьки не первой и даже не второй свежести, закрывшие собой уникальный кованый барельеф с изображением исторического Пскова. Рядом, за этими ларьками – обширный пустырь.

Словом, площадь просится под масштабный ремонт и приведение в порядок. И такие планы у города есть.

Как есть и планы сделать современный автовокзал с нормальными диагональными перронами для автобусов, с навесами и с завершением ремонта здания автовокзала.
 

Приведение Пскова в порядок – это вопрос, который предстоит решать и горожанам, и властям еще много лет.

 

Дороги

Помимо текущих ремонтов улиц и дорог, которые происходят ежегодно, ряд транспортных развязок Пскова нуждается в более кардинальных мерах, и городские власти это осознают. Поэтому в плане на ближайшие несколько лет – реконструкция перекрестка улиц Фабрициуса и Стахановской, Советской и Профсоюзной (читай – Октябрьская площадь), площади Победы.

Как обычно, эти вопросы будут решаться совместно с представителями общественных организаций, ГИБДД, других заинтересованных сторон на городской комиссии по безопасности дорожного движения.

А пока в Пскове и в этом году продолжается ремонт городских магистралей: ул. Толстого, Кузнецкой, Стахановской…
 

Исторические здания 

Мы уже упоминали выше о перспективе создания Музейного квартала. Непосредственно к нему примыкает здание Мариинской гимназии, ныне Псковского технического лицея. Его, как и здание музыкальной школы им. Римского-Корсакова на ул. Советской, вечерней школы на ул. 23 Июля, предстоит в ближайшие несколько лет реконструировать.

Мы снова намеренно не говорили о частных инвестпроектах, которые предстоит осуществить в центре Пскова. Напомним, такие есть, например, в отношении здания и прилегающей территории Псковской ТЭЦ, завода ЭТО, кинотеатра «Октябрь», здания на ул. Пушкина, в котором ранее размещался комитет по культуре. Каждый из них в случае реализации добавит Пскову изюминку.
 

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