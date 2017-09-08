8 Сентября 2017
|Псков
|+12 .. +14 °C
|Великие Луки
|+14 .. +16 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Растущий Псков. Часть 3: Реконструкция Центра
05 Сентября 2017 - 09:39Главная → Заметки → Общество → Растущий Псков
Продолжаем цикл публикаций, посвященных перспективам развития Пскова в ближайшие несколько лет
Мы уже успели рассказать вам про недалекое будущее самого большоего района – Завеличья и очень перспективного района – Запсковья. Сегодня речь пойдет о центре Пскова.
Когда мы говорим о лице города, о том, что видят туристы, прежде всего речь идет о центральном районе Пскова. Именно здесь сосредоточены основные городские достопримечательности, памятники истории, культуры и архитектуры. Здесь, с одной стороны, находятся основные проблемные зоны, а с другой – центр стал основной точкой реализации крупных проектов по реконструкции. В порядок были приведены Детский и Финские парки, набережные Великой и Псковы, улицы Калинина, Ленина, Пушкина. Вокруг работ здесь было сломано много копий. Часть рекомендаций специалистов, общественников, носивших конструктивный характер, были учтены. Не обошлось, правда, и без критики ради критики – заработать себе на этом политический капитал тоже хватало.
Как бы то ни было, сейчас уже не поспоришь, что эти городские общественные пространства преобразились и теперь без оговорок привлекательны и для псковичей, и для туристов. Дело осталось за малым – отладить механизм ухода за обновленными парками, набережными, улицами.
Очевидно, чтобы привести в порядок только исторический центр Пскова, потребуются многие миллиарды рублей, а значит, и муниципальным, и региональным властям предстоит продолжать постоянную работу с Москвой по привлечению в Псков федеральных ресурсов.
Этот проект обсуждался длительное время, город и область смогли убедить в необходимости выделения федеральных средств Москву – а это значит, что уже к имеющимся обновленным пространствам исторического центра через год-два добавятся новые.
Городские власти на этом останавливаться не собираются. Напомним, что уже несколько лет идут разговоры о создании в Пскове Музейного квартала. Его очертания между ул. Некрасова, Гоголя, Свердлова можно назвать очерченными, но это перспективный проект на будущее.
На повестке дня также остается вопрос по работам в Псковском кремле и поиску для этого добросовестного подрядчика.
Для этого уже разработана проектно-сметная документация, в бюджете города и области подтверждено софинансирование на следующий год. Осталось дождаться выделения денег из федерального бюджета – и приниматься за работу.
Стоимость работ более 750 млн рублей.
В рамках реконструкции на «Машиностроителе» будут модернизированы легкоатлетическое ядро, беговые дорожки, основное футбольное поле, а также большая и малая зрительские трибуны. К большой зрительской трибуне предлагается предусмотреть легкоатлетический манеж. Также будет реконструировано здание спортивной школы «Гармония».
Псковская вокзальная площадь в этом плане все-таки отличается в лучшую сторону. В первую очередь, благодаря часовне Воскресения Христова, построенной здесь в 2003 году в память об отречении императора российского Николая II от престола.
Но площадь по-прежнему украшают разномастные ларьки не первой и даже не второй свежести, закрывшие собой уникальный кованый барельеф с изображением исторического Пскова. Рядом, за этими ларьками – обширный пустырь.
Словом, площадь просится под масштабный ремонт и приведение в порядок. И такие планы у города есть.
Как есть и планы сделать современный автовокзал с нормальными диагональными перронами для автобусов, с навесами и с завершением ремонта здания автовокзала.
Как обычно, эти вопросы будут решаться совместно с представителями общественных организаций, ГИБДД, других заинтересованных сторон на городской комиссии по безопасности дорожного движения.
А пока в Пскове и в этом году продолжается ремонт городских магистралей: ул. Толстого, Кузнецкой, Стахановской…
Мы снова намеренно не говорили о частных инвестпроектах, которые предстоит осуществить в центре Пскова. Напомним, такие есть, например, в отношении здания и прилегающей территории Псковской ТЭЦ, завода ЭТО, кинотеатра «Октябрь», здания на ул. Пушкина, в котором ранее размещался комитет по культуре. Каждый из них в случае реализации добавит Пскову изюминку.
Когда мы говорим о лице города, о том, что видят туристы, прежде всего речь идет о центральном районе Пскова. Именно здесь сосредоточены основные городские достопримечательности, памятники истории, культуры и архитектуры. Здесь, с одной стороны, находятся основные проблемные зоны, а с другой – центр стал основной точкой реализации крупных проектов по реконструкции. В порядок были приведены Детский и Финские парки, набережные Великой и Псковы, улицы Калинина, Ленина, Пушкина. Вокруг работ здесь было сломано много копий. Часть рекомендаций специалистов, общественников, носивших конструктивный характер, были учтены. Не обошлось, правда, и без критики ради критики – заработать себе на этом политический капитал тоже хватало.
Как бы то ни было, сейчас уже не поспоришь, что эти городские общественные пространства преобразились и теперь без оговорок привлекательны и для псковичей, и для туристов. Дело осталось за малым – отладить механизм ухода за обновленными парками, набережными, улицами.
Очевидно, чтобы привести в порядок только исторический центр Пскова, потребуются многие миллиарды рублей, а значит, и муниципальным, и региональным властям предстоит продолжать постоянную работу с Москвой по привлечению в Псков федеральных ресурсов.
Проекты по реконструкции и реставрации в историческом центре Пскова всегда зависят от совместных усилий властей города, области и федерального центра.
Исторический городРаботы по реконструкции улицы Свердлова (Застенной), прилегающей к стене Окольного города, уже начались. Проектом преду-смотрено приведение в порядок и Летнего и Ботанического сада.
Этот проект обсуждался длительное время, город и область смогли убедить в необходимости выделения федеральных средств Москву – а это значит, что уже к имеющимся обновленным пространствам исторического центра через год-два добавятся новые.
Городские власти на этом останавливаться не собираются. Напомним, что уже несколько лет идут разговоры о создании в Пскове Музейного квартала. Его очертания между ул. Некрасова, Гоголя, Свердлова можно назвать очерченными, но это перспективный проект на будущее.
На повестке дня также остается вопрос по работам в Псковском кремле и поиску для этого добросовестного подрядчика.
«Машиностроитель»Огромная территория в центре города – стадион «Машиностроитель» – по-прежнему остается одним из флагманов городской спортивной инфраструктуры. Однако ему пока не угнаться за современными веяниями в спорте, а значит, стадион нуждается в большой реконструкции.
Для этого уже разработана проектно-сметная документация, в бюджете города и области подтверждено софинансирование на следующий год. Осталось дождаться выделения денег из федерального бюджета – и приниматься за работу.
Стоимость работ более 750 млн рублей.
В рамках реконструкции на «Машиностроителе» будут модернизированы легкоатлетическое ядро, беговые дорожки, основное футбольное поле, а также большая и малая зрительские трибуны. К большой зрительской трибуне предлагается предусмотреть легкоатлетический манеж. Также будет реконструировано здание спортивной школы «Гармония».
Вокзалы и рядомОдна из самых частых болезней российских городов – привокзальные территории. Если вы путешествовали по России, то знаете, о чем мы. Приезжаешь на вокзал или автовокзал, проходишь перрон, здание вокзала и попадаешь в чудесное место под названием привокзальная площадь. Которая довольно часто выглядит не так, как должны выглядеть парадные «ворота» в город.
Псковская вокзальная площадь в этом плане все-таки отличается в лучшую сторону. В первую очередь, благодаря часовне Воскресения Христова, построенной здесь в 2003 году в память об отречении императора российского Николая II от престола.
Но площадь по-прежнему украшают разномастные ларьки не первой и даже не второй свежести, закрывшие собой уникальный кованый барельеф с изображением исторического Пскова. Рядом, за этими ларьками – обширный пустырь.
Словом, площадь просится под масштабный ремонт и приведение в порядок. И такие планы у города есть.
Как есть и планы сделать современный автовокзал с нормальными диагональными перронами для автобусов, с навесами и с завершением ремонта здания автовокзала.
Приведение Пскова в порядок – это вопрос, который предстоит решать и горожанам, и властям еще много лет.
ДорогиПомимо текущих ремонтов улиц и дорог, которые происходят ежегодно, ряд транспортных развязок Пскова нуждается в более кардинальных мерах, и городские власти это осознают. Поэтому в плане на ближайшие несколько лет – реконструкция перекрестка улиц Фабрициуса и Стахановской, Советской и Профсоюзной (читай – Октябрьская площадь), площади Победы.
Как обычно, эти вопросы будут решаться совместно с представителями общественных организаций, ГИБДД, других заинтересованных сторон на городской комиссии по безопасности дорожного движения.
А пока в Пскове и в этом году продолжается ремонт городских магистралей: ул. Толстого, Кузнецкой, Стахановской…
Исторические зданияМы уже упоминали выше о перспективе создания Музейного квартала. Непосредственно к нему примыкает здание Мариинской гимназии, ныне Псковского технического лицея. Его, как и здание музыкальной школы им. Римского-Корсакова на ул. Советской, вечерней школы на ул. 23 Июля, предстоит в ближайшие несколько лет реконструировать.
Мы снова намеренно не говорили о частных инвестпроектах, которые предстоит осуществить в центре Пскова. Напомним, такие есть, например, в отношении здания и прилегающей территории Псковской ТЭЦ, завода ЭТО, кинотеатра «Октябрь», здания на ул. Пушкина, в котором ранее размещался комитет по культуре. Каждый из них в случае реализации добавит Пскову изюминку.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
08 Сентября 2017
- Результаты «Единой России» оценят в пресс-центре «Псковской правды»15:20
- Центральный аппарат СК ведёт дело о подкупе избирателей в Пскове12:48
- Двое злостных любителей выпить за рулем задержаны в Пскове11:32
- В Псковской области продолжается скупка голосов11:23
- Двухлетний ребёнок выпал из окна псковской многоэтажки11:12
- Посмотреть на юных яхтсменов можно будет 9 и 10 сентября07.09, 16:28
- В Пскове возбудили уголовное дело по факту подкупа избирателей07.09, 14:37
- Вслед за ул. Герцена в Пскове взялись ремонтировать ул. Льва Толстого и ул. Кузнецкую07.09, 13:32
- Ущерб от мощного ливня подсчитали в Псковской области07.09, 13:19
- У порховских наркохимиков изъяли 30 килограммов опасной отравы07.09, 12:16
- В эту субботу псковичи смогут выбрать себе новую квартиру07.09, 11:41
- В 12 дворах Пскова до конца года появятся игровые площадки07.09, 11:00
- Где сделать прививку от гриппа в Пскове (АДРЕСА)07.09, 10:54
- Девушка, пропавшая в Великих Луках, была одета в платье до колен (ФОТО)07.09, 10:40
- «Pskovfest» пройдет в любую погоду07.09, 10:35
- Обустройство Псковского театра кукол на новом месте профинансируют по партийной программе06.09, 15:52
- Девушку с «гвоздиком» в носу разыскивают в Псковской области (ФОТО)06.09, 11:40
- Учителей поселят рядом с новой школой в Великих Луках05.09, 12:57
- Псковичей приглашаются 8 сентября в Кутузовский сквер05.09, 12:36
- Великолукский свинокомплекс вошёл в ТОП-20 крупнейших производителей мяса05.09, 12:26
Лидеры обсуждений
- Виктор Антонов: Я гражданин России, почему ко мне отношение как к чужаку?
- Растущий Псков. Часть 2: Расширяющееся Запсковье
- 23 августа на вопросы псковичей ответит главный пристав региона
- Алексей Кириллов про урны для собачьих отходов: Инициатива наказуема
- Пробку в Черехе можно убрать
- Работа за так. На что уходят деньги крупных работодателей
- Куда в Пскове исчезли квитанции за капремонт
- Модная революция. Перезагрузка: Идеальное решение
- Растущий Псков. Часть 1: новое Завеличье
- Как заплатить за капремонт без квитанции
Фото
Новая школа в Борисовичах приняла первых учениковМедовый фестиваль пришёлся по вкусу и детям, и взрослымСнаружи и внутри: как выглядит новое здание областной прокуратурыСквер у 24-й школы обретёт новый видВесь фото архив
Видео
В Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!«Крылатая пехота» эффектно выступила перед псковичамиВесь видео архив