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Псковские ветеринары: Мы оберегаем все человечество

04 Сентября 2017 - 16:08
Главная → Заметки → Общество
В Пскове открыли новый корпус государственной ветлечебницы
- Здесь будет лечебный корпус. Там, - начальник Псковской городской станции по борьбе с болезнями животных Константин Смирнов показывает в сторону старого здания, - там остается станция: руководство, специалисты, бухгалтерия. А здесь будут лечить животных.

О строительстве нового корпуса ветеринарной клиники «Псковская правда» рассказывала еще два года назад. К тому моменту строительство было приостановлено, для завершения не хватало 1,5 млн рублей. И вот стройка закончилась.

Над бывшей аптекой надстроили мансарду, превратив здание, по сути, в двухэтажку. Аптечный подвал обеспечит идеальную температуру для хранения лекарств, собственная газовая котельная согреет врачей и посетителей.

- Здорово, что четырехлетней давности решение о передаче здания было воплощено в такой прекрасный корпус, - считает глава города Иван Цецерский. - Есть предложение обустройство территории включить в партийный проект «Комфортная городская среда» в следующем году. Тысячи псковичей приходят сюда получить услугу, должны быть хорошие условия.

Открытие корпуса состоялось в последний день лета, с недавних пор 31 августа в стране отмечают День ветеринарного работника. Праздник появился всего несколько лет назад по инициативе патриарха Кирилла. В новой лечебнице собрался цвет региональной ветеринарии, руководители и специалисты ветстанции со всей области.

- Церковь считает, что человеку болезнь приходит за грехи, а ветеринар помогает тварям немым, - о высоком предназначении профессии сказал Константин Смирнов. - В сельской местности веками были два главных человека, батюшка и ветеринарный специалист.

- Мы оберегаем все человечество, - в том же духе высказался директор областной ветлаборатории Магомед Коибов. - На первый план выходит пищевая безопасность. На одного жителя в Псковской области производится пять голов товарной свиньи. Мы должны с помощью науки предотвратить неприятные инциденты.

- Наша профессия находится в тени, наши специалисты не красуются с экранов телевизора и страниц газет. Но вы вникните, какую работу мы ведем! Когда в 90-е годы открылись границы, появилось много заболеваний. Раньше мы делали основную работу на ферме, а сейчас не знаем, откуда что может прийти. Ответственность возросла, на наших станциях специалистам некогда смотреть в окно, - подтвердил Владимир Бабик, начальник станции по борьбе с болезнями животных по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам.

Три года назад в регионе сложилась непростая ситуация с африканской чумой свиней, напомнил вице-губернатор Сергей Перников: «В пожарном порядке решали вопрос, работа отняла много сил и средств. В итоге мы справились, это говорит о том, что наши ветеринары и профессиональны, и мобильны, и преданы своей работе. За короткий срок удалось решить важную задачу».
 

Против чумы

Сейчас ветврачам предстоит предотвратить эпидемию чумы. В соседних регионах складывается тревожная ситуация, а диким зверям межобластные границы неведомы. Начальник областного управления ветеринарии Вера Баданина рассказала, что из Москвы вот-вот поступит 22 тонны вакцины. Тестообразными брикетами с вкусной приманкой и лекарственными капсулами сначала накормят лис, енотов, волков и медведей в частных зоопарках. После этого с помощью охотников отыщут места в лесах, где закладка приманки сработает наиболее эффективно.

- Не могу не отметить работу с безнадзорными животными, - продолжила Вера Баданина. - Тяжек этот хомут, но что делать. Государство сказало - надо, мы ответили - есть. Создано семь зоозащитных организаций. Тысяча щенков не допущена к рождению, они могли бы пополнить армию безнадзорных собак.

К празднику станции со всей области получили сертификаты на покупку оргтехники, а специалисты – почетные грамоты. «Служу ветеринарии!» - почти по военному уставу отвечали врачи на поздравление. Многие из них – представители династий, поколениями борющиеся за пищевую безопасность и здоровье домашних питомцев.

В следующем году ветеринарная служба Псковской области отмечает 70-летие. К этой дате Сергей Перников предложил издать книгу: «Останется для истории». Оказалось, что часть материала ветераны службы уже собрали. А в Печорах есть целый музей, специалисты собрали «такие раритеты»! Там в следующем году и решили собраться на торжества.
 

Цифры

400 человек работает в ветеринарных службах Псковской области.
 

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