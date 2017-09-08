8 Сентября 2017
|Псков
|+12 .. +14 °C
|Великие Луки
|+14 .. +16 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Псковские ветеринары: Мы оберегаем все человечество
В Пскове открыли новый корпус государственной ветлечебницы
- Здесь будет лечебный корпус. Там, - начальник Псковской городской станции по борьбе с болезнями животных Константин Смирнов показывает в сторону старого здания, - там остается станция: руководство, специалисты, бухгалтерия. А здесь будут лечить животных.
О строительстве нового корпуса ветеринарной клиники «Псковская правда» рассказывала еще два года назад. К тому моменту строительство было приостановлено, для завершения не хватало 1,5 млн рублей. И вот стройка закончилась.
Над бывшей аптекой надстроили мансарду, превратив здание, по сути, в двухэтажку. Аптечный подвал обеспечит идеальную температуру для хранения лекарств, собственная газовая котельная согреет врачей и посетителей.
- Здорово, что четырехлетней давности решение о передаче здания было воплощено в такой прекрасный корпус, - считает глава города Иван Цецерский. - Есть предложение обустройство территории включить в партийный проект «Комфортная городская среда» в следующем году. Тысячи псковичей приходят сюда получить услугу, должны быть хорошие условия.
Открытие корпуса состоялось в последний день лета, с недавних пор 31 августа в стране отмечают День ветеринарного работника. Праздник появился всего несколько лет назад по инициативе патриарха Кирилла. В новой лечебнице собрался цвет региональной ветеринарии, руководители и специалисты ветстанции со всей области.
- Церковь считает, что человеку болезнь приходит за грехи, а ветеринар помогает тварям немым, - о высоком предназначении профессии сказал Константин Смирнов. - В сельской местности веками были два главных человека, батюшка и ветеринарный специалист.
- Мы оберегаем все человечество, - в том же духе высказался директор областной ветлаборатории Магомед Коибов. - На первый план выходит пищевая безопасность. На одного жителя в Псковской области производится пять голов товарной свиньи. Мы должны с помощью науки предотвратить неприятные инциденты.
- Наша профессия находится в тени, наши специалисты не красуются с экранов телевизора и страниц газет. Но вы вникните, какую работу мы ведем! Когда в 90-е годы открылись границы, появилось много заболеваний. Раньше мы делали основную работу на ферме, а сейчас не знаем, откуда что может прийти. Ответственность возросла, на наших станциях специалистам некогда смотреть в окно, - подтвердил Владимир Бабик, начальник станции по борьбе с болезнями животных по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам.
Три года назад в регионе сложилась непростая ситуация с африканской чумой свиней, напомнил вице-губернатор Сергей Перников: «В пожарном порядке решали вопрос, работа отняла много сил и средств. В итоге мы справились, это говорит о том, что наши ветеринары и профессиональны, и мобильны, и преданы своей работе. За короткий срок удалось решить важную задачу».
- Не могу не отметить работу с безнадзорными животными, - продолжила Вера Баданина. - Тяжек этот хомут, но что делать. Государство сказало - надо, мы ответили - есть. Создано семь зоозащитных организаций. Тысяча щенков не допущена к рождению, они могли бы пополнить армию безнадзорных собак.
К празднику станции со всей области получили сертификаты на покупку оргтехники, а специалисты – почетные грамоты. «Служу ветеринарии!» - почти по военному уставу отвечали врачи на поздравление. Многие из них – представители династий, поколениями борющиеся за пищевую безопасность и здоровье домашних питомцев.
В следующем году ветеринарная служба Псковской области отмечает 70-летие. К этой дате Сергей Перников предложил издать книгу: «Останется для истории». Оказалось, что часть материала ветераны службы уже собрали. А в Печорах есть целый музей, специалисты собрали «такие раритеты»! Там в следующем году и решили собраться на торжества.
О строительстве нового корпуса ветеринарной клиники «Псковская правда» рассказывала еще два года назад. К тому моменту строительство было приостановлено, для завершения не хватало 1,5 млн рублей. И вот стройка закончилась.
Над бывшей аптекой надстроили мансарду, превратив здание, по сути, в двухэтажку. Аптечный подвал обеспечит идеальную температуру для хранения лекарств, собственная газовая котельная согреет врачей и посетителей.
- Здорово, что четырехлетней давности решение о передаче здания было воплощено в такой прекрасный корпус, - считает глава города Иван Цецерский. - Есть предложение обустройство территории включить в партийный проект «Комфортная городская среда» в следующем году. Тысячи псковичей приходят сюда получить услугу, должны быть хорошие условия.
Открытие корпуса состоялось в последний день лета, с недавних пор 31 августа в стране отмечают День ветеринарного работника. Праздник появился всего несколько лет назад по инициативе патриарха Кирилла. В новой лечебнице собрался цвет региональной ветеринарии, руководители и специалисты ветстанции со всей области.
- Церковь считает, что человеку болезнь приходит за грехи, а ветеринар помогает тварям немым, - о высоком предназначении профессии сказал Константин Смирнов. - В сельской местности веками были два главных человека, батюшка и ветеринарный специалист.
- Мы оберегаем все человечество, - в том же духе высказался директор областной ветлаборатории Магомед Коибов. - На первый план выходит пищевая безопасность. На одного жителя в Псковской области производится пять голов товарной свиньи. Мы должны с помощью науки предотвратить неприятные инциденты.
- Наша профессия находится в тени, наши специалисты не красуются с экранов телевизора и страниц газет. Но вы вникните, какую работу мы ведем! Когда в 90-е годы открылись границы, появилось много заболеваний. Раньше мы делали основную работу на ферме, а сейчас не знаем, откуда что может прийти. Ответственность возросла, на наших станциях специалистам некогда смотреть в окно, - подтвердил Владимир Бабик, начальник станции по борьбе с болезнями животных по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам.
Три года назад в регионе сложилась непростая ситуация с африканской чумой свиней, напомнил вице-губернатор Сергей Перников: «В пожарном порядке решали вопрос, работа отняла много сил и средств. В итоге мы справились, это говорит о том, что наши ветеринары и профессиональны, и мобильны, и преданы своей работе. За короткий срок удалось решить важную задачу».
Против чумыСейчас ветврачам предстоит предотвратить эпидемию чумы. В соседних регионах складывается тревожная ситуация, а диким зверям межобластные границы неведомы. Начальник областного управления ветеринарии Вера Баданина рассказала, что из Москвы вот-вот поступит 22 тонны вакцины. Тестообразными брикетами с вкусной приманкой и лекарственными капсулами сначала накормят лис, енотов, волков и медведей в частных зоопарках. После этого с помощью охотников отыщут места в лесах, где закладка приманки сработает наиболее эффективно.
- Не могу не отметить работу с безнадзорными животными, - продолжила Вера Баданина. - Тяжек этот хомут, но что делать. Государство сказало - надо, мы ответили - есть. Создано семь зоозащитных организаций. Тысяча щенков не допущена к рождению, они могли бы пополнить армию безнадзорных собак.
К празднику станции со всей области получили сертификаты на покупку оргтехники, а специалисты – почетные грамоты. «Служу ветеринарии!» - почти по военному уставу отвечали врачи на поздравление. Многие из них – представители династий, поколениями борющиеся за пищевую безопасность и здоровье домашних питомцев.
В следующем году ветеринарная служба Псковской области отмечает 70-летие. К этой дате Сергей Перников предложил издать книгу: «Останется для истории». Оказалось, что часть материала ветераны службы уже собрали. А в Печорах есть целый музей, специалисты собрали «такие раритеты»! Там в следующем году и решили собраться на торжества.
Цифры400 человек работает в ветеринарных службах Псковской области.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
08 Сентября 2017
- Результаты «Единой России» оценят в пресс-центре «Псковской правды»15:20
- Центральный аппарат СК ведёт дело о подкупе избирателей в Пскове12:48
- Двое злостных любителей выпить за рулем задержаны в Пскове11:32
- В Псковской области продолжается скупка голосов11:23
- Двухлетний ребёнок выпал из окна псковской многоэтажки11:12
- Посмотреть на юных яхтсменов можно будет 9 и 10 сентября07.09, 16:28
- В Пскове возбудили уголовное дело по факту подкупа избирателей07.09, 14:37
- Вслед за ул. Герцена в Пскове взялись ремонтировать ул. Льва Толстого и ул. Кузнецкую07.09, 13:32
- Ущерб от мощного ливня подсчитали в Псковской области07.09, 13:19
- У порховских наркохимиков изъяли 30 килограммов опасной отравы07.09, 12:16
- В эту субботу псковичи смогут выбрать себе новую квартиру07.09, 11:41
- В 12 дворах Пскова до конца года появятся игровые площадки07.09, 11:00
- Где сделать прививку от гриппа в Пскове (АДРЕСА)07.09, 10:54
- Девушка, пропавшая в Великих Луках, была одета в платье до колен (ФОТО)07.09, 10:40
- «Pskovfest» пройдет в любую погоду07.09, 10:35
- Обустройство Псковского театра кукол на новом месте профинансируют по партийной программе06.09, 15:52
- Девушку с «гвоздиком» в носу разыскивают в Псковской области (ФОТО)06.09, 11:40
- Учителей поселят рядом с новой школой в Великих Луках05.09, 12:57
- Псковичей приглашаются 8 сентября в Кутузовский сквер05.09, 12:36
- Великолукский свинокомплекс вошёл в ТОП-20 крупнейших производителей мяса05.09, 12:26
Лидеры обсуждений
- Виктор Антонов: Я гражданин России, почему ко мне отношение как к чужаку?
- Растущий Псков. Часть 2: Расширяющееся Запсковье
- 23 августа на вопросы псковичей ответит главный пристав региона
- Алексей Кириллов про урны для собачьих отходов: Инициатива наказуема
- Пробку в Черехе можно убрать
- Работа за так. На что уходят деньги крупных работодателей
- Куда в Пскове исчезли квитанции за капремонт
- Модная революция. Перезагрузка: Идеальное решение
- Растущий Псков. Часть 1: новое Завеличье
- Как заплатить за капремонт без квитанции
Фото
Новая школа в Борисовичах приняла первых учениковМедовый фестиваль пришёлся по вкусу и детям, и взрослымСнаружи и внутри: как выглядит новое здание областной прокуратурыСквер у 24-й школы обретёт новый видВесь фото архив
Видео
В Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!«Крылатая пехота» эффектно выступила перед псковичамиВесь видео архив