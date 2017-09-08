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Алексей Кириллов про урны для собачьих отходов: Инициатива наказуема

04 Сентября 2017 - 15:59
Главная → Заметки → Общество
Кто и зачем поставил на зеленых зонах в городе урны для собак?
В Пскове на зеленых зонах, которые владельцы собак зачастую используют для выгула своих питомцев, появились приспособления для собачьих экскрементов. На Запсковье это таблички с прикрепленными к ним мешками, а на за Завеличье – полноценные «Урны для собак», также оборудованные специальными пакетами.

Как удалось выяснить «Псковской правде», управляющие компании к этой инициативе отношения не имеют. В ООО «Микрорайон №11», на территории которого установлены таблички с надписью «Жители дома против выгула собак. Вам наплевать? Уберите за собакой!», сообщили, что не знают, кто установил их, и высказали мнение, что вряд ли такая мера будет эффективной.

А эксперты в области ЖКХ считают такие меры не только спорными, но и незаконными.

- Инициатива у нас, как всегда, наказуема. Без решения собственников жилья никто ничего ставить не должен, - говорит председатель общественного совета при областном комитете по строительству и ЖКХ Алексей Кириллов.

По его словам, в этой истории самое странное – то, что никто ничего не знает:

- Откуда они появились? Зачем они появились? Кто их поставил? А если этого никто не знает, надо задаться вопросом: собственники-то сами в курсе? И то, что написано на этих табличках - достоверно или нет? И если данные приспособления установлены без решения собственников жилья, то это прямое нарушение жилищного законодательства.

Второй момент, который настораживает, - продолжает Алексей Кириллов, - это места установки. Некоторые урны я видел рядом с детской площадкой. Получается, что мы молчаливо поощряем выгул собак на детской площадке. Тогда как данное приспособление должно находиться в месте выгула собак – в специальной зоне, которую люди могли бы в итоге убирать.


Также интересно, кто будет следить за тем, чтобы пакетики в этих урнах висели? кто будет пакетики из этих урн доставать? И не ляжет ли это дополнительными расходами на собственников, рядом с домом которых установлена эта штука. То есть, опять же проявляя хорошую, с первого взгляда инициативу, мы нарушаем права граждан, которые в этих дворах находятся.

Вопрос об установке таких урн и табличек нужно решать с совета много квартирного дома. По словам эксперта, собственники могут быть категорически против, чтобы рядом с их домом выгуливали собак.


- Возможно, они решили бы, что нужны не урны, а аншлаг, что выгул собак вообще запрещен. Я, например, как молодой отец очень не хотел бы, чтобы мой двор превращали в зону для выгула собак. Все должно быть зонировано. И если мы говорим о городской среде, то должны быть структурно выделены функциональные зоны: парков – отдельно, выгул собак – отдельно, детская площадка – отдельно, площадка для силовых тренировок - отдельно. Нельзя это все в одну кучу мешать и делать нерабочую ни с одной точки зрения территорию. Необходим комплексный подход. И, конечно, важно мнение самих граждан, проживающих на этой территории.
 

Комментарии: 8
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Комментарии

Вася
04 Сентября 2017 - 23:23
Какой бред говорит умный дядька!
Да у нас НИГДЕ нет специальных зон, а такие урны - это хоть какое-то спасение от собачьего говна
Анонимный
05 Сентября 2017 - 08:42
Власть города сама ничего не делает и людям мешает город лучше делать.
Анонимный
05 Сентября 2017 - 09:09
наши чиновники умеют только запрещать
Петя
05 Сентября 2017 - 14:24
Придурки дикие! Только ныть и возмущаться умеете... Для вас же добро сделали. Лучше бы спасибо сказали, что кто-то действует, а не балаболит не по делу!
свет
05 Сентября 2017 - 14:58
Хочется любви и ласки, а вокруг - лапша и сказки.
Светланка-псковитянка
05 Сентября 2017 - 15:02
Когда сами не в состоянии ничего исправить, то проще и безопаснее для своего кармана и имиджа - запретить, или возглавить! Никак закон о содержании и защите дом животных не примут, а всё обсуждаают-осуждают!
Светланка-псковитянка
05 Сентября 2017 - 15:03
Вот было б написано на этих урночках - "Сделано за счёт депутата СНД, или ЗС" - получил бы тот товарисч медальку, а инициативный простой человек получит ПОРИЦАНИЕ от крючкотворцев ГД вместо помощи ...
Екатерина
05 Сентября 2017 - 19:18
Дело не в чиновниках, депутатах и проч., а в воспитании и культуре людей-владельцев собак! Меня очень возмущает, когда хозяева выводят своих питомцев где попало, без всякого смущения, и ни разу я не видела, чтобы хоть кто-то убирал потом. Поэтому не помогут ни урны, ни таблички, если в головах понятий нет!
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