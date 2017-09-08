Кто и зачем поставил на зеленых зонах в городе урны для собак?

В Пскове на зеленых зонах, которые владельцы собак зачастую используют для выгула своих питомцев, появились приспособления для собачьих экскрементов. На Запсковье это таблички с прикрепленными к ним мешками, а на за Завеличье – полноценные «Урны для собак», также оборудованные специальными пакетами.Как удалось выяснить «Псковской правде», управляющие компании к этой инициативе отношения не имеют. В ООО «Микрорайон №11», на территории которого установлены таблички с надписью «Жители дома против выгула собак. Вам наплевать? Уберите за собакой!», сообщили, что не знают, кто установил их, и высказали мнение, что вряд ли такая мера будет эффективной.А эксперты в области ЖКХ считают такие меры не только спорными, но и незаконными.- Инициатива у нас, как всегда, наказуема. Без решения собственников жилья никто ничего ставить не должен, - говорит председатель общественного совета при областном комитете по строительству и ЖКХПо его словам, в этой истории самое странное – то, что никто ничего не знает:- Откуда они появились? Зачем они появились? Кто их поставил? А если этого никто не знает, надо задаться вопросом: собственники-то сами в курсе? И то, что написано на этих табличках - достоверно или нет? И если данные приспособления установлены без решения собственников жилья, то это прямое нарушение жилищного законодательства.Второй момент, который настораживает, - продолжает Алексей Кириллов, - это места установки. Некоторые урны я видел рядом с детской площадкой. Получается, что мы молчаливо поощряем выгул собак на детской площадке. Тогда как данное приспособление должно находиться в месте выгула собак – в специальной зоне, которую люди могли бы в итоге убирать.Также интересно, кто будет следить за тем, чтобы пакетики в этих урнах висели? кто будет пакетики из этих урн доставать? И не ляжет ли это дополнительными расходами на собственников, рядом с домом которых установлена эта штука. То есть, опять же проявляя хорошую, с первого взгляда инициативу, мы нарушаем права граждан, которые в этих дворах находятся.Вопрос об установке таких урн и табличек нужно решать с совета много квартирного дома. По словам эксперта, собственники могут быть категорически против, чтобы рядом с их домом выгуливали собак.- Возможно, они решили бы, что нужны не урны, а аншлаг, что выгул собак вообще запрещен. Я, например, как молодой отец очень не хотел бы, чтобы мой двор превращали в зону для выгула собак. Все должно быть зонировано. И если мы говорим о городской среде, то должны быть структурно выделены функциональные зоны: парков – отдельно, выгул собак – отдельно, детская площадка – отдельно, площадка для силовых тренировок - отдельно. Нельзя это все в одну кучу мешать и делать нерабочую ни с одной точки зрения территорию. Необходим комплексный подход. И, конечно, важно мнение самих граждан, проживающих на этой территории.