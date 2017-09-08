По всей Псковской области сейчас ремонтируют дома на средства Регионального оператора – Фонда капремонта

Отдельные платежи за капремонт, которые начали собирать в марте 2015, вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Многие вообще восприняли их как очередной лохотрон. Однако начавшиеся уже через год ремонты позволили изменить отношение.



Сейчас программа активно набирает обороты. Многие признают, если бы не эта программа, вообще не знали бы, где взять денег на капитальный ремонт своего многоквартирного дома.



– Для нас программа капремонта однозначно благо, – не скрывает председатель ТСЖ дома по улице Труда, 55 в Пскове Тамара Михайлова. – Только когда создали Фонд капремонта, у нас появилась возможность сделать настоящий капитальный ремонт.



Пятиэтажное здание по Труда, 55 (1973 года постройки) – это общежитие, сейчас здесь живут почти триста взрослых и детей. Раньше здание принадлежало льнокомбинату, потом переходило из рук в руки и, наконец, оказалось в муниципальной собственности.



– У нас трубы текли, канализация была в ужасающем состоянии. Чтобы получить деньги по федеральной программе, мы были вынуждены создать ТСЖ, – вспоминает Тамара Михайлова. – Но денег тогда так и не получили.



Общежитие на Труда, 55 снаружи выглядит лучше, чем внутри.

Многие годы приходилось буквально изворачиваться и выбивать деньги, чтобы залатать самые серьезные дыры. Несколько лет назад выделили миллион рублей из бюджета области, удалось подремонтировать вечно текущую крышу и заменить канализацию в подвале. 500 тысяч рублей на замену окон нашел бывший мэр Пскова Петр Слепченко, по его словам, окна выглядели «как после бомбежки».



В этом году на деньги, собранные в Фонд капремонта, уже капитально отремонтировали крышу, сделали гидроизоляцию. На очереди – ремонт канализации и замена всех труб горячего и холодного водоснабжения.



– Крыша у нас была в ужасном состоянии, протекала так, что были затоплены все комнаты пятого этажа, – продолжает Тамара Михайлова. – Стены в комнатах были покрыты плесенью. Терпению людей можно только позавидовать!



– Строителям спасибо большое! Они работали целыми днями без обеда и перекуров, чтобы успеть до дождей, – говорит жительница этого общежития Алена Королева.



Алена Королева готовит на протекающей кухне.

Теперь Алена с нетерпением ждет ремонта канализации. Вечно текущие трубы не позволяют сделать косметический ремонт.



– Когда на кухне готовлю, у меня в кастрюлю капает с потолка, – продолжает Алена. – Мы готовы скинуться с соседями и сделать на общей кухне косметический ремонт своими силами.



– Трубы у нас в ужасном состоянии, – говорит Тамара Михайлова. – Несколько лет назад прорвало трубу с горячей водой, струя была такой силы, что залило моментально все этажи. Мы бабушку из одной комнаты прямо в кресле выносили, на нее лила струя горячей воды.



Кстати, заняться ремонтом канализации жильцы постановили на общем собрании собственников, в плане капремонта стояла замена электропроводки. Но жители общежития решили, что электропроводка может и подождать до следующего года, а вот проблему канализации нужно решать срочно.

Ремонт обещают сделать в этом году.



Перепутали год

– Наш дом по Октябрьскому, 33 – один из самых старых в Центре, – говорит псковичка Юлия. – Капремонт идет второй год. В прошлом году ремонтировали фасад. Недоделок было много, подкрашивали несколько раз. Потом заменили окна на лестничных клетках, покрасили входные двери подъездов. В этом году довели до ума фасад, полностью обновили электрику в подъездах, поставили новые электросчетчики, поменяли все батареи в доме. На очереди стояки. Мы рассчитывали, что рабочие закончат работы к сентябрю, однако теперь думаем – хорошо бы к отопительному сезону успели. Электрики молодцы, работали хорошо, быстро, слаженно. А вот бригаду, которая занимается трубами, хотелось бы усилить.



Дом по Октябрьскому проспекту, 33 сейчас ремонтируют.

В 2016 году капремонт в Псковской области сделали в 149 домах, в этом году должны отремонтировать еще 177. Где-то ремонты идут сразу в нескольких направлениях, где-то в одном, остальное сделают позже.



Сейчас выполнено около 60 % плана 2016-2017 годов.



– В прошлом году план был провален, – не скрывает генеральный директор Регио-

нального оператора – Фонда капремонта Сергей Макарченко. – Но в этом году процент выполнения будет неплохой. Недобросовестных подрядчиков стало меньше, чем в прошлом. 2016 год получился больше организационным. Был поздно принят порядок отбора подрядчиков, отсюда и такой маленький процент выполнения плана.



Еще в 2014 году с управляющих компаний во всех муниципалитетах собрали электронные паспорта многоквартирных домов. Их обрабатывала специальная программа. Учитывая множество факторов, программа решала, когда какой дом ремонтировать, и расставляла их в определенном порядке.



– К сожалению, электронные паспорта были составлены крайне некорректно, – говорит Сергей Макарченко. – Управляющие компании не очень владеют ситуацией, какие именно дома они обслуживают. К примеру, у нас несколько новых домов по улице Юности, которым по три-пять лет, попали в программу капремонта на 2015-2017 годы. Просто потому, что забыли исправить год сдачи дома в эксплуатацию. Бывает, в плане стоит ремонт подвала, приходишь – подвала нет. Закон не позволяет перенести ремонт на более поздний срок без согласия собственников, которые должны это оформить протоколом. По улице Юности возникла коллизия. Дома не требуют ремонта, это очевидно, но общее собрание собрать не получается, потому что людям это не нужно. Как это решать в рамках действующего законодательства, пока не очень понятно.





Чтобы копить деньги на капремонт вашего дома на отдельном счете, нужно решение не менее 2/3 всех собственников. Подписанный протокол собрания нужно передать в Фонд капитального ремонта, и в течение трех месяцев дом переведут на спецсчет. На сайте Фонда есть образцы всех протоколов.

Сами копим, сами тратим

Есть регионы, где взносы за капремонт значительно выше, чем в Псковской области.



– Минимальный взнос не покрывает необходимых расходов на выполнение программы капремонта, – говорит Сергей Макарченко. – Экономически обоснованный тариф, мы подсчитывали, должен быть примерно в 2-2,5 раза больше. Тогда при 100 % собираемости мы могли бы выполнять программу.



В течение этого года платеж за капремонт не изменится. В следующем году он повысится как минимум на размер инфляции.



– По справедливости я всем советую уходить на специальный счет, – говорит Сергей Макарченко. – Вы сможете сами накопить деньги и сами решить, как их потратить.



– К сожалению, огромное количество людей думает, что деньги, собираемые на капремонт, тратятся в том числе и на наше содержание, – говорит Сергей Макарченко. – Это не так. Хозяйственную деятельность мы ведем за счет областного бюджета. Поэтому у нас всего две машины на всю область и небольшие зарплаты. Все платежи, которые мы собираем, расходуются исключительно на капремонт. Плюс мы всячески стараемся количество денег увеличить. В этом году мы положили определенную сумму на депозит и заработали 5 млн, которые тоже пойдут на капремонт.



Подробности

Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области

Псков, ул. Петровская, д. 51, 5 этаж

E-mail: info@fkr60.ru

Телефон горячей линии: +7(8112) 29-82-23

Телефон приемной: +7(8112) 29-82-22

Сайт fkr60.ru



Кстати

Собираемость платежей в Псковской области чуть больше 70 %. Исправно платят 2/3 жителей нашей области. На неплательщиков подают в суд. Фонд капремонта, как правило, эти суды выигрывает.