За некачественную коммунальную услугу теперь можно требовать с управляйки не только перерасчета, но и возмещение морального вреда

Верховный суд России встал на сторону собственников.



В качестве доказательства не обязательно приглашать сотрудников управляющей компании, будет достаточно свидетельства соседей или видеозаписи.



Постановление пленума Верховного суда специально оговаривает, что граждане вправе требовать неустойку и даже компенсацию морального вреда за коммунальные услуги ненадлежащего качества.



Полностью документ называется: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. N 22 г. Москва «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности».



Компетентно

Председатель общественного совета при областном комитете по строительству и ЖКХ Алексей Кириллов:



- Сейчас у людей появляется теоретическая возможность отсудить несколько десятков тысяч рублей. И это очень хорошо. Основная проблема наших коммунальщиков – безответственность. Бывает, что человек годами получает некачественную услугу. Раньше на что он мог рассчитывать? На предписание устранить нарушение или штраф для управляющей компании в 5 тысяч рублей. Люди не слишком хотели идти в суд, чтобы решать вопрос перерасчета, потому что в итоге волокиты было больше, чем денег. Теперь управляющие компании будут вынуждены учиться работать хорошо. Наказание должно быть соразмерным. Это правильно. Другой вопрос, что у нас нет хорошо подготовленных юристов, готовых отстаивать права собственников в суде. Может быть, постановление Верховного суда простимулирует и молодых юристов. Им станет интересно работать в сфере ЖКХ, а не только судиться за ОСАГО.



Взыскать компенсацию с нерадивых коммунальщиков можно будет за перебои с водой и светом, недостаток тепла в батареях, слабый ток в розетках и в целом плохую работу управляющих компаний.



– Предположительно, у роженицы оторвался тромб, и развилась тромбоэмболия легочной артерии. Специалисты будут подробно разбирать этот случай, вскрытие назначено на 3 июля, – сразу после ЧП пояснял врач роддома Сергей Сукманюк.



Конечно, наилучшим доказательством вины управдома будет составленный по всем правилам акт с представителями управляющей компании, но суды также должны принимать в качестве доказательства и видеозаписи, и слова соседей.



- При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, наниматели (собственники) имеют право на уменьшение размера платы за коммунальные услуги (вплоть до полного освобождения), которое производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть 4 статьи 157 ЖК РФ). Наниматели (собственники) также имеют право на изменение размера платы за содержание жилого помещения при оказании услуг и выполнении работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Такое изменение производится в порядке, установленном Правительством,- объясняет Верховный суд.



Важно

Человек может быть вовсе освобожден от коммунальной платы, если ему предоставили услуги ненадлежащего качества



Документ оговаривает еще один важный момент. Само по себе наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может служить безусловным основанием для ее приостановления или ограничения. Нужны какие-то еще причины и они должны быть вескими. При этом отключение коммунальных услуг должнику не должно нести негативных последствий для других жильцов.

