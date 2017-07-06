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Под контролем
Что проверяет Роспотребнадзор в детских лагерях
Роспотребнадзор выявил на территории России 13 несанкционированных оздоровительных учреждений, начавших работу без уведомления надзорного ведомства. А в 80% учреждений детского отдыха выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
О том, как обстоят дела с детским отдыхом в Псковской области, «Псковской правде» рассказала заместитель начальника отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Ольга Луценко.
– Детские лагеря закрывают при выявлении грубых нарушений. У нас таких нет, – сообщила Ольга Луценко.
Несанкционированных детских лагерей на территории региона тоже нет. С этого года даже палаточные лагеря, которые нередко размещаются на территории Пушкинских Гор, обязаны уведомлять ведомство о своем пребывании.
На сегодняшний день у нас пять уведомлений о таких лагерях в Пушкинских Горах. Там, где планируются стоянки ребят, проведены акарицидные обработки против клещей.
Под контролем управления даже такие формы, как отдых групп родителей с детьми на природе.
Они едут человек по 15-20, в палатках отдыхают. Мы про них тоже знаем.
Все лагеря перед началом работы мы принимаем. Загородные лагеря проверяет межведомственная комиссия, в которую входят все надзорные органы. Лагерям выдаются акты, что они готовы к работе.
К 22 июня было проведено 78 контрольно-надзорных мероприятий по всем типам лагерей, составлено 48 протоколов об административном нарушении, вынесено 26 постановлений. Проверки всех лагерей проводятся каждую смену, нарушителей ждут штрафы от 3 до 10 тысяч рублей.
– Нарушения в основном касаются работы пищеблока. Например, в одном из лагерей дневного пребывания в моркови были обнаружены нитраты. Где-то кухонная посуда не по назначению была использована, не согласно маркировке. Также бывают нарушения, связанные с проживанием детей. Например, нет условий для стирки детских вещей.
Параллельно ведомство проверяет поставщиков пищевых продуктов. На сегодня проверено 27 поставщиков, у 16 выявлены нарушения. Составлены протоколы на сумму 115 тысяч рублей.
В одном из лагерей с дневным пребыванием обнаружена просроченная мука. В итоге 27 кг сняли с реализации. Где-то не было ярлыков на овощных продуктах. Грубых нарушений, чтобы поставщика отстранили от поставки продукции, не было. Но на мелкие мы тоже не можем не обращать внимания.
– Перед началом каждой смены проводятся акарицидные противоклещевые обработки. На сегодняшний день обработано 186 га во всех типах лагерей. Даже в лагерях с дневным пребыванием на территории школ акарицидные обработки тоже проводились – и укусов не было.
Иногда противоклещевые мероприятии проводятся повторно:
– Повторно акарицидная обработка проводилась только в одном лагере – в «Стремительном» в Печках. Эпидемиологи приходят и проверяют, есть ли на территории лагеря клещи. Если обнаруживается хотя бы один клещ, акарицидную обработку проводят повторно. Потому что птицы летают, что-то ползает – занос может быть. Мы же не весь лес обрабатываем.
Кишечных заболеваний в первой смене тоже не было.
Анализ воды с мест купания.
Пробы почвы и песка на паразитологические показатели.
Проверка пищи из пищеблоков на микробиологические и санитарно-химические показатели, на вложение витамина С.
Смывы на гельминты и на бактерии группы кишечных палочек.
Проверка готовых блюд на микробиологические показатели.
Кроме того, в первую смену работало 103 лагеря с дневным пребыванием при школах и пять лагерей труда и отдыха – тоже на базе образовательных учреждений. Во вторую смену будет работать 17 лагерей с дневным пребыванием.
– Если анализы плохие, то, естественно, мы не разрешаем купаться. Но эти лабораторные исследования мы берем каждую смену. Бывает же: сегодня вода плохая, а через две недели может быть хорошая. Все это мы контролируем, – рассказала Ольга Луценко.
О том, как обстоят дела с детским отдыхом в Псковской области, «Псковской правде» рассказала заместитель начальника отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Ольга Луценко.
Нелегальных лагерей нет
– Детские лагеря закрывают при выявлении грубых нарушений. У нас таких нет, – сообщила Ольга Луценко.
Несанкционированных детских лагерей на территории региона тоже нет. С этого года даже палаточные лагеря, которые нередко размещаются на территории Пушкинских Гор, обязаны уведомлять ведомство о своем пребывании.
На сегодняшний день у нас пять уведомлений о таких лагерях в Пушкинских Горах. Там, где планируются стоянки ребят, проведены акарицидные обработки против клещей.
Под контролем управления даже такие формы, как отдых групп родителей с детьми на природе.
Они едут человек по 15-20, в палатках отдыхают. Мы про них тоже знаем.
Все лагеря перед началом работы мы принимаем. Загородные лагеря проверяет межведомственная комиссия, в которую входят все надзорные органы. Лагерям выдаются акты, что они готовы к работе.
Какие проверки проходят детские лагеря перед началом смены?– Каждую смену мы смотрим медицинские книжки, так как новые работники приезжают. Также у детей смотрим справки об отсутствии инфекционных заболеваний. Каждую смену эффект оздоровления детей определяется: насколько ребенок прибавил в весе, насколько он вырос. Конечно, есть несоответствие нормам, но это всего 1,6–1,7%. На всероссийском селекторном совещании звучали большие цифры – 7–9%.
К 22 июня было проведено 78 контрольно-надзорных мероприятий по всем типам лагерей, составлено 48 протоколов об административном нарушении, вынесено 26 постановлений. Проверки всех лагерей проводятся каждую смену, нарушителей ждут штрафы от 3 до 10 тысяч рублей.
Какие нарушения выявляют?
– Нарушения в основном касаются работы пищеблока. Например, в одном из лагерей дневного пребывания в моркови были обнаружены нитраты. Где-то кухонная посуда не по назначению была использована, не согласно маркировке. Также бывают нарушения, связанные с проживанием детей. Например, нет условий для стирки детских вещей.
Параллельно ведомство проверяет поставщиков пищевых продуктов. На сегодня проверено 27 поставщиков, у 16 выявлены нарушения. Составлены протоколы на сумму 115 тысяч рублей.
В одном из лагерей с дневным пребыванием обнаружена просроченная мука. В итоге 27 кг сняли с реализации. Где-то не было ярлыков на овощных продуктах. Грубых нарушений, чтобы поставщика отстранили от поставки продукции, не было. Но на мелкие мы тоже не можем не обращать внимания.
Клещей и кишечных палочек не обнаруженоВ первой смене в детских лагерях не было зарегистрировано укусов клещей.
– Перед началом каждой смены проводятся акарицидные противоклещевые обработки. На сегодняшний день обработано 186 га во всех типах лагерей. Даже в лагерях с дневным пребыванием на территории школ акарицидные обработки тоже проводились – и укусов не было.
Иногда противоклещевые мероприятии проводятся повторно:
– Повторно акарицидная обработка проводилась только в одном лагере – в «Стремительном» в Печках. Эпидемиологи приходят и проверяют, есть ли на территории лагеря клещи. Если обнаруживается хотя бы один клещ, акарицидную обработку проводят повторно. Потому что птицы летают, что-то ползает – занос может быть. Мы же не весь лес обрабатываем.
Кишечных заболеваний в первой смене тоже не было.
Проверки перед началом сменыАнализ водопроводной воды на химические и микробиологические показатели.
Анализ воды с мест купания.
Пробы почвы и песка на паразитологические показатели.
Проверка пищи из пищеблоков на микробиологические и санитарно-химические показатели, на вложение витамина С.
Смывы на гельминты и на бактерии группы кишечных палочек.
Проверка готовых блюд на микробиологические показатели.
ЦифрыВ настоящее время в Псковской области работает 19 загородных лагерей, 2 детских санатория (в Великолукском и Островском районах) и один лагерь санаторного типа (в Черехе). Также будут работать пять палаточных лагерей: они начинают работу, как правило, с июля.
Кроме того, в первую смену работало 103 лагеря с дневным пребыванием при школах и пять лагерей труда и отдыха – тоже на базе образовательных учреждений. Во вторую смену будет работать 17 лагерей с дневным пребыванием.
КстатиИз 19 загородных лагерей только в 14 организованы места для купания.
– Если анализы плохие, то, естественно, мы не разрешаем купаться. Но эти лабораторные исследования мы берем каждую смену. Бывает же: сегодня вода плохая, а через две недели может быть хорошая. Все это мы контролируем, – рассказала Ольга Луценко.
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