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Трудных подростков поддержат
В Себеже реализуют важный проект – создают модель сопровождения выпускников
Год работы показал, что если удается завоевать доверие ребенка, то в трудной жизненной ситуации он обратится за помощью к бывшим наставникам и педагогам. Полученная от них поддержка и внимание помогают ему не сойти с правильного успешного пути.
– Максим не уехал из Себежа, – рассказывает начальник службы сопровождения воспитанников учреждения Марина Бельгесова. – Нашел хорошую работу в автосервисе по полученной в училище специальности «слесарь по ремонту автомобилей». Как-то однажды он сказал: «Железяки и машины – это мое». И действительно, все у него складывается успешно: работа по трудовому договору, хорошая заработная плата, благодарные клиенты автосервиса. Ему доверяют сложный и ответственный ремонт отечественных и зарубежных автомобилей. Он приходит в наше училище, участвует в концертных программах, мероприятиях, поет и на городских праздничных площадках. Мы часто созваниваемся, обсуждаем его проблемы и переживания, стараемся помочь.
Максим Нанартанцев – далеко не единственный успешный пример. В сентябре прошлого года в Апатиты Мурманской области уехал Александр Волков. Саша сирота. По возвращении домой он получил муниципальную квартиру, на средства выходного пособия самостоятельно приобрел бытовую технику, мебель и все самое необходимое.
– Работы в его родном городе немного. Полгода Саша состоял на учете в службе занятости. Сейчас устроился работать, пусть хоть и временно. В училище он не смог сдать экзамены на права, пытается это сделать дома.
Золотой голос музыкального межрайонного фестиваля «Радуга» – Евгений Константинов – уехал в Свердловскую область в город Первоуральск к приемным родителям.
– Еще перед выпуском мы отправили рекомендательные письма в школу, где он учился, а во Дворец культуры послали его записи. Женя получил приглашение на прослушивание. Он поступил в Первоуральский металлургический колледж, несколько месяцев догонял по учебе остальных ребят, успешно сдал экзамены за первое полугодие. Сейчас у него все хорошо, пишет, что стал встречаться с девушкой. Возраст любви и молодости.
– Мы решили на этапе проекта ограничиться сотрудничеством с пятью регионами Северо-Западного федерального округа: Мурманской, Псковской, Новгородской областями, Республикой Карелией и Республикой Коми. Нам бы хотелось, чтобы шел постоянный обмен информацией о семьях воспитанников, об их успехах и неудачах.
Для комиссий по делам несовершеннолетних (КДМ) этих регионов уже подготовлены информационные сообщения по каждому из ребят, обозначены проблемы, которые необходимо решать совместно.
– На самом деле мы не обязаны отслеживать их судьбу, – отмечает Марина Бельгесова. –
Нормативными документами это не предусмотрено, это наше личное желание и заинтересованность. Многие выпускники связываются с нами через социальные сети. Для них важно общение. В любой трудной ситуации они могут написать психологу, мне или любому значимому человеку и получить поддержку, совет. Парень влюбился, а девушка не отвечает взаимностью. У него – крах всей жизни. Важно в такой момент поставить голову на место. Так и помогаем.
А еще благодаря проекту в училище не только удалось перестроить работу службы сопровождения, но и перейти на программы комплексной всесторонней реабилитации воспитанников.
– Ребята наши сложные, много плохого, не свойственного нормальному детству они видели в своей жизни, семьи не всегда благополучные, чаще асоциальные и относятся к группе риска. У ребят затруднено общение, многие не могут выстраивать взаимоотношения друг с другом, с педагогами, имеет место высокий уровень конфликтности, агрессивности, тревожности.
Для решения этих проблем были разработаны и проведены занятия по программам «Тренинг развития коммуникативных навыков», «Тренинг эффективного взаимодействия в конфликте», «Тренинг снижения уровня агрессивности» и «Тренинг коррекции тревожности». Итоговая психологическая диагностика показала, что воспитанники – участники тренингов во многом изменились в лучшую сторону: качество общения улучшилось, снизилось число конфликтов, агрессии стало намного меньше, ушло чувство тревожности.
– Опыт работы по проекту показал, что если удается заслужить, если хотите, завоевать доверие ребенка, то он понимает, что сотрудники, педагоги училища всегда придут ему на помощь и помогут разобраться в хитросплетениях и сложностях жизни и что к ним всегда можно обратиться за помощью, даже после выпуска.
В училище ребята учатся по общеобразовательной программе с 5-го по 11-й класс, как и все, сдают экзамены.
• Часть сотрудников учреждения смогли обучиться тем технологиям, которые наиболее эффективны в работе;
• Проведен цикл семинаров-практикумов отдельно для каждой службы, для секретарей районных комиссий по делам несовершеннолетних, для представителей регионов России;
• На базе учреждения решено организовать работу Регионального методического центра по работе с несовершеннолетними правонарушителями после окончания проекта.
Сейчас в училище находятся подростки в возрасте от 14 до 18 лет из 30 регионов России. Они, как и обычные школьники, обучаются по образовательной программе с 5-го по 11-й класс. На производстве ребята осваивают рабочие специальности: каменщика, штукатура, столяра строительного, слесаря по ремонту автомобилей, овощевода.
Силы, чтобы справитьсяГод назад, когда федеральный проект «Социальное межведомственное сопровождение несовершеннолетних правонарушителей» только запускался в Себежском специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа (СУВУ), на страницах газеты мы рассказывали о Максиме Нанартанцеве. В училище он был на хорошем счету – своего рода мастер на все руки. Надо ли карниз повесить, замки починить, собрать или отремонтировать мебель – все к Максиму. Умело обращался со звуковой аппаратурой, был постоянным участником всех концертных программ. Максим родом из Нижегородской области, в тот год он выпускался, и жизнь за пределами учреждения его несколько пугала. Проект позволил сотрудникам училища быть рядом, при необходимости принимая участие в судьбе парня.
– Максим не уехал из Себежа, – рассказывает начальник службы сопровождения воспитанников учреждения Марина Бельгесова. – Нашел хорошую работу в автосервисе по полученной в училище специальности «слесарь по ремонту автомобилей». Как-то однажды он сказал: «Железяки и машины – это мое». И действительно, все у него складывается успешно: работа по трудовому договору, хорошая заработная плата, благодарные клиенты автосервиса. Ему доверяют сложный и ответственный ремонт отечественных и зарубежных автомобилей. Он приходит в наше училище, участвует в концертных программах, мероприятиях, поет и на городских праздничных площадках. Мы часто созваниваемся, обсуждаем его проблемы и переживания, стараемся помочь.
Максим Нанартанцев – далеко не единственный успешный пример. В сентябре прошлого года в Апатиты Мурманской области уехал Александр Волков. Саша сирота. По возвращении домой он получил муниципальную квартиру, на средства выходного пособия самостоятельно приобрел бытовую технику, мебель и все самое необходимое.
– Работы в его родном городе немного. Полгода Саша состоял на учете в службе занятости. Сейчас устроился работать, пусть хоть и временно. В училище он не смог сдать экзамены на права, пытается это сделать дома.
Золотой голос музыкального межрайонного фестиваля «Радуга» – Евгений Константинов – уехал в Свердловскую область в город Первоуральск к приемным родителям.
– Еще перед выпуском мы отправили рекомендательные письма в школу, где он учился, а во Дворец культуры послали его записи. Женя получил приглашение на прослушивание. Он поступил в Первоуральский металлургический колледж, несколько месяцев догонял по учебе остальных ребят, успешно сдал экзамены за первое полугодие. Сейчас у него все хорошо, пишет, что стал встречаться с девушкой. Возраст любви и молодости.
Не выпускать из видуВ СУВУ поступают воспитанники разного возраста из более чем 30 регионов России. В идеале – с каждым из регионов наладить взаимодействие.
– Мы решили на этапе проекта ограничиться сотрудничеством с пятью регионами Северо-Западного федерального округа: Мурманской, Псковской, Новгородской областями, Республикой Карелией и Республикой Коми. Нам бы хотелось, чтобы шел постоянный обмен информацией о семьях воспитанников, об их успехах и неудачах.
Для комиссий по делам несовершеннолетних (КДМ) этих регионов уже подготовлены информационные сообщения по каждому из ребят, обозначены проблемы, которые необходимо решать совместно.
– На самом деле мы не обязаны отслеживать их судьбу, – отмечает Марина Бельгесова. –
Нормативными документами это не предусмотрено, это наше личное желание и заинтересованность. Многие выпускники связываются с нами через социальные сети. Для них важно общение. В любой трудной ситуации они могут написать психологу, мне или любому значимому человеку и получить поддержку, совет. Парень влюбился, а девушка не отвечает взаимностью. У него – крах всей жизни. Важно в такой момент поставить голову на место. Так и помогаем.
А еще благодаря проекту в училище не только удалось перестроить работу службы сопровождения, но и перейти на программы комплексной всесторонней реабилитации воспитанников.
– Ребята наши сложные, много плохого, не свойственного нормальному детству они видели в своей жизни, семьи не всегда благополучные, чаще асоциальные и относятся к группе риска. У ребят затруднено общение, многие не могут выстраивать взаимоотношения друг с другом, с педагогами, имеет место высокий уровень конфликтности, агрессивности, тревожности.
Для решения этих проблем были разработаны и проведены занятия по программам «Тренинг развития коммуникативных навыков», «Тренинг эффективного взаимодействия в конфликте», «Тренинг снижения уровня агрессивности» и «Тренинг коррекции тревожности». Итоговая психологическая диагностика показала, что воспитанники – участники тренингов во многом изменились в лучшую сторону: качество общения улучшилось, снизилось число конфликтов, агрессии стало намного меньше, ушло чувство тревожности.
– Опыт работы по проекту показал, что если удается заслужить, если хотите, завоевать доверие ребенка, то он понимает, что сотрудники, педагоги училища всегда придут ему на помощь и помогут разобраться в хитросплетениях и сложностях жизни и что к ним всегда можно обратиться за помощью, даже после выпуска.
В училище ребята учатся по общеобразовательной программе с 5-го по 11-й класс, как и все, сдают экзамены.
Что сделано?• Получено оборудование для комнаты психологической разгрузки и мультимедийного класса;
• Часть сотрудников учреждения смогли обучиться тем технологиям, которые наиболее эффективны в работе;
• Проведен цикл семинаров-практикумов отдельно для каждой службы, для секретарей районных комиссий по делам несовершеннолетних, для представителей регионов России;
• На базе учреждения решено организовать работу Регионального методического центра по работе с несовершеннолетними правонарушителями после окончания проекта.
СправкаИстория Себежского спецучилища началась более полувека назад, когда в середине 60-х годов прошлого столетия в живописном сосновом лесу на берегу Себежского озера решением Министерства профтехобразования было открыто учреждение для обучения несовершеннолетних преступников. Это была своеобразная воспитательно-трудовая колония для подростков, совершивших различные преступления, в которой в те далекие годы обучалось около 300 мальчишек из разных уголков Советского Союза.
Сейчас в училище находятся подростки в возрасте от 14 до 18 лет из 30 регионов России. Они, как и обычные школьники, обучаются по образовательной программе с 5-го по 11-й класс. На производстве ребята осваивают рабочие специальности: каменщика, штукатура, столяра строительного, слесаря по ремонту автомобилей, овощевода.
Фото из архивов СУВУ
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