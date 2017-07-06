6 Июля 2017
Псков
+16 .. +18 °C
Великие Луки
+19 .. +21 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Трудных подростков поддержат

06 Июля 2017 - 09:35
Главная → Заметки → Общество
В Себеже реализуют важный проект – создают модель сопровождения выпускников
Год работы показал, что если удается завоевать доверие ребенка, то в трудной жизненной ситуации он обратится за помощью к бывшим наставникам и педагогам. Полученная от них поддержка и внимание помогают ему не сойти с правильного успешного пути.
 

Силы, чтобы справиться

Год назад, когда федеральный проект «Социальное межведомственное сопровождение несовершеннолетних правонарушителей» только запускался в Себежском специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа (СУВУ), на страницах газеты мы рассказывали о Максиме Нанартанцеве. В училище он был на хорошем счету – своего рода мастер на все руки. Надо ли карниз повесить, замки починить, собрать или отремонтировать мебель – все к Максиму. Умело обращался со звуковой аппаратурой, был постоянным участником всех концертных программ. Максим родом из Нижегородской области, в тот год он выпускался, и жизнь за пределами учреждения его несколько пугала. Проект позволил сотрудникам училища быть рядом, при необходимости принимая участие в судьбе парня.

– Максим не уехал из Себежа, – рассказывает начальник службы сопровождения воспитанников учреждения Марина Бельгесова. – Нашел хорошую работу в автосервисе по полученной в училище специальности «слесарь по ремонту автомобилей». Как-то однажды он сказал: «Железяки и машины – это мое». И действительно, все у него складывается успешно: работа по трудовому договору, хорошая заработная плата, благодарные клиенты автосервиса. Ему доверяют сложный и ответственный ремонт отечественных и зарубежных автомобилей. Он приходит в наше училище, участвует в концертных программах, мероприятиях, поет и на городских праздничных площадках. Мы часто созваниваемся, обсуждаем его проблемы и переживания, стараемся помочь. 

Максим Нанартанцев – далеко не единственный успешный пример. В сентябре прошлого года в Апатиты Мурманской области уехал Александр Волков. Саша сирота. По возвращении домой он получил муниципальную квартиру, на средства выходного пособия самостоятельно приобрел бытовую технику, мебель и все самое необходимое. 

– Работы в его родном городе немного. Полгода Саша состоял на учете в службе занятости. Сейчас устроился работать, пусть хоть и временно. В училище он не смог сдать экзамены на права, пытается это сделать дома. 

Золотой голос музыкального межрайонного фестиваля «Радуга» – Евгений Константинов – уехал в Свердловскую область в город Первоуральск к приемным родителям. 

– Еще перед выпуском мы отправили рекомендательные письма в школу, где он учился, а во Дворец культуры послали его записи. Женя получил приглашение на прослушивание. Он поступил в Первоуральский металлургический колледж, несколько месяцев догонял по учебе остальных ребят, успешно сдал экзамены за первое полугодие. Сейчас у него все хорошо, пишет, что стал встречаться с девушкой. Возраст любви и молодости.
 

Не выпускать из виду

В СУВУ поступают воспитанники разного возраста из более чем 30 регионов России. В идеале – с каждым из регионов наладить взаимодействие.

– Мы решили на этапе проекта ограничиться сотрудничеством с пятью регионами Северо-Западного федерального округа: Мурманской, Псковской, Новгородской областями, Республикой Карелией и Республикой Коми. Нам бы хотелось, чтобы шел постоянный обмен информацией о семьях воспитанников, об их успехах и неудачах. 

Для комиссий по делам несовершеннолетних (КДМ) этих регионов уже подготовлены информационные сообщения по каждому из ребят, обозначены проблемы, которые необходимо решать совместно. 

– На самом деле мы не обязаны отслеживать их судьбу, – отмечает Марина Бельгесова. –
Нормативными документами это не предусмотрено, это наше личное желание и заинтересованность. Многие выпускники связываются с нами через социальные сети. Для них важно общение. В любой трудной ситуации они могут написать психологу, мне или любому значимому человеку и получить поддержку, совет. Парень влюбился, а девушка не отвечает взаимностью. У него – крах всей жизни. Важно в такой момент поставить голову на место. Так и помогаем. 

А еще благодаря проекту в училище не только удалось перестроить работу службы сопровождения, но и перейти на программы комплексной всесторонней реабилитации воспитанников. 
 
– Ребята наши сложные, много плохого, не свойственного нормальному детству они видели в своей жизни, семьи не всегда благополучные, чаще асоциальные и относятся к группе риска. У ребят затруднено общение, многие не могут выстраивать взаимоотношения друг с другом, с педагогами, имеет место высокий уровень конфликтности, агрессивности, тревожности.

Для решения этих проблем были разработаны и проведены занятия по программам «Тренинг развития коммуникативных навыков», «Тренинг эффективного взаимодействия в конфликте», «Тренинг снижения уровня агрессивности» и «Тренинг коррекции тревожности». Итоговая психологическая диагностика показала, что воспитанники – участники тренингов во многом изменились в лучшую сторону: качество общения улучшилось, снизилось число конфликтов, агрессии стало намного меньше, ушло чувство тревожности. 

– Опыт работы по проекту показал, что если удается заслужить, если хотите, завоевать доверие ребенка, то он понимает, что сотрудники, педагоги училища всегда придут ему на помощь и помогут разобраться в хитросплетениях и сложностях жизни и что к ним всегда можно обратиться за помощью, даже после выпуска.
 

В училище ребята учатся по общеобразовательной программе с 5-го по 11-й класс, как и все, сдают экзамены.
 

Что сделано?

• Получено оборудование для комнаты психологической разгрузки и мультимедийного класса;

• Часть сотрудников учреждения смогли обучиться тем технологиям, которые наиболее эффективны в работе;

• Проведен цикл семинаров-практикумов отдельно для каждой службы, для секретарей районных комиссий по делам несовершеннолетних, для представителей регионов России;

• На базе учреждения решено организовать работу Регионального методического центра по работе с несовершеннолетними правонарушителями после окончания проекта.
 

Справка

История Себежского спецучилища началась более полувека назад, когда в середине 60-х годов прошлого столетия в живописном сосновом лесу на берегу Себежского озера решением Министерства профтехобразования было открыто учреждение для обучения несовершеннолетних преступников. Это была своеобразная воспитательно-трудовая колония для подростков, совершивших различные преступления, в которой в те далекие годы обучалось около 300 мальчишек из разных уголков Советского Союза.

Сейчас в училище находятся подростки в возрасте от 14 до 18 лет из 30 регионов России. Они, как и обычные школьники, обучаются по образовательной программе с 5-го по 11-й класс. На производстве ребята осваивают рабочие специальности: каменщика, штукатура, столяра строительного, слесаря по ремонту автомобилей, овощевода.
 
Фото из архивов СУВУ

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Под контролемКак я к полпреду...Наследие Петрова

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Из-за иномарки на Звёздной едва не сгорел целый подъездБрутальный экшн видели у стен Изборской крепостиКак в Пскове сдают морфологию будущие медикиГалерея «Цех» покажет работы забытых мастеров
Весь фото архив

Видео

Верят ли в приметы участники ЕГЭ? Если да, то какиеЧем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяем
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 5 июля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50