В Себеже реализуют важный проект – создают модель сопровождения выпускников

Силы, чтобы справиться

Не выпускать из виду



В училище ребята учатся по общеобразовательной программе с 5-го по 11-й класс, как и все, сдают экзамены.

Что сделано?

Справка

Фото из архивов СУВУ

Год работы показал, что если удается завоевать доверие ребенка, то в трудной жизненной ситуации он обратится за помощью к бывшим наставникам и педагогам. Полученная от них поддержка и внимание помогают ему не сойти с правильного успешного пути.Год назад, когда федеральный проект «Социальное межведомственное сопровождение несовершеннолетних правонарушителей» только запускался в Себежском специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа (СУВУ), на страницах газеты мы рассказывали о Максиме Нанартанцеве. В училище он был на хорошем счету – своего рода мастер на все руки. Надо ли карниз повесить, замки починить, собрать или отремонтировать мебель – все к Максиму. Умело обращался со звуковой аппаратурой, был постоянным участником всех концертных программ. Максим родом из Нижегородской области, в тот год он выпускался, и жизнь за пределами учреждения его несколько пугала. Проект позволил сотрудникам училища быть рядом, при необходимости принимая участие в судьбе парня.– Максим не уехал из Себежа, – рассказывает начальник службы сопровождения воспитанников учреждения Марина Бельгесова. – Нашел хорошую работу в автосервисе по полученной в училище специальности «слесарь по ремонту автомобилей». Как-то однажды он сказал: «Железяки и машины – это мое». И действительно, все у него складывается успешно: работа по трудовому договору, хорошая заработная плата, благодарные клиенты автосервиса. Ему доверяют сложный и ответственный ремонт отечественных и зарубежных автомобилей. Он приходит в наше училище, участвует в концертных программах, мероприятиях, поет и на городских праздничных площадках. Мы часто созваниваемся, обсуждаем его проблемы и переживания, стараемся помочь.Максим Нанартанцев – далеко не единственный успешный пример. В сентябре прошлого года в Апатиты Мурманской области уехал Александр Волков. Саша сирота. По возвращении домой он получил муниципальную квартиру, на средства выходного пособия самостоятельно приобрел бытовую технику, мебель и все самое необходимое.– Работы в его родном городе немного. Полгода Саша состоял на учете в службе занятости. Сейчас устроился работать, пусть хоть и временно. В училище он не смог сдать экзамены на права, пытается это сделать дома.Золотой голос музыкального межрайонного фестиваля «Радуга» – Евгений Константинов – уехал в Свердловскую область в город Первоуральск к приемным родителям.– Еще перед выпуском мы отправили рекомендательные письма в школу, где он учился, а во Дворец культуры послали его записи. Женя получил приглашение на прослушивание. Он поступил в Первоуральский металлургический колледж, несколько месяцев догонял по учебе остальных ребят, успешно сдал экзамены за первое полугодие. Сейчас у него все хорошо, пишет, что стал встречаться с девушкой. Возраст любви и молодости.В СУВУ поступают воспитанники разного возраста из более чем 30 регионов России. В идеале – с каждым из регионов наладить взаимодействие.– Мы решили на этапе проекта ограничиться сотрудничеством с пятью регионами Северо-Западного федерального округа: Мурманской, Псковской, Новгородской областями, Республикой Карелией и Республикой Коми. Нам бы хотелось, чтобы шел постоянный обмен информацией о семьях воспитанников, об их успехах и неудачах.Для комиссий по делам несовершеннолетних (КДМ) этих регионов уже подготовлены информационные сообщения по каждому из ребят, обозначены проблемы, которые необходимо решать совместно.– На самом деле мы не обязаны отслеживать их судьбу, – отмечает Марина Бельгесова. –Нормативными документами это не предусмотрено, это наше личное желание и заинтересованность. Многие выпускники связываются с нами через социальные сети. Для них важно общение. В любой трудной ситуации они могут написать психологу, мне или любому значимому человеку и получить поддержку, совет. Парень влюбился, а девушка не отвечает взаимностью. У него – крах всей жизни. Важно в такой момент поставить голову на место. Так и помогаем.А еще благодаря проекту в училище не только удалось перестроить работу службы сопровождения, но и перейти на программы комплексной всесторонней реабилитации воспитанников.– Ребята наши сложные, много плохого, не свойственного нормальному детству они видели в своей жизни, семьи не всегда благополучные, чаще асоциальные и относятся к группе риска. У ребят затруднено общение, многие не могут выстраивать взаимоотношения друг с другом, с педагогами, имеет место высокий уровень конфликтности, агрессивности, тревожности.Для решения этих проблем были разработаны и проведены занятия по программам «Тренинг развития коммуникативных навыков», «Тренинг эффективного взаимодействия в конфликте», «Тренинг снижения уровня агрессивности» и «Тренинг коррекции тревожности». Итоговая психологическая диагностика показала, что воспитанники – участники тренингов во многом изменились в лучшую сторону: качество общения улучшилось, снизилось число конфликтов, агрессии стало намного меньше, ушло чувство тревожности.– Опыт работы по проекту показал, что если удается заслужить, если хотите, завоевать доверие ребенка, то он понимает, что сотрудники, педагоги училища всегда придут ему на помощь и помогут разобраться в хитросплетениях и сложностях жизни и что к ним всегда можно обратиться за помощью, даже после выпуска.• Получено оборудование для комнаты психологической разгрузки и мультимедийного класса;• Часть сотрудников учреждения смогли обучиться тем технологиям, которые наиболее эффективны в работе;• Проведен цикл семинаров-практикумов отдельно для каждой службы, для секретарей районных комиссий по делам несовершеннолетних, для представителей регионов России;• На базе учреждения решено организовать работу Регионального методического центра по работе с несовершеннолетними правонарушителями после окончания проекта.История Себежского спецучилища началась более полувека назад, когда в середине 60-х годов прошлого столетия в живописном сосновом лесу на берегу Себежского озера решением Министерства профтехобразования было открыто учреждение для обучения несовершеннолетних преступников. Это была своеобразная воспитательно-трудовая колония для подростков, совершивших различные преступления, в которой в те далекие годы обучалось около 300 мальчишек из разных уголков Советского Союза.Сейчас в училище находятся подростки в возрасте от 14 до 18 лет из 30 регионов России. Они, как и обычные школьники, обучаются по образовательной программе с 5-го по 11-й класс. На производстве ребята осваивают рабочие специальности: каменщика, штукатура, столяра строительного, слесаря по ремонту автомобилей, овощевода.