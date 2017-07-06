Штраф за фото в соцсети
Добрый день! Часто слышу о том, что социальные сети – это публичное пространство и можно понести ответственность, если размещать там нелицеприятные комментарии или оскорбления. А реально были случаи, когда в Псковской области кого-то привлекли к ответственности за пост или комментарий в соцсети?
Дмитрий, Псков
Как нам рассказали в прокуратуре Псковской области, недавно к ответственности привлекли жителя Пустошкинского района. Теперь он заплатит штраф 3 тысячи рублей.
Мировой судья признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление, содержащееся в публичном выступлении). Мужчина в социальной сети «ВКонтакте» выложил на своей странице личные фотографии знакомой и публично оставил под ними комментарии, содержащие оскорбительные слова, чем унизил честь и достоинство девушки.
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