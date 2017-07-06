О чем стоит знать, прежде чем оставлять необдуманные посты и комментарии

Добрый день! Часто слышу о том, что социальные сети – это публичное пространство и можно понести ответственность, если размещать там нелицеприятные комментарии или оскорбления. А реально были случаи, когда в Псковской области кого-то привлекли к ответственности за пост или комментарий в соцсети?



Дмитрий, Псков

Как нам рассказали в прокуратуре Псковской области, недавно к ответственности привлекли жителя Пустошкинского района. Теперь он заплатит штраф 3 тысячи рублей.



Мировой судья признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление, содержащееся в публичном выступлении). Мужчина в социальной сети «ВКонтакте» выложил на своей странице личные фотографии знакомой и публично оставил под ними комментарии, содержащие оскорбительные слова, чем унизил честь и достоинство девушки.