Как я к полпреду на приём попал
Победитель конкурса сочинений жил во дворце и обсудил с полпредом судьбу страны.
«Я – гражданин России! Произносишь эти три незамысловатых слова и чувствуешь себя гордым и счастливым. Я думаю, что самое главное в нашей жизни – по-настоящему любить свою Родину, делать все для того, чтобы она процветала».
Так начинается сочинение выпускника агрошколы из Красногородска Артема Топалова. Он стал одним из 10 победителей конкурса сочинений «Я – гражданин России» в Северо-Западном федеральном округе и представлял Псковскую область на награждении, состоявшемся в полпредстве 23 июня. Сочинение писали в мае школьники по всей стране. В приоритетном порядке проверили работы одиннадцатиклассников. Итоги по остальным возрастным категориям подведут осенью – всего сочинение написали 230 тысяч школьников по всей стране.
– Тема очень непростая. Что такое Россия? Каждый из нас вкладывает свой глубокий смысл. Для кого-то это семья, близкие люди, для кого-то – страна, родной город, поселок, дом, кому-то важны исторические события, вошедшие в летопись нашей страны. Я прочитал все сочинения победителей, вы подобрали самые верные, самые емкие слова, – сказал полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, вручая награды.
Прием у полпреда продлился два часа – в два раза дольше запланированного.
Полпред пригласил ребят с сопровождающими на праздник выпускников «Алые паруса», проходивший в этот день в Петербурге. На Дворцовой площади перед выпускниками выступили «Мумий Тролль», «Сурганова и Оркестр», «Серебро», «Марсель», Макс Барских, Artic & Asti, Александр Панайотов.
Победители из других регионов приехали с родителями. Наш Артем из многодетной семьи, его мама серьезно больна, поэтому сопровождала мальчика учитель Валентина Андреева, «классная мама».
– Встречали нас изумительно! – рассказала педагог «Псковской правде». – Жили мы в Каменноостровском дворце, где располагается Академия талантов. Во время приема у Цуканова состоялся круглый стол. Разговор с ребятами получился долгим: планировали, что он продлится час, а вышло все два. Школьники были в восторге, что с ними разговаривают как со взрослыми.
– Праздничный вечер в Северной столице навсегда останется в памяти как одно из самых запоминающихся и торжественных событий, – поделился впечатлениями Артем. – Я очень признателен всем людям, которые оказали мне теплый прием в Санкт-Петербурге. Особенно тронуло внимание Николая Николаевича Цуканова, проявившего личную заботу обо мне. Добиться победы помогли педагоги агрошколы. Особое спасибо хочется сказать учителю русского языка и литературы Ольге Анатольевне Новожиловой.
Артем получил аттестат и отпраздновал выпускной 3 июля. Свою дальнейшую жизнь он собирается связать со строительной отраслью.
«Я оканчиваю школу и начинаю самостоятельную жизнь, – завершает Артем свое сочинение. – Собираюсь пойти учиться, чтобы не только получить профессию, но и определить свое положение в обществе. Быть гражданином нужно не только на словах или по паспорту, но и по своим стремлениям и действиям, по своим поступкам. Важно быть полезным не для славы или каких-либо наград, а просто для того, чтобы люди вокруг были счастливы».
Фото предоставлено Красногородской агрошколой
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