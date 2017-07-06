Псков и Опочка ищут место на шахматной доске

1 июля стал знаковым днем для псковских шахмат. В этот день в Пскове в кооперативном техникуме завершился XIV Международный шахматный фестиваль, а в Опочке открылся Всероссийский ресурсный центр для педагогов по шахматам.



Одним из первых шахматных популяризаторов в России принято считать Александра Дмитриевича Петрова, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии. По учебнику Петрова учились первые русские шахматисты, а также изучали азы игры Пушкин, Тургенев, Чернышевский. В современных псковских шахматах сегодня нет спортсменов, которых можно было бы причислить к российской шахматной элите: с момента учреждения статуса международного мастера ни одного шахматиста с подобным званием в Пскове не появилось. Однако в последнее время областная федерация главной интеллектуальной игры планеты стала одним из главных ньюсмейкеров в спортивной среде.



Благодаря Благотворительному фонду Геннадия и Елены Тимченко в Псковской области успешно реализуется проект шахматного всеобуча среди второклассников общеобразовательных школ. И на последнем чемпионате России среди второклашек именно псковская команда Педагогического комплекса заняла первое место.



На базе центра будут проводить открытые уроки, консультации и исследования влияния шахмат на развитие детей.

Из последних новостей Федерации шахмат – проведение очередного международного фестиваля «Псков» и битва за получение прав на здание по адресу улица Некрасова, дом 12 для создания единого шахматного клуба. Как уверяет председатель федерации, уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, у проекта реконструкции здания 1912 года постройки под Дом шахмат уже есть готовые инвесторы.



И вот новое радостное для псковских шахмат событие. 1 июля первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вместе с Дмитрием Шаховым и заместителем гендиректора Фонда Тимченко Игорем Барадачевым открыли в Опочке на базе местной гимназии Всероссийский ресурсный центр для педагогов по шахматам. Самой же гимназии в этот день было присвоено имя Александра Петрова. Директор гимназии, преподаватель по шахматам Юрий Богашев считает, что центр станет местом притяжением лучших шахматных умов как минимум Опочки и всего региона.



– Мы очень впечатлены этим событием, всей техникой и оборудованием и постараемся оправдать возложенный на нас функционал, – отметил Богашев. – В преподавании шахма­т с­егодня д­остигнут определенный рост, но везде есть пространство для совершенствования.







Ресурсный центр оснащен столами с шахматными досками и фигурами, интерактивными досками, а также ноутбуками с выходом в интернет, которые позволят проводить онлайн-турниры с игроками из других регионов. Он создан для повышения квалификации учителей, работников дополнительного образования, судей и методистов в сфере шахматного образования как на региональном, так и на всероссийском уровне. Кроме того, специалисты центра будут заниматься разработкой и реализацией программ и методик преподавания уроков шахмат, организацией и проведением дистанционного интерактивного обучения, включая курсы, лекционные семинары, мастер-классы и групповые тренинги с привлечением ведущих шахматистов и специалистов. На базе ресурсного центра планируется проводить открытые уроки, консультации и исследования влияния шахмат на развитие детей. Оснастить центр помог Фонд Тимченко, он же обязался оказывать содействие в будущем.



1 июля первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вместе с Дмитрием Шаховым и главой Опочецкого района Юрием Ильиным открыли в Опочке ресурсный центр для педагогов по шахматам.

А пока в Опочке открывался ресурсный центр, в Пскове подводили итоги международного фестиваля. Целую неделю лучшие шахматисты Северо-Запада, Москвы, Подмосковья и Прибалтики в трех возрастных категориях боролись за призовые места.



Итоговые результаты в турнирах с классическим контролем времени выглядят следующим образом:



1. Турнир А (этап Кубка СЗФО). 1. Павел Блинков (Россия, Ленинградская область) – 7,5 очка. 2. Александр Докучаев (Россия, Республика Карелия) – 7,0. 3. Сергей Кудряшов (Россия, Псковская область) – 6,5.



2. Детский турнир В1. 1. Дмитрий Хаймин (Россия, Псков) – 7 очков. 2. Илья Можаров (Россия, Великие Луки) – 7,0. 3. Михаил Кушнарев (Россия, Москва) – 7,0.



3. Детский турнир В2. 1. Сергей Панченко (Россия, Санкт-Петербург) – 8,0. 2. Марина Левченко (Эстония, Таллин) – 7,0. 3. Вадим Климанов (Россия, Псков) – 7,0.



Награждали победителей глава города Иван Цецерский, председатель госкомитета по физической культуре и спорту Псковской области Иван Штылин, а также спонсоры фестиваля. В заключительном слове Иван Штылин отметил, что, возможно, будущий юбилейный, 15-й шахматный фестиваль пройдет уже на новой площадке, более комфортной для соревнований, чем гостеприимный, но все же «нешахматный» Псковский кооперативный техникум, принимавший турнир в последнее время.

