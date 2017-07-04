- Совокупное повышение платы граждан за коммунальные услуги (водоотведение, холодную и горячую воду, отопление, электричество и газ) не может быть больше, чем индекс, установленный в муниципальном образовании, - предупреждают в Госкомитете. – Если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объемах потребления рост платежа превысит установленный губернатором области для конкретного муниципального образования максимальный индекс изменения, необходимо обратиться в свою управляющую компанию либо ТСЖ за разъяснениями.

Провести онлайн-проверку стоимости платежа за коммунальные услуги можно здесь.



Контроль за правильностью начисления платы граждан за коммунальные услуги, в т. ч. в части соблюдения ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, осуществляет Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору, т. (8112) 29-98-21.



Кстати

Постарайтесь не накапливать долги. Оплатить за июнь включительно по старым тарифам можно лишь до 10 июля. Если соберетесь оплатить июньскую квитанцию в августе, вам придет перерасчет с суммой долга (разница между тарифами).



Важно

Конкретные тарифы по муниципальным образованиям утверждены приказами Государственного комитета Псковской области по тарифам, с которыми можно ознакомиться на сайте Госкомитета.