Сколько платим? С 1 июля выросли тарифы на коммуналку
Сколько теперь платим (для Пскова)
Электроэнергия
|
|
Для населения
|
Для домов с электроплитами
|
Село/Садоводы
|
Религиозные организации
|
Было
|
3,98 ₽
|
2,99 ₽
|
2,79 ₽
|
3,98 ₽
|
Стало
|
4,12 ₽
|
3,09 ₽
|
2,88 ₽
|
4,12 ₽
Оплатить по старым тарифам можно до 10 июля.
Газ
|Было
|5,60 ₽
|Стало
|5,80 ₽
Холодная вода
|Было
|24,11 ₽
|Стало
|24,95 ₽
Если июньские показания приборов вы сообщите после 1 июля, то и платить за воду будете уже по июльским тарифам.
Горячая вода
По вопросам расчета платы за горячую воду обращайтесь в свою управляющую компанию.
Водоотведение
|Было
|19,10 ₽
|Стало
|19,77 ₽
- Совокупное повышение платы граждан за коммунальные услуги (водоотведение, холодную и горячую воду, отопление, электричество и газ) не может быть больше, чем индекс, установленный в муниципальном образовании, - предупреждают в Госкомитете. – Если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объемах потребления рост платежа превысит установленный губернатором области для конкретного муниципального образования максимальный индекс изменения, необходимо обратиться в свою управляющую компанию либо ТСЖ за разъяснениями.
Провести онлайн-проверку стоимости платежа за коммунальные услуги можно здесь.
Контроль за правильностью начисления платы граждан за коммунальные услуги, в т. ч. в части соблюдения ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, осуществляет Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору, т. (8112) 29-98-21.
Кстати
Постарайтесь не накапливать долги. Оплатить за июнь включительно по старым тарифам можно лишь до 10 июля. Если соберетесь оплатить июньскую квитанцию в августе, вам придет перерасчет с суммой долга (разница между тарифами).
Важно
Конкретные тарифы по муниципальным образованиям утверждены приказами Государственного комитета Псковской области по тарифам, с которыми можно ознакомиться на сайте Госкомитета.
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