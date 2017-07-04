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Сколько платим? С 1 июля выросли тарифы на коммуналку

04 Июля 2017 - 14:48
Главная → Заметки → Общество
Повышение в Псковской области в среднем составило 3,5 %

Сколько теперь платим (для Пскова)

Электроэнергия

 

Для населения

Для домов с электроплитами

Село/Садоводы

Религиозные организации

Было

3,98 ₽

2,99 ₽

2,79 ₽

3,98 ₽

Стало

4,12 ₽

3,09 ₽

2,88 ₽

4,12 ₽


Оплатить по старым тарифам можно до 10 июля.
 

Газ

Было 5,60 ₽
Стало 5,80 ₽

 

Холодная вода

Было 24,11 ₽
Стало 24,95 ₽

Если июньские показания приборов вы сообщите после 1 июля, то и платить за воду будете уже по июльским тарифам.
 

 

Горячая вода

По вопросам расчета платы за горячую воду обращайтесь в свою управляющую компанию.
 

Водоотведение

Было 19,10 ₽
Стало 19,77 ₽

- Совокупное повышение платы граждан за коммунальные услуги (водоотведение, холодную и горячую воду, отопление, электричество и газ) не может быть больше, чем индекс, установленный в муниципальном образовании, - предупреждают в Госкомитете. – Если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объемах потребления рост платежа превысит установленный губернатором области для конкретного муниципального образования максимальный индекс изменения, необходимо обратиться в свою управляющую компанию либо ТСЖ за разъяснениями.

Провести онлайн-проверку стоимости платежа за коммунальные услуги можно здесь.

Контроль за правильностью начисления платы граждан за коммунальные услуги, в т. ч. в части соблюдения ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, осуществляет Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору, т. (8112) 29-98-21. 
 

Кстати

Постарайтесь не накапливать долги. Оплатить за июнь включительно по старым тарифам можно лишь до 10 июля. Если соберетесь оплатить июньскую квитанцию в августе, вам придет перерасчет с суммой долга (разница между тарифами). 
 

Важно

Конкретные тарифы по муниципальным образованиям утверждены приказами Государственного комитета Псковской области по тарифам, с которыми можно ознакомиться на сайте Госкомитета.


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