Викингам дождь не страшен
Погулять на свежем воздухе и поближе познакомиться с эпохой раннего Средневековья смогли в минувшую субботу гости фестиваля «Исаборг». Поклонники исторической реконструкции не испугались туч над горизонтом и, вооружившись зонтами и дождевиками, с раннего утра приехали в Изборск. Больше фото ищите в специальном альбоме на нашем сайте.
Фестиваль традиционно проходил на двух площадках: на плато над Городищенским озером и на холме Труворова городища, где на фоне голубого неба белели шатры викингов. Именно там и проходили различные мастер-классы, в которых смогли принять участие и дети, и взрослые. Участники фестиваля познакомили гостей со средневековыми ремеслами и промыслами: с лепкой керамики, обработкой кости и рога, изготовлением деревянной посуды, а также ткачеством, шитьем, вязанием и плетением. Также желающие могли пострелять из лука, прокатиться на лошади или просто понаблюдать за животными на «средневековой» ферме.
И хотя основное отличие этого фестиваля от других подобных мероприятий в том, что быту и занятиям наших далеких предков уделяется больше внимания, чем военному делу, все же главным развлечением на фестивале стали показательные выступления реконструкторов на плато у Городищенского озера.
В этом году программа была посвящена легендам и мифам раннего Средневековья, связанным с военной тематикой. Можно ли бросить метко два копья в одну цель? Получится ли разорвать руками бычью шкуру? Как высоко и далеко можно прыгнуть в доспехе? Как связанный воин освобождается из плена? Все это показали зрителям участники фестиваля под звуки старинной музыки в исполнении группы «Трикветрум» из Санкт-Петербурга.
От первого лица
Один из организаторов фестиваля – заведующий кафедрой всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ Максим Колпаков:
– Если сравнивать с «Исаборгом», который был 10 лет назад, сейчас география фестиваля расширилась и количество участников увеличилось. Но если говорить о последних пяти-шести годах, то география примерно одинакова – это порядка пяти крупных городов. Общая численность участников тоже постоянная – от сотни до 150 человек. Количество зрителей мне трудно оценить. Подсчет не ведется, но те, кто был заинтересован, приезжали, смотрели, участвовали. Все, что было запланировано по программе, состоялось. Никаких проблем не было. Даже погода не помешала. Тем более шатры часть участников поставила еще до начала дождя.
Подробности
«Исаборг» четвертый год становится победителем смотра-конкурса на лучший военно-исторический фестиваль патриотической направленности, проводимый Российским военно-историческим обществом, и получает грантовую поддержку на реализацию основных мероприятий программы. В фестивале приняли участие клубы Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Соснового Бора, Жуковского, Минска (Белоруссия), Таллина (Эстония).
Организаторами фестиваля выступают музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков) при поддержке администрации области и Российского военно-исторического общества.
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