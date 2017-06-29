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Гай, Буян, Топаз и Хонда хотят домой
29 Июня 2017 - 12:29Главная → Заметки → Общество → Возьми собаку из приюта
Продолжаем публикацию фотографий собак, находящихся в ожидании любящих хозяев
Эти собаки и щенки живут в пункте передержки зоозащитной организации «Шанс».
Блэк.
Родился в начале 2016 года. Около 50 см в холке. На охрану.
Муха.
Родилась примерно в 2009 году. 50 см в холке.
Ральф.
Родился в августе 2016 года. Крупный, коренастый, 55 см в холке.
Кай.
Родился в сентябре 2016 года. Некрупный, ниже колена.
Топаз.
Родился в 2015 году. Около 60 см в холке. Потерял глаз. Хороший охранник.
Буян.
Родился в 2013 году. Примерно 63 см в холке.
Капа.
Родилась в сентябре 2016 года. Некрупная, ниже колена.
Хонда.
Родилась примерно в 2013 году. Похожа на эстонскую гончую.
Гай.
Родился в апреле 2016 года. Примерно 45 см в холке.
Блэк.
Родился в начале 2016 года. Около 50 см в холке. На охрану.
Муха.
Родилась примерно в 2009 году. 50 см в холке.
Ральф.
Родился в августе 2016 года. Крупный, коренастый, 55 см в холке.
Кай.
Родился в сентябре 2016 года. Некрупный, ниже колена.
Топаз.
Родился в 2015 году. Около 60 см в холке. Потерял глаз. Хороший охранник.
Буян.
Родился в 2013 году. Примерно 63 см в холке.
Капа.
Родилась в сентябре 2016 года. Некрупная, ниже колена.
Хонда.
Родилась примерно в 2013 году. Похожа на эстонскую гончую.
Гай.
Родился в апреле 2016 года. Примерно 45 см в холке.
Конкретно
Все собаки привиты, стерилизованы (щенки будут стерилизованы бесплатно по достижении возраста), отдаются бесплатно по договору только ответственным людям. Телефоны: 61-03-03, +7(911) 352-63-03. Группа «ВКонтакте».
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