В первую субботу июля кооператоры Псковщины отмечают Международный день кооперации как общий праздник кооперативов всего мира



Работу райпо ценят жители, особенно селяне.



Деликатесная продукция Великолукского райпо.

Широкий спектр продукции.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель Совета Облпотребсоюза В. Г. Каленский

Докапиталистическая предыстория кооперации нашей страны тесно связана с именами декабристов. Первые русские дворяне-революционеры, выдвинувшие программу установления конституционного строя, были пионерами кооперативного дела в России и в мире.В 1814 г., например, в гвардейском Семеновском полку, расквартированном в столице, была основана офицерская артель, одним из инициаторов которой явился и будущий декабрист Иван Якушкин. Среди офицеров генерального штаба возникла «Священная артель», членом которой был лицеист Иван Пущин. Впоследствии оба декабриста стали в Сибири активными участниками кооперативных начинаний.Сосланные после восстания 1825 г. в Сибирь на каторгу декабристы создали в читинском остроге артельное хозяйство с общественным питанием и огородами. В Чите артель еще не имела устава и в течение трех лет действовала на основе договора.В 1830 г. декабристы были переведены из Читы в Петровский Завод. Здесь они приняли устав артели. Организация получила привычное в русском народе название артели, а позднее стала именоваться Большой артелью. Терминов «общество потребителей» и «кооператив» в России еще не существовало. Большая артель была кооперативом по форме и видом взаимопомощи по существу. Ее устав был принят на общем собрании декабристов 2 марта 1831 г. Этот день считается датой создания кооперативного движения в России.На протяжении всего существования российская кооперация прошла 5 периодов: первый период (1862–1879 гг.) – барский, второй период (1880–1890 гг.) – крестьянский, третий период (1851–1905 г.г.) – сельский.В четвертый период 1906–1914 гг. под влиянием революции 1905-1907 гг. и столыпинской аграрной реформы кооперация постепенно меняет вектор своего развития. Если до 1905 г. она в основном насаждалась сверху, то теперь кооперативное строительство все больше определяется движением снизу. За период 1905–1914 гг. количество кооперативов в Псковской губернии увеличилось в семь раз и составило 243 товарищества, в том числе 48 обществ потребителей.В пятый период – 1915–1917 гг. – развитие кооперации характеризуется ростом кооперативов: за три года Первой мировой войны возникло 20 тыс. новых объединений граждан, в Псковской губернии число кооперитивов увеличилось более чем в шесть раз и составило 300 обществ. Потребительские общества приняли на себя посредничество между населением и земством, которое занималось организацией продовольственного снабжения. Кооперативы начинают объединяться в союзы: осенью 1916 г. образовались Новоржевское, Невельское, Порховское товарищества кооперативов, в 1917 г. – Союз потребительских обществ в Великолукском райо­не, Островский союз кооперативов, Опочецкий союз потребительских обществ.В довоенный период (до 1941 г.) все райпотребсоюзы входили в состав Ленинградского потребительского союза.В регионе нет других организаций, которые бы одновременно выполняли столько экономических и социальных задач, как организации потребительской кооперации.В годы Великой Отечественной войны вся территория Псковской земли оказалась в оккупированной зоне, которая сильно пострадала. Немецкие оккупанты нанесли ущерб кооперативному хозяйству области на сумму около 93 тыс. рублей.Многие села были сожжены, торговая сеть, производственные предприятия разрушены. Работники потребительской кооперации внесли немалый вклад в победу над фашистскими захватчиками, сражаясь с врагом на полях битв, в тылу на заводах, фабриках, в организациях потребительской кооперации, работая в колхозах и совхозах на территории всего Советского Союза.Менялись времена и общественные формации, принимались новые законы и конституции, вместе с историей государства строилась история кооперации. Но суть кооперативных заповедей, основанных на общечеловеческих ценностях, оставалась прежней. Переломные моменты в истории страны, революции и войны, экономические и политические кризисы лишь укрепили эти незыблемые основы.Отмечая 1 июля текущего года 95-й Международный день кооперации, мы подводим итоги сделанного и намечаем, что еще предстоит осуществить. Этот праздник отмечают не только те, кто работает в ней, но и миллионы людей, которые его знают, любят и которых объединила кооперация, чтобы сообща и в интересах каждого решать экономические и социальные проблемы.В прошлом, юбилейном для потребительской кооперации Псковской области году мы отмечали 150-летие со дня образования первого потребительского общества. Областная администрация отметила, что в регионе нет других организаций, которые бы одновременно выполняли столько экономических и социальных задач, как организации потребительской кооперации.Мы – это почти 5-тысячный коллектив профессиональных работников потребительской кооперации: продавцы, пекари, повара, товароведы, менеджеры, экономисты, бухгалтеры, преподаватели кооперативного техникума, юристы, кадровики, заготовители, фармацевты, кладовщики, водители, грузчики… и, конечно же, руководители, умело определяющие стратегию развития организаций потребительской кооперации.Благодаря нашим совместным усилиям совокупный объем деятельности составил 9 млрд руб. Мы постоянно внедряем инновационные проекты, у нас есть концепция развития потребительской кооперации области на 2017–2021 гг., которая предусматривает сохранение и развитие всех отраслей деятельности: розничной и оптовой торговли, кооперативной промышленности, общественного питания, заготовительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, развития образовательной отрасли.Нашу работу ценят жители, особенно селяне, ведь мы доносим высокие стандарты обслуживания до самых отдаленных, малонаселенных деревень и хуторов, обеспечиваем их постоянной и временной работой.Мы постоянно ищем пути взаимодействия с различными организациями. К примеру, подписаны соглашения о сотрудничестве со Сбербанком, с Белорусским кооперативным союзом. В настоящее время готовится к подписанию соглашение о взаимодействии с областной администрацией на 2017–2021 гг. Прорабатывается вопрос о сотрудничестве с федеральной ретейловой сетью «Пятерочка» в соответствии с недавно подписанным соглашением Центросоюза РФ и X5 RetaiI Group. Это вовсе не означает, что все магазины потребительской кооперации будут объединяться с «Пятерочкой»: такое сотрудничество возможно на добровольной основе для точечных объектов при соблюдении интересов обеих сторон без перехода права собственности.По инициативе нового руководства Центросоюза России в Совете Федерации создана группа верхней палаты парламента по совершенствованию законодательства в сфере потребительской кооперации, что свидетельствует о признании нашей деятельности на самом высоком уровне власти и вселяет надежду, что потребительская кооперация и дальше будет развиваться, развивать социальную инфраструктуру в сельской местности, способствовать сохранению и развитию сельских поселений, обеспечивать продовольственную безопасность страны.Прошедший год был для организаций потребительской кооперации достаточно сложным. Вместе с тем благодаря продуманной, последовательной работе, опыту и профессионализму большинства руководителей и специалистов удалось сохранить финансовую и социальную стабильность и продолжить развитие.В конечном счете вся работа должна быть направлена на одно: она должна отвечать интересам наших пайщиков, всех жителей области. Выбранная нами стратегия развития позволяет надеяться, что организации потребительской кооперации примут и в дальнейшем активное участие в решении социальных и экономических проблем Псковской области. Своим трудом, дорогие кооператоры, вы реально и ежедневно участвуете в улучшении жизни людей на селе. И в этот знаменательный день, уважаемые коллеги, от всей души желаю вам здоровья, счастья, радости и новых успехов в работе на благо сельских жителей нашей области!