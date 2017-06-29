Основной вопрос, который беспокоит садоводов сейчас: межевать или не межевать землю?

С 1 января 2018 года владельцы дачных участков не смогут совершать сделки без точного определения границ участка.



Свои родимые 6 соток нельзя будет продать, подарить или завещать, если не сделано межевание.



Под это положение попадают все земельные участки, которые были предоставлены для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного или дачного хозяйства, а также индивидуального жилищного строительства.



Сейчас межевание участка земли площадью 6 соток в Псковской области стоит примерно 5-6 тысяч рублей. Для пенсионеров сумма немаленькая!



– Скольким садоводам в Псковской области требуется межевание участков, точно никто не скажет, – говорит заместитель председателя областной комиссии по садоводствам Ирина Зайцева. – Но у многих оно не сделано. С межеванием всегда возникают сложности, потому что не всегда легко определить границы участка, бывают конфликты с соседями. Нередко встречаются ошибки и в реестре. Участков много, бывает, кто-то себе кусок прибавит.



Практически в каждом садоводстве около 30% участков заброшены.



Конечно, и без межевания вы и дальше преспокойно можете работать на своем дачном участке, если в ближайшем будущем не планируете сделок с ним. Сделать межевание можно будет и после января 2018 года.



Договориться с соседями и скинуться

Еще одна головная боль дачников, решивших не откладывать межевание: как найти хорошего кадастрового инженера? Специалистов много, но где гарантии, что они выполнят свою работу качественно и не придется потом исправлять ошибки?



– Кадастровых инженеров у нас в городе много, каждый из них может работать как индивидуальный предприниматель, – продолжает Ирина Зайцева. – На сайте Росреестра есть список кадастровых инженеров, можно посмотреть, сколько у кандидата постановок на учет, есть ли ошибки.



– В идеальных условиях межевой план можно изготовить буквально за пару дней, но после изготовления межевого плана еще следует постановка на кадастровый учет и регистрация – за это уже в ответе Росреестр, – говорит кадастровый инженер Александр Баринов. – При заказе нескольких объектов, особенно когда они расположены по соседству, действуют скидки.



Реестр кадастровых инженеров можно посмотреть ТУТ .



Александр Баринов также порекомендовал при выборе инженера заглянуть на сайт Росреестра.



– Понятия «хороший» и «плохой», на мой взгляд, условные. Я бы также смотрел на оснащенность организации и ориентировался на личные предпочтения, полученные во время общения, – добавил он.



ФИАС. Куда идти с документами?

Согласно федеральному закону «О федеральной информационной адресной системе (ФИАС)» каждый садовый участок должен получить адрес, который потом внесут в ФИАС.



Дачники не знают, куда именно и с какими документами обращаться.



– Нужно обращаться в администрацию района, на территории которого расположен дачный участок, – пояснили нам в градостроительном управлении Пскова. – Из документов нужно или свидетельство о праве собственности на участок, или книжка садовода.



До 1 января 2018 года пройти процедуру адресации товарищества садоводов могут быстро и бесплатно, сообщает «Российская газета».



– Чтобы попасть в ФИАС сейчас, достаточно принять соответствующее решение на общем собрании СНТ. После этого нужно представить в администрацию города схематичный проект застройки на территории общества. Важно, чтобы участки состояли на кадастровом учете, – уточняет издание.



ФИАС – это федеральная информационная адресная система. Простым языком говоря, это некая очень большая база данных, которая содержит в себе информацию об адресных объектах и объектах недвижимости. Например, из базы ФИАС можно узнать номер дома, на какой улице он расположен, в каком городе или населенном пункте, к какому району этот город относится, в состав какого региона этот район входит.

Важно

Что же такое межевание, как оно проходит и для чего необходима эта процедура?



Межевание земельного участка – это несколько видов работ:



• уточнение границ участка;

• раздел/объединение/перераспределение участка;

• образование/уточнение части земельного участка;

• образование из муниципальной собственности.



Межевание необходимо, чтобы:



• определить границы земельного участка;

• оформить участок в собственность;

• оформить аренду на участок;

• оформить сделку (продажи, покупки, дарения и др.);

• оформить сервитут;

• исправить кадастровые ошибки;

• сделать независимую экспертизу для суда;

• разрешить земельные споры.



Как происходит межевание земельного участка:



1. Сбор необходимых документов (правоустанавливающий документ, выписка из ЕГРН, документ из архива и др.).

2. Геодезическая съемка земельного участка на местности.

3. Согласование плана с соседями (при уточнении границ).

4. Согласование с администрацией района (при образовании из муниципальной собственности).

5. Формирование межевого плана.

6. Межевой план записывается на диск и выдается заказчику.

7. Правообладатель или его представитель (по доверенности) подает документы на кадастровый учет и (или) регистрацию права в соответствующие органы.



Результат межевания:



Конечным итогом межевания является выписка из ЕГРН. В данном документе будут представлены сведения о собственниках земельного участка. Также выписка из ЕГРН содержит сведения о границах земельного участка, его размерах и координатах.

