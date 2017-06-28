Бесплатно для зрителей, под средневековую музыку, с обилием мастер-классов – 6 вопросов о реконструкторском фестивале «Исаборг»

1. Что такое «Исаборг»?

«Исаборг» – это реконструкторский фестиваль, посвященный раннесредневековой культуре и военному делу. Проходит в Изборске в июне, в этом году состоится уже в десятый раз. Открытая для зрителей часть фестиваля пройдет 1 июля, программа начнется в 11:00 и продлится до 17:00. Основное отличие от других подобных фестивалей в том, что быту и занятиям наших далеких предков уделяется больше внимания, чем военному делу. Реконструкторы встанут лагерем на Труворовом городище, а «на войну» пойдут на плато к Городищенскому озеру.



2. Будет ли у фестиваля тема?



В этом году фестиваль посвятят легендам и мифам раннего Средневековья, связанным с военной тематикой. Реконструкторы проверят стереотипы о воинах Средневековья, зафиксированные в письменных источниках.



Организаторы отобрали те из них, которые относительно безопасно можно показать. Например, как воин разрубает противника или отрубает головы двум быкам – такое в программу фестиваля не войдет. Зато проверят, как славные воины устраивали засады в воде, получая кислород через тростинку, можно ли бросить метко два копья в одну цель, получится ли разорвать руками бычью шкуру, как высоко и далеко можно прыгнуть в доспехе.



Будут и сражения: столкновения дружин, баталии одиночных воинов и битвы против неравного числа соперников.



3. Что войдет в ремесленную программу?

Зрителей призывают активно задавать вопросы ремесленникам и не стесняться пробовать ремесло самим. В программе – лепка керамики, обработка кости и рога, изготовление деревянной посуды, покраска тканей, кузнечное дело, льноводство и скотоводство, освоение премудростей рыбалки.

Обещают также настольные игры Средних веков, мастер-класс по розжигу костра и скотоводческую площадку.



4. А музыка будет?



Жизнь людей Средних веков невозможна без музыки. Сопровождать фестиваль будет группа «Трикветрум». С 11 утра музыканты начнут играть в лагере, после сопроводят военную программу.



5. Сколько стоит билет?

Нисколько. В этом году фестиваль сделали бесплатным для зрителей, которым остается только добраться до Изборска. Вход в крепость (не является фестивальной площадкой), как и всегда, будет по билетам.



6. Как добраться до Изборска?

От автовокзала в Пскове каждый час отходят автобусы до Изборска или до Печор. Ежегодно на фестиваль приезжает от 1,5 до 3 тысяч зрителей.



Прямая речь

Александр Голышев, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества:



– Для нас «Исаборг» имеет особое значение. Уже третий раз фестиваль выигрывает грант во всероссийском конкурсе. Как считают эксперты, «Исаборг», наверно, наиболее точный фестиваль, аутентичный и правильный. Это большое событие в жизни реконструкторов, культуры, музея. Оно способствует развитию событийного туризма, патриотическому воспитанию, проникновению в историю.



Максим Колпаков, заведующий кафедрой истории и регионоведения ПсковГУ:



– Фестиваль стал уже легендой в самых разнообразных смыслах. За прошедшие 10 лет в нем приняло участие около 2 700 человек, занимающихся исторической реконструкцией. Мы всегда стараемся найти баланс между интересами участников и зрителей. Некоторые наши находки шагнули в фестивали других клубов.

