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Максим Сотник: Если бы это не работало, я бы не стал этим заниматься

28 Июня 2017 - 09:04
Главная → Заметки → Общество
Благодаря проекту этого начинающего предпринимателя в Пскове станет больше свободных зон Wi-Fi

​Как начать работать на себя? Где найти хорошую идею для открытия собственного бизнеса? На эти и другие вопросы в нашем проекте отвечают начинающие предприниматели. Они авторы интересных и успешных (уже на начальном этапе) проектов – стартапов.

В прошлый раз мы рассказали о псковичке Татьяне Криксиной – мастере по производству резных изделий из дерева. Свои произведения молодая мама делает на специально выполненном для нее мужем станке. Впрочем, чтобы создать успешный бизнес-проект, совсем не обязательно самим изобретать велосипед. Достаточно найти уже разработанную кем-то эффективную модель, получить права на открытие своего бизнеса и целенаправленно развивать его. Именно так поступил пскович Максим Сотник. Обнаружив на одном из сайтов проект предоставления рекламных услуг через сети Wi-Fi, стал сотрудничать с его разработчиками и теперь предоставляет уникальную услугу на псковских площадках. 


Максим Сотник.

– Бесконтактный Wi-Fi маркетинг – это новый инструмент для нашего города, который позволяет продвигать товары и услуги заведений или сторонних рекламодателей. Поскольку мир сейчас цифровой и большинство не расстается со своими телефонами и планшетами, этот вид рекламы направлен именно на активных пользователей, – говорит Максим Сотник.

Рекламная информация появляется у клиентов при подключении к сети Wi-Fi. Ее просмотр – дело абсолютно добровольное:   

– Если человеку интересна информация, он нажимает на кнопку «Подробнее». Если неинтересна – сразу переходит в интернет. Процедура подключения занимает 2-3 секунды. Человеку достаточно этого времени, чтобы ознакомиться с содержанием страницы и понять, интересует его размещенная там информация или нет. 

Поэтому при подключении большого количества площадок важно найти нужную аудиторию. Тем более что область применения такой рекламы широкая: это и заведения, которые продвигают свои товары и услуги, и общественные места. 
 

«Если бы это не работало, я бы не стал этим заниматься»

Идея открыть свой бизнес появились у Максима Сотника во время работы в компании, оказывающей услуги организациям по сопровождению программы «1С». 

– Я начал поиски интересных предложений. Искал что-то близкое к интернету, возможно, связанное с предоставлением услуг. И был приятно удивлен, когда нашел предложение компании Kdfly. Мы договорились, что будем сотрудничать, – рассказывает он.

И уже в конце 2016 года начинающий предприниматель установил роутеры в некоторых заведениях Пскова, чтобы в тестовом режиме продемонстрировать возможности нового сервиса потенциальным клиентам. И в первые месяцы был результат: в заведениях увеличился спрос на конкретные предложения. 

– Эффективность доказана на практике. Если бы это не работало, я бы не стал этим заниматься. Работаю в основном с ресторанами и базами отдыха. Сейчас цель – подключение большого количества точек для дальнейшего привлечения рекламодателей. С рекламодателями я общался. Есть контакты, есть заинтересованность…

Тем более, по словам предпринимателя, эффективность этого вида рекламы легко отследить.  Здесь все на поверхности: заведение или рекламодатель получает доступ в «Личный кабинет», в котором видно, сколько было показов, на каких площадках, сколько человек заинтересовалось. 

Понятно, что быстрый старт проекта был бы невозможен без начального капитала. И первоначальными инвестициями стали собственные средства Максима, которые ему удалось накопить во время работы в компании. Также подспорьем для открытия бизнеса стала субсидия от Центра занятости, которую он получил в начале этого года. 

– В 2017 году я, защитив свой бизнес-план, получил субсидию – 80 тысяч рублей. На эти деньги приобретал дополнительные роутеры. Теперь все вложения – в процессе окупаемости. По бизнес-плану окупаемость должна быть гораздо быстрее. Но когда начинаешь работать, то возникают непредвиденные ситуации, и бизнес-план приходится корректировать. 

Одна из сложностей в том, что приходится часто общаться не с директорами, а с управленцами. 

– Задача любого управленца – получение прибыли. И важно донести до собеседника «полезность» инструмента, который мы предлагаем. Справляюсь с этой ситуацией, устанавливая тестовый период. Мы смотрим  количество подключений, переходов по ссылке. И преимущественно заведения соглашаются работать дальше. 
 

В единственном лице

В свое время Максим получил образование, вполне подходящее для ведения нового бизнеса. 

– Те знания, которые у меня были, мне помогли. Но, занимаясь чем-то новым, сталкиваешься с моментами, которые не знаешь. Например, роутеры – оборудование очень специфическое, у них большой функционал. Поэтому пришлось погрузиться в техническую составляющую: как настроить, как сделать так, чтобы работало лучше. А в целом для моей работы нужны, помимо технических навыков, желание и умение общаться с людьми. Мне это нравится.

Сотрудников у Максима Сотника нет. Свой проект он реализует сам:

– Занимаюсь и общением с заведениями, и разработкой рекламных материалов. Есть человек, который может мне помочь, но в основном я занимаюсь всем сам. 

Работа на себя занимает много времени, но, по словам Максима, «удается спланировать свой день так, чтобы и пообщаться по рабочим вопросам, и свои личные вопросы решить». Но в среднем общение с текущими клиентами и с новыми занимает не меньше 8 часов в день. Особенно полезным для себя начинающий предприниматель считает опыт общения с людьми, у которых уже есть свой бизнес. По его словам, у людей, занятых в сфере предпринимательства, иное мышление, и в ходе общения с ними он открывает для себя что-то новое.

– Я никогда не откажусь от предложения пообщаться. Мне интересно, что из этого получится. Возможно, что-то новое для себя узнаю. Обычно так и происходит. 
 

Бесплатный Wi-Fi в автобусах и поликлиниках

– Я работаю с площадками на различных условиях. С теми площадками, которые готовы размещать сторонних рекламодателей, у нас индивидуальные договоренности. Те площадки, которые не готовы размещать сторонних рекламодателей, полностью используют сервис для продвижения только своих услуг.  

В  дальнейшем есть планы по подключению общественных площадок. Например, велись переговоры с автобусным парком. Даже на ряде псковских маршрутов новая услуга была испытана в тестовом режиме. 

– Был проект по подключению к сети Wi-Fi Финского парка, но из-за технических сложностей дело приостановилось. Чтобы общественный интернет работал хорошо, должна быть скорость. А значит, необходимо провести кабель и т. д. Если использовать мобильный интернет, к нему не сможет одновременно подключаться большое количество человек. 

Кроме того, Максим хотел бы предоставлять услуги через каналы Wi-Fi в поликлиниках и многофункциональных центрах.

– Проект интересный. Нужно постоянно им заниматься и прилагать много усилий. Только упорный труд и постоянная работа нужны для того, чтобы проект реализовывался, – уверен начинающий предприниматель.

– Допускаете, что в ближайшее время уйдете от франшизы и начнете работать полностью самостоятельно?

– Планов в ближайшем будущем на работу в этом направлении без франшизы нет. 

– Как семья отнеслась к вашему решению открыть свой бизнес? Увольнение с постоянного места работы – это огромный риск. Переход в свой бизнес – это отсутствие гарантий, стабильности. Кто-нибудь отговаривал? Ведь многие думают, что синица в руках в наше непростое время гораздо лучше журавля в небе.

– Сколько людей, столько и мнений. Я для себя выбрал путь предпринимателя. Семья отнеслась с пониманием. Отговаривать никто не стал, наоборот была только поддержка. Видел, что близкие переживали, когда только начинал заниматься, сейчас все нормализовалось. 

– Какой ежемесячный доход вы хотели бы получать? 

– Планируемый ежемесячный доход – это личное, оставлю без ответа.

– Требует ли ваш бизнес постоянных вложений? 

– Как и в любое дело, я вкладываю свое время и силы. Что касается финансовых вложений – они есть.

– Каким будет ваш бизнес, например, через 10 лет?

– Планировать на такой большой срок я не готов. Буду работать над тем, чтобы мой проект стал самой большой площадкой для рекламы в Wi-Fi. 
 

Досье ПП

Максим Сотник родился в Пскове 15 сентября 1989 года, учился в школе № 18, окончил колледж строительства и экономики по специальности «программное обеспечение». Получил высшее образование по специальности «менеджмент организации» в Санкт-Петербургском университете управления и экономики.
 

Цифры


Для 75 % посетителей бесплатный Wi-Fi в кафе – главный атрибут после хорошего кофе.

Для 79 % потребителей наличие Wi-Fi в магазине влияет на выбор места для шопинга.

Для 94 % посетителей Wi-Fi – один из важнейших атрибутов отеля.

Приблизительно 80 % мобильной информации в мире передается через Wi-Fi.

У 70 % пользователей всегда включен Wi-Fi.

Более 90 % устройств, подключающихся к Wi-Fi, – это мобильные устройства.
 

Кстати

Помимо рекламы через каналы Wi-Fi можно размещать и другую информацию: поиск сотрудников, проведение опроса. Например, владельцы кафе и ресторанов могут таким образом узнать мнение клиентов об услугах заведения. 
 

Компетентно

Анастасия Иванова, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства:

– Новизна услуги является одновременно и преимуществом, и сложностью. Идея развития коммерческих Wi-Fi-точек не нова в масштабах страны, и у нас в городе были попытки подобных интеграций. Очень хорошо, что сейчас этим проектом занимается молодой энтузиаст с запалом, благодаря которому точно можно будет преодолеть все сложности, которых я в первую очередь вижу две.

1. До определенного момента предприниматели будут настороженно относиться к этому, как и ко всему новому. 

2. Не совсем понятна схема реализации на конкурентных рынках. К примеру, одному кафе будет сложно согласиться, если его посетителям будут показывать рекламу другого заведения. А если будет показываться реклама только самой точки, это снижает привлекательность для рекламодателей в целом. 

Но с помощью центрального офиса франчайзера и упорства, уверена, у проекта есть все шансы занять доминирующее положение и сделать бесплатный Wi-Fi в заведениях нашего города правилом, а не исключением.
 


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