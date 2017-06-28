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Финансовая грамотность пришла в псковские школы

28 Июня 2017 - 10:05
Главная → Заметки → Общество
Любая школа Псковской области может ввести у себя уроки финансовой грамотности

В конце прошлого года по инициативе Банка России началось преподавание финансовой грамотности в 72 регионах страны. В Псковской области эту программу реализуют в МБОУ «Псковский технический лицей». Как грамотно открывать вклады и брать кредиты, как разбираться в страховых и инвестиционных продуктах, избегать финансовых пирамид и делать осознанный выбор для достижения личных финансовых целей – всему этому учат ребят.

Для Банка России вопрос повышения финансовой грамотности населения страны один из приоритетных, поскольку от уровня финансовой грамотности во многом зависит уровень благосостояния россиян. Банк России совместно с Минобрнауки России проводит активную работу по внедрению преподавания основ финансовой грамотности в школах. Определенные элементы (модули) финансовой грамотности уже внесены в школьную программу и могут преподаваться в рамках обязательных предметов «обществознание», «экономика» или в качестве дополнительного предмета по выбору учащихся. 

Школьникам объяснят, что в современном мире важно не только зарабатывать деньги, но и грамотно сберегать и инвестировать, адекватно оценивать финансовые риски и защищаться от махинаций, составлять бюджет и личный финансовый план. 

В 2016 году по инициативе Банка России был подготовлен учебно-методический комплект (УМК) «Основы финансовой грамотности», в который вошли учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие для учителя. УМК одобрен Минобрнауки России и рекомендован школам. Педагогам предоставлена возможность пройти курс повышения квалификации и стать сертифицированными преподавателями финансовой грамотности в образовательных учреждениях. Таким образом, любая школа Псковской области может ввести у себя уроки финансовой грамотности. Более того, у школ имеется возможность по согласованию с Минобрнауки России подать заявку на присоединение к пилотному проекту.

Более подробную информацию можно найти на сайте Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования при Минобрнауки России. 
 

Куда звонить

Контактный телефон отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации – (8112) 69-45-14.
 


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