Любая школа Псковской области может ввести у себя уроки финансовой грамотности

В конце прошлого года по инициативе Банка России началось преподавание финансовой грамотности в 72 регионах страны. В Псковской области эту программу реализуют в МБОУ «Псковский технический лицей». Как грамотно открывать вклады и брать кредиты, как разбираться в страховых и инвестиционных продуктах, избегать финансовых пирамид и делать осознанный выбор для достижения личных финансовых целей – всему этому учат ребят.



Для Банка России вопрос повышения финансовой грамотности населения страны один из приоритетных, поскольку от уровня финансовой грамотности во многом зависит уровень благосостояния россиян. Банк России совместно с Минобрнауки России проводит активную работу по внедрению преподавания основ финансовой грамотности в школах. Определенные элементы (модули) финансовой грамотности уже внесены в школьную программу и могут преподаваться в рамках обязательных предметов «обществознание», «экономика» или в качестве дополнительного предмета по выбору учащихся.



Школьникам объяснят, что в современном мире важно не только зарабатывать деньги, но и грамотно сберегать и инвестировать, адекватно оценивать финансовые риски и защищаться от махинаций, составлять бюджет и личный финансовый план.



В 2016 году по инициативе Банка России был подготовлен учебно-методический комплект (УМК) «Основы финансовой грамотности», в который вошли учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие для учителя. УМК одобрен Минобрнауки России и рекомендован школам. Педагогам предоставлена возможность пройти курс повышения квалификации и стать сертифицированными преподавателями финансовой грамотности в образовательных учреждениях. Таким образом, любая школа Псковской области может ввести у себя уроки финансовой грамотности. Более того, у школ имеется возможность по согласованию с Минобрнауки России подать заявку на присоединение к пилотному проекту.



Более подробную информацию можно найти на сайте Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования при Минобрнауки России.



Куда звонить

Контактный телефон отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации – (8112) 69-45-14.

