Вместе с коллегами-журналистами он отстоял областную газету после августовского путча

Наступивший год в жизни «Псковской правды» особенный. 7 ноября полюбившееся не одному поколению псковичей издание отметит столетие со дня выхода первого номера газеты.



Все эти годы главные редакторы, корреспонденты, фотокорреспонденты, ответственные секретари и представители других газетных специальностей, не считаясь с личным временем, делали все, чтобы читатели были в курсе событий, происходивших на псковской земле.



Сегодня мы перелистываем несколько страниц из совсем недавно ставшей историей жизни газеты. Многие герои, о которых речь пойдет в этой публикации, живы и, возможно, являются чьими-то коллегами, соседями по дому или дачному участку.



Наш сегодняшний собеседник – Вячеслав Федорович Васильев. По иронии судьбы он даже родился в один день с газетой – 7 ноября! Пришел в «Псковскую правду» в 1986 году сначала на должность заведующего отделом партийной жизни, но спустя уже несколько лет журналисты избрали Васильева главным редактором главной газеты области.



Вместе с супругой Вячеслав Федорович живет сегодня в обычной девятиэтажке на улице Байкова. В квартире никаких намеков на роскошь. Все просто и удобно. «Псковская правда» застала немолодого, полностью седого мужчину за сборами на дачу, которые он согласился на время отложить.



В районной газете «Призыв» Васильев отработал одиннадцать лет, пройдя путь от корреспондента до редактора.





Голубой, озерный край

– Родился я в Сызрани, в эвакуации, 7 ноября 1943 года, – начал свой рассказ Вячеслав Федорович. – Отец – железнодорожник, машинист. Мать работала в госпитале. В 1944 году, когда наши войска освободили Полоцк, мы вернулись в этот белорусский город, где отец работал до начала войны. После школы я поступил в Великолукский пединститут. Некоторое время проработал в школе учителем физкультуры, но потом понял, что это не мое.



А вот супругу нашел родом из Себежа – края голубых озер. Мне так понравился родной город Анны Николаевны, что я решил начать семейную жизнь именно там. Жили мы на берегу озера. Сколько рыбы я тогда наловил!



Молодой редактор

Но жизнь не стояла на месте. Вячеслав Федорович окончил заочно Ленинградский университет, и в один из дней получил приглашение на работу в районную газету «Призыв».



– В «Призыве» я отработал одиннадцать лет, прошел путь от корреспондента до редактора, – вспоминает собеседник. – Редактором стал в 1975 году. Мне в ту пору всего 32 года исполнилось. Самый молодой редактор районной газеты! А потом меня захотели перевести на советскую работу. Но не мог я бросить газету, ведь я – газетчик! К тому же наша зона – Себеж, Красногородск, Опочка, Пустошка – очень дружная подобралась. Раз в квартал все редакторы из районов на общие летучки собирались. Я со всеми общался. Ну а потом начали меня приглашать на работу в Псков. Редактор Николай Петрович Корнеев трижды приглашал. Но я не хотел покидать Себеж и всегда отвечал отказом.



Проводы Андрея в командировку в Чечню. На снимке: Анна Николаевна с детьми (Олегом и Андреем) и внуками (Димой и Леной).



Аргумент земляка

В канун нового 1986 года Вячеслав Федорович приехал в Псков на пленум Союза журналистов.



– Подошел там ко мне Семен Иванович Грибовский, председатель комитета по радио и телевидению, – вспоминает Васильев. – А еще Грибовский был родом из Белоруссии, поэтому меня всегда называл исключительно «землячок». Подошел и говорит: «Ну что, землячок, уперся? Ну что ты хочешь? Псков – небольшой город, самый маленький в России областной центр»...



В «Псковской правде» мне предложили возглавить отдел партийной жизни или отдел информации. Я выбрал отдел партийной жизни, который позднее превратился в общественно-политический отдел. А потом наступила тишина. Все знают, что я фактически сижу на чемоданах, но замены-то нет. Снял трубку и сам позвонил в обком: «Ну, раз нет замены, то я остаюсь». Через три дня в Себеж приехал Кирсанов.



Хотел я до конца квартала доработать, но Корнеев снова позвонил: «Приезжай, работы много!» 24 марта как раз каникулы у ребят в школе начались. Мы и поехали в Псков.



Испытание путчем

Встретили Васильева хорошо. Да и разве могло быть иначе, когда Вячеслав Федорович к этому времени почти всех журналистов «Псковской правды» знал.



А потом наступил 1991 год.



– Корнеев готовил себе замену, – вспоминает события почти тридцатилетней давности собеседник. – В качестве редактора хотел видеть Виктора Карпова. Сначала тот стал замом, а потом и редактором. Я стал замом. Тогда у редактора было два зама.



В августе 91-го, когда произошел путч, Карпов был на больничном. Фадеева отстранили за то, что он поместил информацию о ГКЧП, хотя она пришла по линии ТАСС и мы были обязаны ее опубликовать. Я находился в отпуске, но меня сразу отозвали. Сначала «Псковскую правду» хотели «прикрыть». Надо было бороться за газету. Воевали мы очень долго. Но все-таки газета выходила, и мы в итоге выстояли.



Олег с родителями и сыном Дмитрием.



Слово о журналистах

– Коллектив журналистов был очень хороший: Алексей Ронин, Юрий Кустов, Николай Сергеевич Артюнин, Люда Николенко, Света Андреева, Володя Федоров… – перечисляет Вячеслав Федорович. – С Володей Федоровым мы вместе в университете учились. Он работал в «Ленинце» («Молодой ленинец». – Прим. авт.), а позже в «Псковской правде». Мне было за него немного обидно, что держали Владимира Михайловича на должности корреспондента и не продвигали. Позже он ушел в создававшуюся тогда городскую газету «Новости Пскова». Хорошо помню Владлена Смирнова, Наталью Бобровскую, Анатолия Тиханова...



С Анатолием Тихановым я иногда встречаюсь и сейчас. Нравится, как он работает на радио. А тогда, в «Псковской правде», я очень любил его за юмор и оптимизм.



Областная газета в то время выходила ежедневно, материалов для каждого выпуска требовалось много. Существовала система собкоров. Да и псковские журналисты подолгу в кабинетах не сидели. Очень частыми были командировки по районам. Иногда они длились по 2-3 дня. У некоторых журналистов даже в служебном кабинете стоял специальный чемоданчик, чтобы можно было, не заезжая домой, сразу ехать за свежими новостями. Всегда легким на подъем был Юрий Кустов, работавший в сельхозотделе.



К слову, журналисты не только призывали читателей на субботники, но и сами частенько в них участвовали.



– Были у нас и субботники, и воскресники, мы ездили в колхоз на картошку, лен, свеклу, тягали редьку, – перечисляет собеседник. – И турниры мы проводили в редакции: шашечные, шахматные.



«С отдыхом проблем не было»

– А еще мы дружили с Герой (город-побратим Пскова в ГДР. – Прим. авт.), – продолжает рассказ Вячеслав Федорович. – Ежегодно из этого немецкого города к нам приезжали коллеги-журналисты, мы ездили в гости к ним. Принимали нас очень хорошо. Когда я был замом, то ездил в ФРГ. Ездили обычно по два человека: один ехал из «Псковской правды», второй из районной газеты, потому что у них материальной возможности оплатить такие поездки не было. Чаще всего за границу летели самолетом.

С отдыхом проблем не было. Путевки у нас всегда выделялись в санатории и дома отдыха. Я, например, дважды ездил в Пицунду. Сейчас, говорят, там все разбито, а прежде были очень комфортные условия в Доме творчества Союза журналистов и кинематографистов. Ездили отдыхать в Абхазию на 24 дня. Там я встречал даже Галину Польских и Наталью Фатееву.



У Вячеслава Васильева двое сыновей: Олег и Андрей. Старший прошел Афганистан. Младший выбрал стезю военногои прошел все чеченские войны. Сейчас Андрей уже полковник, награжден орденом Мужества.



Три претендента

А потом на страну обрушилась демократия. Работать в газете стало еще труднее. Непростым делом в такой ситуации оказался выбор нового редактора.

– Мы решили выдвинуть Карпова, я должен был снять свою кандидатуру, был еще и третий претендент, – вспоминает собеседник. – Но получилось все с точностью до наоборот. Демократы замахали шашками. Я снял свою кандидатуру, но самоотвод не приняли. Мнение коллектива! 15 журналистов проголосовали за мою кандидатуру, 10 – за Карпова. Так я стал редактором «Псковской правды». Отработал в этой должности пять с половиной лет.



Что было самым трудным? Наверное, то, что у газеты было два учредителя – областное Собрание депутатов и администрация области. Они тогда не ладили между собой, и я оказался между двух огней. «Били» меня то с одной, то с другой стороны. На ковер часто вызывали. Было трудно, очень трудно. Даже сын мне тогда говорил: «Уходи!»



Дом печати

Сегодня псковичи уже привыкли к тому, что в Доме печати располагается множество организаций, не имеющих абсолютно никакого отношения к журналистике. И только люди старшего поколения помнят, что прежде в трехэтажном здании находились только редакции трех газет: «Псковской правды», «Молодого ленинца» и районной газеты.



– В кабинетах у нас, как правило, работали по два человека, заведующие сидели поодиночке, – вспоминает Вячеслав Васильев. – Очень просторный и шикарный кабинет был в то время у редактора. Даже генерал Лебедь, когда я его встречал, удивился.



А еще в Доме печати была своя библиотека. Располагалась она на втором этаже, на первом находился просторный читальный зал. Фонды библиотеки исчислялись тысячами томов. И это не было роскошью – в век отсутствия интернета только в библиотеке можно было найти ту или иную информацию.



Даже подвал удалось приспособить. Оттуда убрали все ненужные вещи и установили бильярд и теннисный стол. Получился своего рода спортивный зал.



– Когда началась перестройка, нам пришлось тоже зарабатывать деньги, – констатирует собеседник. – Начали сдавать помещения в аренду. Первым у нас появился Савицкий, а потом здание вообще отобрали. Так что досталось…



10 января 1997 года – через пять с половиной лет редакторства – Вячеслав Федорович Васильев написал заявление и ушел в заместители ответственного секретаря, позже он работал выпускающим редактором.



Говорит, что просто устал бороться за типографскую бумагу, воевать с типографией из-за резко взлетевших тарифов и выполнять еще массу незаметных читателю, но обязательных для редактора дел.



– Благодаря работе в газете я узнал многих, очень многих людей, – подводит итог нашему разговору собеседник. – Общение с новыми людьми – это было самое главное в моей работе. Я сам по характеру человек общительный и любил встречаться. Например, был на первом учредительном съезде Компартии России. Один представлял в Москве Псковскую область. Виделся с Михаилом Сергеевичем Горбачевым и Борисом Николаевичем Ельциным. А еще я горжусь встречей с Федором Тимофеевичем Зинченко. Его полк водружал Знамя Победы на Рейхстаг, и Федор Тимофеевич получил звание Героя Советского Союза. И Кантария, и Егоров – его бойцы. Узнав, что полк Зинченко находится всего в 400 метрах от Рейхстага, командование приказало водрузить Знамя Победы. Но оно, как мы знаем, было не единственным. Всего подготовили девять одинаковых знамен.



Зинченко был первым комендантом Рейхстага, но мало кто знает, что он стал и первым комендантом Себежа после освобождения города в 1944 году.



Пожелания коллегам от Вячеслава Васильева:

– Желаю всем острого пера и не сдаваться в любой ситуации! Сейчас многие бросаются в предпринимательство, и начинающие ребята-журналисты связывают свои планы прежде всего с коммерцией и деньгами. Но это мне кажется неправильным. Во всяком случае, мы были газетчиками, чистыми газетчиками.



Всем коллегам, которых осталось уже немного, крепкого здоровья!



Кстати

У «Псковской правды» были две «Волги» и грузовик, а также свои великолепные склады в Черехе с удобными подъездными путями. В лучшие времена склады были настолько забиты бумагой, что даже приходилось идти на нарушение технологии – на три рулона бумаги водружать четвертый.

Печатали газету в областной типографии в Пскове.





Вячеслав Васильев является автором книги «Легенды и предания Себежского края».



Еще одно хобби нашего героя – сбор сказок, которые на границе Псковской области и Белоруссии называли побасенками. К сожалению, при переезде большая часть коллекции была утрачена.

