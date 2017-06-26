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Как уберечь подростков от «моды» на наркотики
Наркоситуация в Псковской области относительно благополучная. За последние три года наблюдается тенденция к улучшению по большинству показателей. На 1 января 2017 года зарегистрировано 812 больных наркоманией, что меньше, чем в предыдущие годы. Да и показатель заболеваемости, который высчитывается по особой формуле, в прошлом году – в два раза ниже, чем в целом по России. Впрочем, неплохие показатели – результат непрекращающейся работы всех служб – начиная от правоохранительных органов и заканчивая сферы специалистами образования. О том, какая профилактическая работа проводится в нашем регионе и как уберечь подростков от наркозависимости, рассказали специалисты в пресс-центре «Псковской правды».
На смену приходит «синтетика»
За истекший период 2017 года зарегистрировано 213 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, выявлено 10 фактов контрабанды наркотиков, за сбыт наркотиков в отношении 57 лиц возбуждены уголовные дела. Такие цифры привел начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов.
Кроме того, по его словам, появилась новая форма распространения этих веществ – сбыт через интернет.
- У нас расследовано три таких уголовных дела. Два фигуранта задержаны, сейчас в отношении них ведется работа по доказыванию и планируется направление данного уголовного дела в суд.
Другая опасная тенденция – «замена» наркотиков растительного происхождения на «синтетику».
- По работе химикотоксилогической лаборатории мы наблюдаем значительные рост синтетических наркотиков. Эта синтетика очень агрессивна, препараты очень токсичны, непредсказуемы. Были случаи летального исхода от передозировок этими стимуляторами. - говорит заместитель главного врача ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Татьяна Антонова.
ВАЖНО
В течение прошлого года в Псковской области от передозировки наркотиками погибли 7 человек.
Профилактика со школы
- В целом, в подростковой среде у нас стабилизация произошла с наркологическими расстройствами. Кода я начинала работать много лет назад, у нас одни токсикоманы были. Бензин, знаменитый клей «Момент» – все это было. Сейчас это помаленьку отсекается. Но это замещается другими замещается наркотиками.
Работа по профилактике употребления наркотических средств ведется, начиная со школы.
- Одним из способов раннего вмешательства являются утвержденные Минздравом социально-профилактические осмотры, которые проходят на территории РФ уже два года. В преддверии этих осмотров в школах проводится социально-психологическое тестирование. Мы смотрим этого тестирования и выбираем образовательные учреждения, где высок процент детей группы риска.
Однако, по словам Татьяны Антоновой, есть «подводные камни в нашем законодательстве»: прохождение тестирования на наркотики и даже проведение анонимного социально-психологического тестирования возможно только с согласия родителей ребенка или самого ребенка, если ему уже исполнилось 15 лет. В результате – только 80% детей охвачены профосмотром, и даже показатель охвата предшествующего этому социально-психологического тестирования – не 100%. ( до 8% - отказа)
В то же время, отмечает специалист, никаких санкций в отношении детей, результаты тестирования которых оказываются положительными, не следует:
- Люди боятся последний. Но ранее вмешательство – это возможность своевременной помощи. Никакой «инквизиции» в отношении детей не следует. Но мы всем предлагаем пройти углубленный осмотр с целью раннего вмешательства и предотвращения наркологических расстройств.
КСТАТИ
- При распаде синтетические наркотики и наркотики растительного происхождения наиболее длительно задерживаются в организме. И по следам метаболизма есть возможность выявлять эту категорию. У курительных смесей процесс распада занимает гораздо меньшее время, поэтому выявить их употребление сложнее.
На заметку родителям подростков
- До 18 лет тестирование на употребние наркотиков можно сдать бесплатно.
- Результаты конфиденциальны, на учет подростки ставятся только с согласия семей даже при условии выявления признаков употребления наркотиков.
- При желании родители могут провести тест дома, самостоятельно, купив необходимые тест-полоски в наркодиспансере.
В профилактике наркозависимости среди подростков участвуют и полицейские:
- Большинство фильмов, нацеленных на профилактику наркомании, не приближены к аудитории Псковской области. Там показывают Новосибирк, Иркутск. Подростки смотрят это и думают : «Это не у нас - это где-то там…» . А мы совместно в ВГТРК создали фильм для Псковской области, исходя из анализа наркоситуации на нашей территории области. В том числе показали, что такое потребление так называемых «легких» наркотиков. Этот фильм демонтируется достаточно успешно, - рассказал Сергей Титов. .
ПОДРОБНОСТИ
Сегодня наркологическая служба Псковской области располагает не только возможностью оказания неотложной помощи с купированием абстинентных расстройств. Второй этап помощи – дневной стационар по активной реабилитации. В рамках гарантий оказания помощи также есть возможность длительной реабилитации в центрах «Ручей» в Палкинском районе и в центре реабилитации в Пушкиногорском районе. Эта помощь финансируется из областного бюджета – лечение одного человека составляет примерно 150 тысяч рублей. В этом году 6 человек получили эту помощь.
КОНТАКТЫ
Телефон дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области – (8112) 59-37-00.
На смену приходит «синтетика»
За истекший период 2017 года зарегистрировано 213 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, выявлено 10 фактов контрабанды наркотиков, за сбыт наркотиков в отношении 57 лиц возбуждены уголовные дела. Такие цифры привел начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов.
Кроме того, по его словам, появилась новая форма распространения этих веществ – сбыт через интернет.
- У нас расследовано три таких уголовных дела. Два фигуранта задержаны, сейчас в отношении них ведется работа по доказыванию и планируется направление данного уголовного дела в суд.
Другая опасная тенденция – «замена» наркотиков растительного происхождения на «синтетику».
- По работе химикотоксилогической лаборатории мы наблюдаем значительные рост синтетических наркотиков. Эта синтетика очень агрессивна, препараты очень токсичны, непредсказуемы. Были случаи летального исхода от передозировок этими стимуляторами. - говорит заместитель главного врача ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Татьяна Антонова.
ВАЖНО
В течение прошлого года в Псковской области от передозировки наркотиками погибли 7 человек.
Профилактика со школы
- В целом, в подростковой среде у нас стабилизация произошла с наркологическими расстройствами. Кода я начинала работать много лет назад, у нас одни токсикоманы были. Бензин, знаменитый клей «Момент» – все это было. Сейчас это помаленьку отсекается. Но это замещается другими замещается наркотиками.
Работа по профилактике употребления наркотических средств ведется, начиная со школы.
- Одним из способов раннего вмешательства являются утвержденные Минздравом социально-профилактические осмотры, которые проходят на территории РФ уже два года. В преддверии этих осмотров в школах проводится социально-психологическое тестирование. Мы смотрим этого тестирования и выбираем образовательные учреждения, где высок процент детей группы риска.
Однако, по словам Татьяны Антоновой, есть «подводные камни в нашем законодательстве»: прохождение тестирования на наркотики и даже проведение анонимного социально-психологического тестирования возможно только с согласия родителей ребенка или самого ребенка, если ему уже исполнилось 15 лет. В результате – только 80% детей охвачены профосмотром, и даже показатель охвата предшествующего этому социально-психологического тестирования – не 100%. ( до 8% - отказа)
В то же время, отмечает специалист, никаких санкций в отношении детей, результаты тестирования которых оказываются положительными, не следует:
- Люди боятся последний. Но ранее вмешательство – это возможность своевременной помощи. Никакой «инквизиции» в отношении детей не следует. Но мы всем предлагаем пройти углубленный осмотр с целью раннего вмешательства и предотвращения наркологических расстройств.
КСТАТИ
- При распаде синтетические наркотики и наркотики растительного происхождения наиболее длительно задерживаются в организме. И по следам метаболизма есть возможность выявлять эту категорию. У курительных смесей процесс распада занимает гораздо меньшее время, поэтому выявить их употребление сложнее.
На заметку родителям подростков
- До 18 лет тестирование на употребние наркотиков можно сдать бесплатно.
- Результаты конфиденциальны, на учет подростки ставятся только с согласия семей даже при условии выявления признаков употребления наркотиков.
- При желании родители могут провести тест дома, самостоятельно, купив необходимые тест-полоски в наркодиспансере.
В профилактике наркозависимости среди подростков участвуют и полицейские:
- Большинство фильмов, нацеленных на профилактику наркомании, не приближены к аудитории Псковской области. Там показывают Новосибирк, Иркутск. Подростки смотрят это и думают : «Это не у нас - это где-то там…» . А мы совместно в ВГТРК создали фильм для Псковской области, исходя из анализа наркоситуации на нашей территории области. В том числе показали, что такое потребление так называемых «легких» наркотиков. Этот фильм демонтируется достаточно успешно, - рассказал Сергей Титов. .
ПОДРОБНОСТИ
Сегодня наркологическая служба Псковской области располагает не только возможностью оказания неотложной помощи с купированием абстинентных расстройств. Второй этап помощи – дневной стационар по активной реабилитации. В рамках гарантий оказания помощи также есть возможность длительной реабилитации в центрах «Ручей» в Палкинском районе и в центре реабилитации в Пушкиногорском районе. Эта помощь финансируется из областного бюджета – лечение одного человека составляет примерно 150 тысяч рублей. В этом году 6 человек получили эту помощь.
КОНТАКТЫ
Телефон дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области – (8112) 59-37-00.
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