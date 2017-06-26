Как уберечь подростков от «моды» на наркотики

Наркоситуация в Псковской области относительно благополучная. За последние три года наблюдается тенденция к улучшению по большинству показателей. На 1 января 2017 года зарегистрировано 812 больных наркоманией, что меньше, чем в предыдущие годы. Да и показатель заболеваемости, который высчитывается по особой формуле, в прошлом году – в два раза ниже, чем в целом по России. Впрочем, неплохие показатели – результат непрекращающейся работы всех служб – начиная от правоохранительных органов и заканчивая сферы специалистами образования. О том, какая профилактическая работа проводится в нашем регионе и как уберечь подростков от наркозависимости, рассказали специалисты в пресс-центре «Псковской правды».За истекший период 2017 года зарегистрировано 213 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, выявлено 10 фактов контрабанды наркотиков, за сбыт наркотиков в отношении 57 лиц возбуждены уголовные дела. Такие цифры привелКроме того, по его словам, появилась новая форма распространения этих веществ – сбыт через интернет.- У нас расследовано три таких уголовных дела. Два фигуранта задержаны, сейчас в отношении них ведется работа по доказыванию и планируется направление данного уголовного дела в суд.Другая опасная тенденция – «замена» наркотиков растительного происхождения на «синтетику».- По работе химикотоксилогической лаборатории мы наблюдаем значительные рост синтетических наркотиков. Эта синтетика очень агрессивна, препараты очень токсичны, непредсказуемы. Были случаи летального исхода от передозировок этими стимуляторами. - говоритВ течение прошлого года в Псковской области от передозировки наркотиками погибли 7 человек.- В целом, в подростковой среде у нас стабилизация произошла с наркологическими расстройствами. Кода я начинала работать много лет назад, у нас одни токсикоманы были. Бензин, знаменитый клей «Момент» – все это было. Сейчас это помаленьку отсекается. Но это замещается другими замещается наркотиками.Работа по профилактике употребления наркотических средств ведется, начиная со школы.- Одним из способов раннего вмешательства являются утвержденные Минздравом социально-профилактические осмотры, которые проходят на территории РФ уже два года. В преддверии этих осмотров в школах проводится социально-психологическое тестирование. Мы смотрим этого тестирования и выбираем образовательные учреждения, где высок процент детей группы риска.Однако, по словам Татьяны Антоновой, есть «подводные камни в нашем законодательстве»: прохождение тестирования на наркотики и даже проведение анонимного социально-психологического тестирования возможно только с согласия родителей ребенка или самого ребенка, если ему уже исполнилось 15 лет. В результате – только 80% детей охвачены профосмотром, и даже показатель охвата предшествующего этому социально-психологического тестирования – не 100%. ( до 8% - отказа)В то же время, отмечает специалист, никаких санкций в отношении детей, результаты тестирования которых оказываются положительными, не следует:- Люди боятся последний. Но ранее вмешательство – это возможность своевременной помощи. Никакой «инквизиции» в отношении детей не следует. Но мы всем предлагаем пройти углубленный осмотр с целью раннего вмешательства и предотвращения наркологических расстройств.- При распаде синтетические наркотики и наркотики растительного происхождения наиболее длительно задерживаются в организме. И по следам метаболизма есть возможность выявлять эту категорию. У курительных смесей процесс распада занимает гораздо меньшее время, поэтому выявить их употребление сложнее.- До 18 лет тестирование на употребние наркотиков можно сдать бесплатно.- Результаты конфиденциальны, на учет подростки ставятся только с согласия семей даже при условии выявления признаков употребления наркотиков.- При желании родители могут провести тест дома, самостоятельно, купив необходимые тест-полоски в наркодиспансере.В профилактике наркозависимости среди подростков участвуют и полицейские:- Большинство фильмов, нацеленных на профилактику наркомании, не приближены к аудитории Псковской области. Там показывают Новосибирк, Иркутск. Подростки смотрят это и думают : «Это не у нас - это где-то там…» . А мы совместно в ВГТРК создали фильм для Псковской области, исходя из анализа наркоситуации на нашей территории области. В том числе показали, что такое потребление так называемых «легких» наркотиков. Этот фильм демонтируется достаточно успешно, - рассказал Сергей Титов. .ПОДРОБНОСТИСегодня наркологическая служба Псковской области располагает не только возможностью оказания неотложной помощи с купированием абстинентных расстройств. Второй этап помощи – дневной стационар по активной реабилитации. В рамках гарантий оказания помощи также есть возможность длительной реабилитации в центрах «Ручей» в Палкинском районе и в центре реабилитации в Пушкиногорском районе. Эта помощь финансируется из областного бюджета – лечение одного человека составляет примерно 150 тысяч рублей. В этом году 6 человек получили эту помощь.