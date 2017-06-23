Жители деревни Полично просят разобраться в ситуации с пилорамой



Ветер разносит опилки по всей деревне. Близлежащим домам достается больше всего.​

Недавно мы опубликовали статью. В деревне Полично предприниматель обустроил пилораму рядом с деревенскими домами. В одночасье тишина и покой сменились визжанием пил. Жить в деревне стало просто невозможно. Люди уже не знают, как и где спасаться от шума, куда обращаться за помощью.Статья вызвала бурное обсуждение. Свои комментарии на сайте «Псковской правды» pravdapskov.ru оставили порядка 30 человек. Эти люди – не случайные прохожие. Кто-то в Полично родился и вырос, у кого-то там живут родители, кто-то приезжает туда отдыхать. Они все стали заложниками ситуации и просят власти, а также службы и ведомства разобраться в ситуации. Мы приводим лишь некоторые высказывания и ждем реакции ответственных лиц.«Каждый раз проезжаю мимо этой пилорамы, когда еду к себе на дачу. Мало того что они шумят и мусорят, опилки разлетаются по всем участкам, так и дорогу еще всю разбомбили своими грузовиками, которые привозят им материалы. В погоне за деньгами они забывают, что рядом живут люди! К тому же на ближайшем участке живет маленький ребенок, которому нужен дневной сон и чистота, а не опилки в глазах».«Простой смертный бы не открыл вот так лесопилку. Давно бы уже все отняли–ликвидировали-штрафанули-конфисковали, и еще должен бы остался за моральный ущерб и лечение потерпевших. Понятно, что у человека «все схвачено», раз ничего не боится и ведет себя по-скотски по отношению к жителям деревни».«Налицо явные нарушения в ходе осуществления предпринимательской деятельности. В данном случае нужно разобраться, явилось ли это следствием халатного исполнения своих обязанностей местными органами власти или просматривается личная заинтересованность отдельных должностных лиц. Прямой путь в прокуратуру».«В данной ситуации интересна позиция местных властей, которые проявляют полное равнодушие и бездействие, закрывают глаза на очевидные нарушения. У каждого из руководителей, видимо, свой интерес, или на местах сидят просто некомпетентные люди. О каком порядке можно говорить по отношению к пилораме, если в такой большой деревне не организовано элементарное место для утилизации и вывоза мусора. Отношение к проблемам и интересам местных жителей просто наплевательское. Впереди выборы, и местное руководство должно сделать выводы и предпринять соответствующие меры!»«В Полично я родилась и выросла. Сейчас живу и работаю в Сланцах, но в родную деревню по-прежнему приезжаю часто, все выходные и отпуск провожу там. Работа пилорамы слышна и у нас, хоть мы живем в центре деревни. На участках же, находящихся по соседству с пилорамой, от шума можно заработать снижение слуха, т. к. основной фактор, влияющий на слух, – это постоянный шум, превышающий санитарную норму».«Я тоже родилась и выросла в д. Полично. Часто приезжаю навещать маму. Пилорама находится у нас за огородом. Она действительно создает очень много проблем. Загорожена дорога, по которой можно было заехать на огород. Шум действительно стоит ужасный. Бензопилы гудят целыми днями. Опилки с пилорамы летят прямо на дома. Нельзя повесить на улице сушить белье, все будет в опилках. В огороде нельзя выйти работать, опилки забивают глаза. В темное время суток на территории пилорамы жгут отходы. Дым идет на деревню, и искры летят. В конце марта я даже звонила в гдовскую пожарную часть, но никто не отреагировал на звонок. Стояло высокое пламя, и летели даже не искры, а какие-то красные хлопья. А вокруг была сухая трава. Дальше как жгли отходы, так и продолжали».«Рыба гниет с головы. Я думаю, что все прекрасно знают, но у каждого свой интерес, поэтому позволили открыть лесопилку на землях, не предназначенных для этого! Изготовить сруб и перевезти – это не коробок спичек в кармане вынести. Такое не заметить невозможно!!!! А дороги? Сколько лет я езжу по этой дороге, до открытия там лесопилки она была в нормальном состоянии. Лесовозы ездят даже по ночам!Шум невыносимый и независимо от времени суток и дня недели. Находиться больше 15 минут, слыша его непрерывно, просто невозможно! А кто будет воевать с этим? Старики? Старики должны встретить свою старость достойно! Они свое отвоевали в Великой Отечественной и наверняка и подумать не могли о такой наглости в их адрес!»«24 мая в Красноярском крае сгорели 136 жилых домов. Во всем виновато предприятие по переработке леса. По официальным данным, один из трех пожаров в г. Канске распространился с предприятия лесопиления, которое было закрыто по суду и опечатано. Однако работы там продолжались, значит, в нашей стране просто никто и ничего не боится! И только после этого губернатор края распорядился об ужесточении требований к предприятиям по обработке древесины. К сожалению, в д. Полично отходы утилизируются прямо возле деревянного забора, и, как правило, пьяными сторожами. Страшно подумать о последствиях, которые может повлечь за собой безответственность людей, готовых на все ради денег!»«Я тоже приезжаю отдыхать в Полично. Пока работала одна пилорама, шума сильного не было. А вот бензопилы доставляют неудобства. Большие лесовозы привозят на пилораму лес почему-то по ночам. В марте тоже возили, в то время когда дороги для большегрузов были закрыты. Разбили всю дорогу, ездишь по ней как после бомбежки. Почему власти не заставляют отремонтировать дорогу предпринимателя? Ведь по закону он должен привести в порядок дорогу, которую использовал для перевозки леса».«Кругом нарушения при организации производства, а оно до сих пор работает, и никто не наказан. Интересно, почему? Неужели за прошедшее время никто из уполномоченных органов не проверил хотя бы целевое использование земли? Я уж не говорю, что в то время, когда от высшего руководства страны регулярно исходят указания об усилении контроля за пожароопасной обстановкой, такое наплевательское отношение выглядит демонстративным неуважением к руководству. Более того, для деревообрабатывающей промышленности характерен широкий спектр профессиональных заболеваний, на признаки которых местные жители могут обратить внимание при прохождении диспансеризации и, в случае их выявления, подавать на компенсацию владельцу источника вредных факторов».