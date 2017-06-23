Волонтеры побывали в Мелетове и Карамышеве

Дни отдыха бывают разные: диванно-кухонные, дачно-картофельные и другие. У псковских волонтеров за один день получилось проявить дань уважения к многовековой истории нашего края и его знаменитым землякам, отведать вкуснейших карамышевских блюд и насладиться авторским профессиональным исполнением петербургских музыкантов.



На протяжении вот уже трех лет традиция волонтерства объединяет студентов и преподавателей ПсковГУ, а также представителей общественности Пскова. Нынче мы решили побывать в деревне Мелетово Псковского района, где находится шедевр самобытной псковской фресковой живописи и архитектуры – храм Успения Богородицы.



20 мая группа из 17 человек выехала из Пскова (руководитель – Ю. Н. Акимов). Среди волонтеров в этом году выделялись трое студентов из Африки: Россман Дуран Жан Майкл (Коста-Рика), Чиенда Нана Седрик Тъерри (Камерун) и Мария Нъевес Нчама (Экваториальная Гвинея). Они учатся на подготовительном отделении и неплохо владеют русским языком. Их мечта – побывать в псковской глубинке.



Волонтерами стали также представители разных факультетов университета, сотрудники Псковского филиала Российской международной академии туризма, экскурсоводы, сотрудники Псковского музея-заповедника и другие.



В программу поездки были включены волонтерская работа и экскурсия в Мелетово, обед в Культурно-просветительском центре села Карамышево и концерт бардовской песни, который подготовила группа из Санкт-Петербурга, приехавшая с правнуком Карамышева.



К фрескам храма и самому храму в Мелетове сегодня привлечено внимание и местных, и федеральных властей. Что в этой ситуации могут сделать простые граждане? Кажется, что ничего! А на самом деле ежегодный приезд к угасающему храму – это огромная моральная поддержка, ведь у храма – богатая событиями история.



Под руководством музейных работников волонтеры убрали пыль, накопившуюся внутри храма, а также привели в порядок расположенные у храма захоронения древнего некрополя. Среди них – могила священника Н. Богушевского. Скромный обелиск украшает место погребения одного из знаменитых псковских краеведов XIX века – знатока языков, истории, коллекционера, впервые рассказавшего о мелетовских фресках.



В этом же некрополе можно увидеть могилу псковской крестьянки Пелагеи-праведницы, спасшей в годы фашисткой оккупации еврейского мальчика. За этот подвиг израильтяне поставили ей памятник. А вот уход за могилой – дело псковских волонтеров.



Поездка получилась очень насыщенной. Общее мнение – волонтерству быть! Как сказал чернокожий африканец из Камеруна: «Я видел настоящую русскую историю».



Кто такой Николай Богушевский

Фамилия Николая Казимировича Богушевского (могила этого священика расположена возле храма в Мелетове) не так хорошо известна псковичам. В то же время он был единственным из краеведов, занесенным в дореволюционные справочники, не только русские, но и западные, как археолог, библиограф, библиофил и коллекционер.



Происходил Николай Казимирович из дворянского рода Богушевских. Отец его был дворянином Минской и Псковской губерний, мать – дочерью порховского помещика Александра Алексеевича Назимова.



Родственниками Богушевского были порховские помещики Квашнины-Самарины и Карамышевы.

Николай еще ребенком был отправлен за границу, откуда вернулся уже 19-летним юношей. Он учился в Швейцарии, Англии и Германии. Помимо английского, Богушевский владел также французским, немецким, нидерландским и испанским языками.



После возвращения в Россию Николай некоторое время служил чиновником, а выйдя по состоянию здоровья в отставку, занялся любимым делом: собиранием рукописей, книг, автографов, гравюр и рисунков.



В начале 70-х годов Богушевский активно работал в археологической комиссии Псковского губернского статистического комитета. Он занимался археологическими раскопками, работал над составлением археологической карты Псковской губернии. Он принял активное участие в создании Псковского археологического общества и музея при нем. В частности, подарил две рукописи, одну из которых приобрел в имении отца в Загорье. Подарил он музею и привезенный из Египта холст, в который ранее была завернута мумия.



Богушевский вел обширную переписку с корреспондентами в России и за границей, о чем свидетельствует небольшая часть ее, сохранившаяся в Рукописном отделе Российской национальной библиотеки.



Гордился Богушевский и своим баронским титулом. Но все эти человеческие слабости уходили в тень перед его главной страстью – собиранием автографов, чем он занимался с 15-летнего возраста. К 1874 году коллекция насчитывала уже 9 тысяч, а к 1884 году – 12 тысяч. Отдел исторических и современных государственных деятелей состоял из автографов Людовика ХVI, Наполеона I, Фридриха Великого, Екатерины I, Екатерины II, Павла I и других. Имелись отделы композиторов и музыкантов: Моцарта, Бетховена, Паганини, Вагнера, Глинки и других. Отдел художников включал имена Кипренского, Шишкина, Верещагина, писателей и поэтов – Гете, Шиллера, Пушкина, Вяземского, Дениса Давыдова. Вся коллекция автографов должна была поступить в Императорскую публичную библиотеку.



Как коллекционер, Богушевский знал известного псковского купца Ф. М. Плюшкина, обладателя богатейшей уникальной и универсальной коллекции. Собственная же коллекция Богушевского вместе с тщательно собранной библиотекой, а также коллекциями монет, медалей, гравированных портретов и рисунков хранилась в его имении Покровском Псковского уезда.



В 1831 году лучшая часть коллекции нумизматики была похищена, а в июле 1884 года большая часть коллекции автографов с остальными сокровищами сгорела. Николай Казимирович тяжело заболел, а едва оправившись, привел остатки коллекции в порядок и приступил к восполнению утрат.



Позже по невыясненным пока обстоятельствам Богушевский стал священником в погосте Мелетово, что недалеко от его имения Заполье. Тяжело заболев, Николай Казимирович скончался 10 июня (по старому стилю) 1891 года. Исполнилось ему всего 40 лет. Через два дня умерла его мать. Они были похоронены в одной могиле при церкви Успения погоста Мелетово (могила сохранилась до сих пор). Владельцем уникальной коллекции стала сестра Николая – Ольга, которая распорядилась ею по-своему.



История церкви

• Успенская церковь Пресвятой Богородицы была построена в 1461-1465 годах. Над западным порталом имеется надпись, в которой указано, что заказчиком храма стал посадник Я. И. Кротов.



• В 1465 году церковь расписали фресками. В конце XVI века был построен придел в честь Чудотворца и Святителя Николая. Церковь и церковный придел выложили из плиты, а притвор выстроили из кирпича.



• В 1798 году на денежные средства помещика Ляшева из села Выголово, а также на пожертвования церкви и прихожан была пристроена колокольня, выложенная из кирпича. Она имела пять колоколов.



• В храме Успения Пресвятой Богородицы имелось два престола, главный из которых был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы, а придельный – во имя Чудотворца и Святителя Николая. Рядом с церковью находится старое кладбище…



• С 1912 года введено подробное изучение храмовых фресок, признанных самобытными творениями школы живописи. В период с 1958 по 1968 годы в храме были проведены ремонтные работы.



О пелагее

• До войны Пелагея Григорьева была няней в семье Трубиных из Ленинграда. Ефим Трубин часто болел, и на лето Пелагея забирала его в свою деревню, чтобы мальчик мог окрепнуть.



• Ефим находился вместе с няней, когда началась Великая Отечественная война. Наступление гитлеровских войск было стремительным, и вскоре Мелетово оказалось на оккупированной территории. Пелагея не выдала своего воспитанника фашистам, несмотря на угрожавшую ей и ее семье смертельную опасность.



• Родители Ефима были уверены, что их сын погиб, и только после войны разыскали ребенка. Мальчик привык считать семью Пелагеи своей, звал ее мамой. Когда война закончилась, то спасительница стала жить в Ленинграде вместе с Трубиными. Позже семья Трубиных уехала в Америку, а Пелагея вернулась в родную деревню.



• В честь Пелагеи Григорьевой в Аллее Праведников израильского музея «Яд ва-Шем» было посажено дерево, а на могиле Праведницы народов мира в 2006 году установили памятник.

Светлана Кускова, доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ