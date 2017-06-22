22 Июня 2017
Псков
+16 .. +18 °C
Великие Луки
+15 .. +17 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Опасная игра

22 Июня 2017 - 11:47
Главная → Заметки → Общество
Пушкин закрылся дома и никого не пускает – в Михайловском прекращают продавать билеты, хотя музей по-прежнему работает
На сайте Пушкинского заповедника и в соцсетях 17 июня появилось пугающее объявление: в Михайловском и Тригорском больше не станут продавать билеты. Нет, музеи не становятся бесплатными. Нет, усадьбы не перестают принимать посетителей. В музейном парадоксе разбиралась «Псковская правда».

«Уважаемые посетители! Обращаем ваше внимание, что с 1 июля 2017 года в музеях-усадьбах Михайловское и Тригорское по техническим причинам, не зависящим от музея-заповедника, прекращается продажа билетов на посещение музеев, на экскурсии и продажа сувениров. Это не означает закрытия музеев. Музеи работают в обычном режиме. Приобрести билеты в музеи Михайловское и Тригорское можно только в кассах экскурсионного бюро Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, Бульвар имени С.С. Гейченко, д. 1), в музее-усадьбе Петровское и в литературно-этнографическом комплексе Бугрово. Приносим вам свои извинения за временные неудобства», - гласит объявление на сайте Пушкинского заповедника и в его соцсетях.

То есть уже через несколько дней приехавшие в Михайловское туристы получат от ворот поворот. Вход по билетам, но билетов нет. Куда денут билетные кассы – с этим вопросом мы обратились к директору Пушкинского заповедника Георгию Василевичу.

- Связано это с тем, что, во-первых, все музеи переводятся на электронную систему продажи билетов. Ее вводит Минкульт для учета количества посетителей и объема продаж. Информация о каждом проданном билете будет сразу же поступать в общую систему. Во-вторых, с 1 июля налоговая меняет систему учета кассовых аппаратов. А у нас пока не везде есть интернет-соединение, - пояснил Василевич.

Ранее «Псковская правда» уже подробно информировала читателей о новом порядке применения контрольно-кассовой техники. Действительно, с 1 июля все кассовые аппараты в стране должны быть заменены на новые или быть модернизированы таким образом, чтобы в режиме реального времени передавать данные в налоговую службу. Для этого нужен интернет. По оценке директора Пушкинского заповедника, чтобы обеспечить выходом в сеть Михайловское и Тригорское потребуется около 15 млн рублей.

- Сумма довольна серьезная, будем искать средства. Надеюсь, к осени мы вопрос решим, - обнадежил Георгий Василевич.

На вопрос о том, не будет ли целесообразно печатать каждый день какое-то количество билетов на «законном» кассовом аппарате и отвозить их для продажи в Михайловское, Георгий Василевич ответил, что музей не имеет права так поступать.

- Жёсткие ограничения не позволят нам использовать систему предварительной продажи, - перечеркивает он эту идею. – Решение государства мы не исполнять не можем. Большинство организованных групп едут через Научно-культурный центр, и там смогут приобрести билеты. Также сохраняются кассы в Петровском и Бугрово, и мы в ближайшее время поставим дополнительную кассу рядом с пропускным пунктом в Михайловское в деревне Савкино. Там с интернетом все в порядке. Таким образом, станет на одну кассу меньше. Сотрудников не увольняли, для них нашли другую работу.

Теперь каждый приехавший в Михайловское окажется перед трудным выбором: погулять по бесплатному парку или пуститься на поиски билета в дом-музей. На машине проще всего будет вернуться в Пушкинские Горы. «Безлошадным» туристам придется отправиться в пешее путешествие длиною 1,5 – 2 км в одну сторону. Или через лес до Бугрово, или до «границы владений дедовских» в Савкино через рощу и открытую местность. Посетителям Тригорского придется так же попетлять до Савкино и обратно. И хорошо еще если погода будет располагать таким прогулкам. Но как Пушкин писал 200 лет назад – и с тех пор мало что изменилось – «наше северное лето - карикатура южных зим». Сложная схема поиска билета может привести туриста к единственному желаю: вернуться в Пушкинские Горы, отыскать автостанцию, сесть на ближайший автобус и больше никогда не возвращаться туда, где тебя явно не ждут. Спасибо, хоть Пушкинский праздник успели провести. Квест «отыщи билет» может оказаться опасной игрой с туристами для региона, потратившего гигантское количество сил и денег для привлечения гостей.
 

Конкретно

Где с 1 июля купить билеты в Михайловское и Тригорское.

Касса экскурсионного бюро Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, Бульвар имени С.С. Гейченко, д. 1).

Музей-усадьба Петровское.

Литературно-этнографический комплекс «Бугрово».

Касса на пропускном пункте в Михайловское у деревни Савкино (планируется).
 

Прочитано в сети

Объявление об изменении порядка продажи билетов в Пушкинском заповеднике озадачило пользователей Интернета:

Татьяна:

«Да, уж... Это так же, как с пропуском на парковку: разворачивайтесь и поезжайте покупать его в Пушкинские Горы!»

Ирина:

«Сократили кассиров? Снесли будочки-кассы? Изгнали из храма фарисеев? В общем, как в старом анекдоте про баню и через дорогу – раздевалку».

Лилия:

«Всё во благо людей! Гейченко не стало, все перевернули. Всё не то».

Ирина:

«Очень «удобно». Где парки и где центр...»

Нина:

«Люди, вам же сказали, что неудобства временные. И даже извинения попросили. Что же вы бурчите-то? Потерпите немного. Я представляю эти расстояния и разочарование туристов, которые приедут за тридевять земель (как я, например, из Вологодской области) и уедут несолоно хлебавши. Значит, перед музеем просто стоит сверхзадача широко оповестить мир об этих неудобствах. Что они и делают. И, уверена, со всей возможной скоростью в музее ведутся восстановительные работы».

Елена:

«Это очень-очень неудобно, учитывая расстояния, отсутствие подвозки до Пушгор и время работы музея. Это приведет к тому, что люди, не зная о невозможности купить билеты на месте (кому такое в голову может прийти заранее проверить?), будут приезжать и возвращаться домой несолоно хлебавши».
 

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

О чём молчат роялиШкольница погибла,...Глобальный климатический...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Хрустальные корабли вручили победителям парусной регатыМирре Горской исполнилось 90 летСурганова и Дельфин выступили в Пушкинских ГорахНа улице Пушкина прозвучали стихи великого русского писателя
Весь фото архив

Видео

Чем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 21 июня
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50