Пушкин закрылся дома и никого не пускает – в Михайловском прекращают продавать билеты, хотя музей по-прежнему работает

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На сайте Пушкинского заповедника и в соцсетях 17 июня появилось пугающее объявление: в Михайловском и Тригорском больше не станут продавать билеты. Нет, музеи не становятся бесплатными. Нет, усадьбы не перестают принимать посетителей. В музейном парадоксе разбиралась «Псковская правда».«Уважаемые посетители! Обращаем ваше внимание, что с 1 июля 2017 года в музеях-усадьбах Михайловское и Тригорское по техническим причинам, не зависящим от музея-заповедника, прекращается продажа билетов на посещение музеев, на экскурсии и продажа сувениров. Это не означает закрытия музеев. Музеи работают в обычном режиме. Приобрести билеты в музеи Михайловское и Тригорское можно только в кассах экскурсионного бюро Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, Бульвар имени С.С. Гейченко, д. 1), в музее-усадьбе Петровское и в литературно-этнографическом комплексе Бугрово. Приносим вам свои извинения за временные неудобства», - гласит объявление на сайте Пушкинского заповедника и в его соцсетях.То есть уже через несколько дней приехавшие в Михайловское туристы получат от ворот поворот. Вход по билетам, но билетов нет. Куда денут билетные кассы – с этим вопросом мы обратились к директору Пушкинского заповедника- Связано это с тем, что, во-первых, все музеи переводятся на электронную систему продажи билетов. Ее вводит Минкульт для учета количества посетителей и объема продаж. Информация о каждом проданном билете будет сразу же поступать в общую систему. Во-вторых, с 1 июля налоговая меняет систему учета кассовых аппаратов. А у нас пока не везде есть интернет-соединение, - пояснил Василевич.Ранее «Псковская правда» уже подробно информировала читателей о новом порядке применения контрольно-кассовой техники. Действительно, с 1 июля все кассовые аппараты в стране должны быть заменены на новые или быть модернизированы таким образом, чтобы в режиме реального времени передавать данные в налоговую службу. Для этого нужен интернет. По оценке директора Пушкинского заповедника, чтобы обеспечить выходом в сеть Михайловское и Тригорское потребуется около 15 млн рублей.- Сумма довольна серьезная, будем искать средства. Надеюсь, к осени мы вопрос решим, - обнадежил Георгий Василевич.На вопрос о том, не будет ли целесообразно печатать каждый день какое-то количество билетов на «законном» кассовом аппарате и отвозить их для продажи в Михайловское, Георгий Василевич ответил, что музей не имеет права так поступать.- Жёсткие ограничения не позволят нам использовать систему предварительной продажи, - перечеркивает он эту идею. – Решение государства мы не исполнять не можем. Большинство организованных групп едут через Научно-культурный центр, и там смогут приобрести билеты. Также сохраняются кассы в Петровском и Бугрово, и мы в ближайшее время поставим дополнительную кассу рядом с пропускным пунктом в Михайловское в деревне Савкино. Там с интернетом все в порядке. Таким образом, станет на одну кассу меньше. Сотрудников не увольняли, для них нашли другую работу.Теперь каждый приехавший в Михайловское окажется перед трудным выбором: погулять по бесплатному парку или пуститься на поиски билета в дом-музей. На машине проще всего будет вернуться в Пушкинские Горы. «Безлошадным» туристам придется отправиться в пешее путешествие длиною 1,5 – 2 км в одну сторону. Или через лес до Бугрово, или до «границы владений дедовских» в Савкино через рощу и открытую местность. Посетителям Тригорского придется так же попетлять до Савкино и обратно. И хорошо еще если погода будет располагать таким прогулкам. Но как Пушкин писал 200 лет назад – и с тех пор мало что изменилось – «наше северное лето - карикатура южных зим». Сложная схема поиска билета может привести туриста к единственному желаю: вернуться в Пушкинские Горы, отыскать автостанцию, сесть на ближайший автобус и больше никогда не возвращаться туда, где тебя явно не ждут. Спасибо, хоть Пушкинский праздник успели провести. Квест «отыщи билет» может оказаться опасной игрой с туристами для региона, потратившего гигантское количество сил и денег для привлечения гостей.Касса экскурсионного бюро Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, Бульвар имени С.С. Гейченко, д. 1).Музей-усадьба Петровское.Литературно-этнографический комплекс «Бугрово».Касса на пропускном пункте в Михайловское у деревни Савкино (планируется).Объявление об изменении порядка продажи билетов в Пушкинском заповеднике озадачило пользователей Интернета:«Да, уж... Это так же, как с пропуском на парковку: разворачивайтесь и поезжайте покупать его в Пушкинские Горы!»«Сократили кассиров? Снесли будочки-кассы? Изгнали из храма фарисеев? В общем, как в старом анекдоте про баню и через дорогу – раздевалку».«Всё во благо людей! Гейченко не стало, все перевернули. Всё не то».«Очень «удобно». Где парки и где центр...»«Люди, вам же сказали, что неудобства временные. И даже извинения попросили. Что же вы бурчите-то? Потерпите немного. Я представляю эти расстояния и разочарование туристов, которые приедут за тридевять земель (как я, например, из Вологодской области) и уедут несолоно хлебавши. Значит, перед музеем просто стоит сверхзадача широко оповестить мир об этих неудобствах. Что они и делают. И, уверена, со всей возможной скоростью в музее ведутся восстановительные работы».«Это очень-очень неудобно, учитывая расстояния, отсутствие подвозки до Пушгор и время работы музея. Это приведет к тому, что люди, не зная о невозможности купить билеты на месте (кому такое в голову может прийти заранее проверить?), будут приезжать и возвращаться домой несолоно хлебавши».