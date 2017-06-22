Как сгоревший в БКЗ инструмент стал музейным экспонатом

«Несколько лет назад все псковские газеты обошла информация о пожарах в Псковской филармонии. Сгорели два дорогущих рояля. Много ходило слухов вокруг этих пожаров. Поговаривали даже о поджоге. А сейчас – тишина. Какова судьба инструментов? Удалось ли установить причины пожаров?» – предложила вернуться к резонансной теме читательница «Псковской правды» Вероника Никифорова.



«Псковской правде» удалось найти один из сгоревших роялей. Сегодня инструмент фирмы Petroff является экспонатом пожарно-технической выставки, которая расположена на улице Вокзальной в Пскове. Помимо рояля, на выставке много других «жертв пожаров»: холодильник, сгоревший на улице Юбилейной из-за веерных отключений электроэнергии в областном центре в 90-х годах, обугленные газовые баллоны, ламповый и современный плазменный телевизоры, компьютер и принтер…



Был концертный, стал выставочный

Некоторые фрагменты концертного рояля огонь почти не тронул, а вот крышка обуглена достаточно сильно и стоит отдельно от инструмента.



– Первый пожар в БКЗ филармонии произошел 9 августа 2006 года, – рассказала «Псковской правде» ведущий методист центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «I отряд ФПС по Псковской области» Светлана Таганова. – В огне сгорели декорации, музыкальное и сценическое оборудование. Кроме того, пострадали два музыкальных инструмента – рояль и пианино. Самой дорогой утратой был рояль фирмы Petroff, который стоил почти 1,2 млн рублей. Приобрели инструмент в 2003 году. На момент пожара он был застрахован. Именно этот рояль и одну из звуковых колонок, пострадавших во время пожара 2006 года, вы можете увидеть сегодня на нашей выставке.



По данным прокуратуры, ущерб, причиненный огнем, составлял 1 420 536 рублей (в эту сумму стоимость утраченных инструментов не включили. – Прим. авт.).



Всего на ремонт здания потребовалось 16 млн рублей. Когда мы проводим экскурсию по выставке, то обязательно напоминаем, что средства на новые кресла для большого концертного зала филармонии – 4 миллиона рублей – были выделены из резервного фонда президента.



По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье 167 части 2 Уголовного кодекса РФ. Она трактуется как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. А вот дошло ли дело до суда, сказать не могу.



Этот сгоревший рояль стоил более миллиона рублей, а сейчас – часть экспозиции.



А был ли инструмент?

Второй пожар в БКЗ филармонии произошел 24 декабря 2010 года. Тогда было повреждено почти 30 квадратных метров сцены, звуковое и световое оборудование и самое главное – концертный рояль Steinway & Sons D-274 стоимостью 5,2 млн рублей.



По иронии судьбы инструмент должны были застраховать в тот же день, когда произошел пожар. Но в 10 часов утра рояль уже сгорел. Инструмент не суждено было увидеть ни страховщику, ни зрителям, что позволило некоторым даже выдвинуть версию о возможной замене рояля. Ее тоже проверяли, но версия не подтвердилась.



После пожара снова потребовался капитальный ремонт филармонии. На эти цели областной бюджет выделил 14,5 млн рублей. В зале установили новые систему вентиляции, звуковое и световое оборудование. Удалось обновить все, за исключением кресел.



Сто тысяч за информацию

По факту пожара в 2010 году следственные органы возбудили уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». На пресс-конференции начальник УВД по Псковской области Борис Говорун пообещал также возобновить следствие по пожару 2006 года. К слову, в свое время оно было переквалифицировано из «поджога» в «занесение постороннего источника огня».



За информацию, которая поможет в расследовании дела, губернатор Псковской области Андрей Турчак пообещал даже выплатить вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Но получил ли их кто-то?



После пожаров в БКЗ филармонии прошло достаточно много времени, и сразу ответить на вопрос о том, чем завершились расследования, в следственном комитете и прокуратуре города нам не смогли. Материалы переданы в архив, и чтобы запросить их оттуда, потребуется время. «Псковская правда» направила официальные запросы и сообщит читателям газеты о том, чем же закончились уголовные дела, возбужденные в 2006 и 2010 годах.



Пожар в филармонии.



Под круглосуточным наблюдением

Очередной концертный инструмент был приобретен на средства псковских благотворителей и спонсоров.



– Сейчас в Псковской филармонии установлен рояль производства фирмы Steinway, – заверил «Псковскую правду» директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко. – На музыкальных инструментах этой фирмы играют самые лучшие исполнители страны и мира. И мы рады, что у псковичей есть возможность слушать выступления таких знаменитых исполнителей, как российский пианист-виртуоз Денис Мацуев.



Рояль находится под круглосуточным видеонаблюдением, в помещении работает система «климат-контроль» и соблюдаются все другие необходимые меры.



Steinway, конечно, застрахован. Точную сумму страховки я вам сейчас назвать не могу, она определяется пропорционально стоимости музыкального инструмента. Среди страховых рисков – пожар, обрушение, всевозможные техногенные аварии.





Внутренности рояля выгорели.



Кстати

Пожарно-техническая выставка работает в Пскове по адресу: ул. Вокзальная, 12а. Посетить ее можно только в рабочие дни с 8.30 до 18.00 (пятница – до 16.45). О дате и времени экскурсии следует предварительно договориться по т. 72-01-02.

