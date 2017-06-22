|Псков
|+16 .. +18 °C
|Великие Луки
|+15 .. +17 °C
О чём молчат рояли
«Несколько лет назад все псковские газеты обошла информация о пожарах в Псковской филармонии. Сгорели два дорогущих рояля. Много ходило слухов вокруг этих пожаров. Поговаривали даже о поджоге. А сейчас – тишина. Какова судьба инструментов? Удалось ли установить причины пожаров?» – предложила вернуться к резонансной теме читательница «Псковской правды» Вероника Никифорова.
«Псковской правде» удалось найти один из сгоревших роялей. Сегодня инструмент фирмы Petroff является экспонатом пожарно-технической выставки, которая расположена на улице Вокзальной в Пскове. Помимо рояля, на выставке много других «жертв пожаров»: холодильник, сгоревший на улице Юбилейной из-за веерных отключений электроэнергии в областном центре в 90-х годах, обугленные газовые баллоны, ламповый и современный плазменный телевизоры, компьютер и принтер…
Был концертный, стал выставочный
Некоторые фрагменты концертного рояля огонь почти не тронул, а вот крышка обуглена достаточно сильно и стоит отдельно от инструмента.
– Первый пожар в БКЗ филармонии произошел 9 августа 2006 года, – рассказала «Псковской правде» ведущий методист центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «I отряд ФПС по Псковской области» Светлана Таганова. – В огне сгорели декорации, музыкальное и сценическое оборудование. Кроме того, пострадали два музыкальных инструмента – рояль и пианино. Самой дорогой утратой был рояль фирмы Petroff, который стоил почти 1,2 млн рублей. Приобрели инструмент в 2003 году. На момент пожара он был застрахован. Именно этот рояль и одну из звуковых колонок, пострадавших во время пожара 2006 года, вы можете увидеть сегодня на нашей выставке.
По данным прокуратуры, ущерб, причиненный огнем, составлял 1 420 536 рублей (в эту сумму стоимость утраченных инструментов не включили. – Прим. авт.).
Всего на ремонт здания потребовалось 16 млн рублей. Когда мы проводим экскурсию по выставке, то обязательно напоминаем, что средства на новые кресла для большого концертного зала филармонии – 4 миллиона рублей – были выделены из резервного фонда президента.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье 167 части 2 Уголовного кодекса РФ. Она трактуется как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. А вот дошло ли дело до суда, сказать не могу.
Этот сгоревший рояль стоил более миллиона рублей, а сейчас – часть экспозиции.
А был ли инструмент?
Второй пожар в БКЗ филармонии произошел 24 декабря 2010 года. Тогда было повреждено почти 30 квадратных метров сцены, звуковое и световое оборудование и самое главное – концертный рояль Steinway & Sons D-274 стоимостью 5,2 млн рублей.
По иронии судьбы инструмент должны были застраховать в тот же день, когда произошел пожар. Но в 10 часов утра рояль уже сгорел. Инструмент не суждено было увидеть ни страховщику, ни зрителям, что позволило некоторым даже выдвинуть версию о возможной замене рояля. Ее тоже проверяли, но версия не подтвердилась.
После пожара снова потребовался капитальный ремонт филармонии. На эти цели областной бюджет выделил 14,5 млн рублей. В зале установили новые систему вентиляции, звуковое и световое оборудование. Удалось обновить все, за исключением кресел.
Сто тысяч за информацию
По факту пожара в 2010 году следственные органы возбудили уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». На пресс-конференции начальник УВД по Псковской области Борис Говорун пообещал также возобновить следствие по пожару 2006 года. К слову, в свое время оно было переквалифицировано из «поджога» в «занесение постороннего источника огня».
За информацию, которая поможет в расследовании дела, губернатор Псковской области Андрей Турчак пообещал даже выплатить вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Но получил ли их кто-то?
После пожаров в БКЗ филармонии прошло достаточно много времени, и сразу ответить на вопрос о том, чем завершились расследования, в следственном комитете и прокуратуре города нам не смогли. Материалы переданы в архив, и чтобы запросить их оттуда, потребуется время. «Псковская правда» направила официальные запросы и сообщит читателям газеты о том, чем же закончились уголовные дела, возбужденные в 2006 и 2010 годах.
Пожар в филармонии.
Под круглосуточным наблюдением
Очередной концертный инструмент был приобретен на средства псковских благотворителей и спонсоров.
– Сейчас в Псковской филармонии установлен рояль производства фирмы Steinway, – заверил «Псковскую правду» директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко. – На музыкальных инструментах этой фирмы играют самые лучшие исполнители страны и мира. И мы рады, что у псковичей есть возможность слушать выступления таких знаменитых исполнителей, как российский пианист-виртуоз Денис Мацуев.
Рояль находится под круглосуточным видеонаблюдением, в помещении работает система «климат-контроль» и соблюдаются все другие необходимые меры.
Steinway, конечно, застрахован. Точную сумму страховки я вам сейчас назвать не могу, она определяется пропорционально стоимости музыкального инструмента. Среди страховых рисков – пожар, обрушение, всевозможные техногенные аварии.
Внутренности рояля выгорели.
Кстати
Пожарно-техническая выставка работает в Пскове по адресу: ул. Вокзальная, 12а. Посетить ее можно только в рабочие дни с 8.30 до 18.00 (пятница – до 16.45). О дате и времени экскурсии следует предварительно договориться по т. 72-01-02.
Ранее в разделе
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Электронные больничные обсудят в пресс-центре «Псковской правды»12:03
- Участникам «Тура по новостройкам» посчитали ипотеку от Сбербанка по ставке 8% годовых20.06, 16:56
- Геннадий Афанасьев поможет жителям Вязье «остановить безобразие»20.06, 14:32
- Премьера «Усвятских шлемоносцев» состоится 21 июня20.06, 11:20
- День памяти и скорби: программа мероприятий в Пскове20.06, 11:17
- В Изборске вновь включат машину времени20.06, 10:50
- Аграрии из Вологды: «Да у вас рекламу снимать надо!»20.06, 10:27
- Псковичи осваивают Голландию20.06, 09:59
- Блокбастеры вернулись в Опочку20.06, 09:33
- Купить «Счастливый билет» псковичи могут в кассе драмтеатра19.06, 12:37
- Следователи изучают компьютер 14-летней девочки, выпавшей из окна19.06, 11:12
- В Великих Луках поймали пьяных водителей18.06, 12:45
- Полицейские проведут акцию «Завтра была война»18.06, 12:40
- ГИБДД: лишили прав, сдайте удостоверение18.06, 08:55
- Вчера вечером в Пскове загорелась баня18.06, 08:45
- В Изборске пройдет юбилейный «Исаборг»17.06, 10:37
- Пропавшую в Печорском районе девочку вернули родителям17.06, 10:10
- Юнармейцы из Псковской области и Карелии обмениваются опытом патриотического воспитания17.06, 09:45
- Полиция по «горячим следам» отыскала угнанный «ВАЗ-2104»17.06, 09:08
- Акцию «Счастливый билет» объявили в псковском драмтеатре16.06, 11:19
Лидеры обсуждений
- Жители гдовской деревни: Ходим постоянно с опилками в глазах
- Копию Покровской башни сберегут пограничники
- «На Запсковье живем как на выселках»
- Заборовскую школу все-таки закроют
- Псковичка: Слезы душу выжигают от беспомощности
- Медики неотложки: Оскорбления и угрозы не ускорят помощь
- Модная революция. Перезагрузка: Молодая и эффектная
- Псковские шахматисты борются за ветхий дом, который они собираются сносить
- Контроль.Псков
- Спасибо Цецерскому