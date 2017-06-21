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Школьница погибла, выпав из окна. Психолог обращается к родителям

21 Июня 2017 - 10:04
Главная → Заметки → Общество
Как не допустить необратимой трагедии в семье, на что в поведении ребенка обратить внимание родителям?

Психолог Румия Калинина в пресс-центре «Псковской правды» объяснила, в чем самая главная ошибка современных родителей.

Тело девочки обнаружили 18 июня возле дома № 50 на улице Юбилейной в Пскове. На теле были повреждения, характерные для падения с высоты. По этому факту следственный отдел по Пскову следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

По предварительным данным, падение ребенка произошло из квартиры, расположенной на девятом этаже этого дома.

В настоящее время следственные органы проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии, принимают меры к изъятию и осмотру компьютерной техники, проводят допросы родственников и знакомых девочки. В обязательном порядке следователи  изучат круг общения девочки и отношения между подростками. 

Как говорят, семья погибшей девочки благополучная. 

– Я очень не люблю понятие «благополучная семья». Как правило, когда говорят о благополучных или неблагополучных семьях, имеют в виду лишь социальные признаки: родители работают, не пьют, не сидят в тюрьмах. Но совершенно не идет речи о психологическом климате в семье. И непонятно, получает ли подросток достаточно любви и внимания. Для родителя нормально реагировать на каждый плач и чих новорожденного ребенка, но многие почему-то забывают, что подростки в этом нуждаются не меньше. 

Подростковый возраст – переходный, критический. Ребенок начинает думать, что он взрослый. Из податливого пластилина, который лепят и направляют родители, появляется личность, подвергающая все критическому осмыслению и начинающая бунтовать. В подростковом возрасте резко падает адекватность самооценки. Раньше самооценка формировалась под влиянием близких людей, теперь ребенок пытается многое переосмыслить и часто оказывается в вакууме из-за растерянности, потому что еще не умеет достаточно хорошо анализировать. Подросток очень нуждается в помощи и поддержке близких людей, но слушать он будет только тех, кого считает для себя авторитетом. И далеко не всегда авторитетом для него являются родители, учителя. Авторитет для подростка тот, кто его понимает. Я всегда рекомендую подросткам: найди человека, которому ты можешь рассказать о своей проблеме, если с родителями недостаточно хорошие отношения. Может быть, это бабушка, тетя, твой учитель или старшая сестра. 

Взрослым, которые общаются с подростком, очень важно вспоминать себя в подростковом возрасте. К примеру, подросток говорит: «Я не хочу учиться, хочу быть богатым и ничего не делать». Взрослый должен ответить: «Отлично, но давай подумаем, какими путями ты в будущем сможешь к этому прийти. Прежде чем наладить бизнес, который не будет требовать ежесекундного внимания, нужно очень много учиться и работать». Подростки очень нуждаются в таких разговорах и таких подсказках. 

Очень часто родители жалуются на детей, что те не хотят учиться. Я говорю: «Хорошо, учиться не хотят. А что хотят? Что им интересно? Вы пробовали это выяснить?» Подростки, как правило, хотят простых и понятных вещей. И подсказать, как действовать в той или иной ситуации, задача взрослого. 
Нам важно понимать, что когда ребенку плохо, он об этом может сообщать разными способами. Он может замкнуться в себе, быть мрачным, раздражительным, может провоцировать и шантажировать родителей, в крайних проявлениях – даже попытками суицида. 12-14-летние подростки еще плохо понимают необратимость смерти.  

Если вы как родитель не справляетесь, не стесняйтесь обращаться за помощью. 

У ребенка может быть множество проблем и в школе, и в личной жизни, но если у него сохраняются доверительные отношения с родителями – у него есть с кем эти проблемы обсудить, а значит, не принять рокового решения. На родителях  в любом случае максимальная ответственность за поведение их ребенка. Они должны помогать ребенку решать проблемы и преодолевать трудности. 

В 12-14 лет уже не время учить ребенка застилать за собой постель, ходить в магазин или  вовремя делать уроки, сейчас нужно выстраивать доверительные отношения. Ребенок должен набираться практического опыта сам: что будет, если я вовремя не схожу в магазин и не сделаю уроки. Подросток должен понимать: родители не будут меня за это ругать, но зато я им доверяю и могу рассказать в случае необходимости о самом страшном и постыдном. 

У меня нет однозначного мнения, стоит ли обсуждать с детьми произошедшие случаи суицидов. Опасность заключается в том, что эта реакция на сложности попадает в сознании детей в один ряд с возможными решениями. К примеру, если тебе плохо, можно пойти к маме, позвонить тренеру, написать пост в соцсети. А можно и свести счеты с жизнью.
 


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