Члены одной из команд рассказали о необычном походе

Марш мира – нерядовое спортивное состязание – прошел у нас в четвертый раз. Его организатором выступила 76-я дивизия.



К бравым десантникам рискнули присоединиться и обычные люди, неспортсмены.



В этом году в марше приняли участие более двухсот человек – девять команд 76-й дивизии, команды УФСИН, спецназа и детских патриотических клубов.



Согласно условиям состязания каждая команда должна была преодолеть дистанцию в 42 км (для детей ее сократили вдвое) и финишировать в полном составе.



Маршрут проходил по пересеченной местности на территории Псковского района.



Место старта – памятник 6-й роте у КПП 104-го полка. Первые команды начали отправляться в пешие походы еще 9 июня. Финишировал Марш мира ВДВ в День России, 12 июня, на площади Победы в Пскове.



Маршрут был непростым.

Администрация Псковской области в третий раз выставила свою команду. В ее составе были губернатор Андрей Турчак, его зам Максим Жаворонков, руководитель псковской региональной спортивной общественной организации «ПРО СПОРТ» Александр Кузьмин, представитель регионального отделения Общероссийского Народного фронта Сергей Елизаров, региональный координатор движения «Трезвая Россия» Эльхан Мехтиев и другие псковичи. Всего одиннадцать мужчин и ни одной девушки.



– В прошлом году был сильный дождь, а тут мы наслаждались солнцем, загар лег ровно, – рассказал участник похода Александр Кузьмин. – Мы шли на хорошей скорости, очень дружно, любовались живописной природой и пели песни, «Катюшу» например. Остановились раза три всего попить, съели овсяное печенье с медом, которым с нами любезно поделился губернатор.



– Больше всего меня поразила физическая подготовка Андрея Анатольевича и Максима Константиновича, – поделился впечатлениями еще один участник похода Эльхан Мехтиев. – Я сам постоянно занимаюсь спортом, но на 30-м километре уже хотел сойти с дистанции. Но глядя на старших товарищей, собрал волю в кулак и продолжил путь. Самым сложным было настроить себя психологически на такую длинную дистанцию. Все-таки для меня такой опыт первый.



Все чувствовали себя бодро.

Несмотря на сложности, Эльхан Мехтиев сказал, что обязательно отправится в такой поход еще раз.



Дистанцию 42 километра команда преодолела за 6 часов 27 минут. На финише лидер команды Андрей Турчак поблагодарил всех за выносливость.



– Каждый год мы немного, но улучшаем результат. В этом году мы прошли на полчаса быстрее. Это говорит о том, что всем нужно регулярно, хоть сколько-то, заниматься физкультурой, – сказал Максим Жаворонков.



Самым тяжелым, по его словам, был последний пятикилометровый отрезок маршрута. В таких ситуациях, чтобы не сдаться, Максим Жаворонков посоветовал «собрать волю в кулак и в уме считать мозоли на ногах».



– Этот марш стал для вас серьезным испытанием не столько физически, сколько морально. Особенно отрадно, что все команды без исключения финишировали, пройдя все испытания, – сказал командир 76-й десантно-штурмовой дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец.



Комдив выразил надежду, что в следующем году юбилейный, пятый по счету, Марш мира будет еще более массовым.

