Председатель Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту – о частных секциях, моде на ЗОЖ, проблемах Ледового и зарплатах тренеров

Ивану 31 год, и он занятой руководитель. У спорткомитета коллегия за 2016 год аж в июне, стройки и ремонты почти в каждом муниципалитете, вручения наград переносятся – приятные хлопоты на общем фоне массового приобщения к ЗОЖ. Область поставляет сборников и паралимпийцев, проводит значимые российские форумы и семинары, атрибуты города и региона мелькают на телекартинке, спортивные федерации отчитываются о реализованных мечтах и строят новые планы. Вылившиеся в публичное пространство проблемы областного спорта словно собраны по сусекам, единичны: обидевшийся чемпион, обидевшийся тренер, обидевшийся родитель... Обо всем физкультурном задаем вопросы Ивану Штылину и изучаем статистические показатели коллегии.



– В вашей биографии бросается в глаза не только молодость, но и тот момент, как вы стали председателем комитета. Ведь прежде вы были областным депутатом, и не от «Единой России», а от КПРФ, да еще и от Великих Лук!



– Да, действительно, я был помощником Аркадия Мурылева (ныне бизнес-омбудсмен в Псковской области. – Прим. авт.), вступил в ряды КПРФ и занимался вопросами молодежной политики и спорта. В 2008 году мы создали футбольную команду «КПРФ», которая успешно и сейчас выступает на городском и областном первенствах. В тот момент меня включили в список КПРФ, и я стал депутатом. Кстати, по тому же округу в списке от «Единой России» шел Всеволод Козловский, с которым сегодня общаемся и успешно сотрудничаем по вопросам развития дворового спорта. Это если вкратце. А вообще, я родился и вырос в Великих Луках, занимался в спортивной школе «Экспресс», где потом, уже будучи студентом Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, стал работать тренером по футболу. Работа депутатом в областном Собрании мне не помешала дальше работать по специальности, я продолжил тренировать детей, так как работал в Собрании на общественных началах. В 2014 году губернатор у себя в кабинете предложил мне должность председателя комитета. Наверное, слишком активно я обивал пороги с небольшими спортивными проблемами моего округа, примелькался.



– Еще депутатом встретил вас в приемной «Единой России» в общей очереди. Достаточно ли просто достучаться до вас, быть услышанным, получить реакцию?



– Все полностью открыто: соцсети, сайт «Турчак.ру», телефоны, почта… Единственное, что может помешать, так это загруженность. Но если не я, то сотрудники комитета точно всегда открыты как для частных обращений, так и для системного анализа. Я не помню, чтобы я кому-то отказал в общении или решении какой-то проблемы. Вместе с теми, кто хочет и готов помочь, делаем псковский спорт лучше.



– С Аркадием Мурылевым вы теперь соседи в Пскове. Часто удается провести время с друзьями? Самому позаниматься?



– На дружбу времени почти не хватает. Аркадия чаще вижу на мероприятиях, в которых принимает участие его Федерация смешанных боевых единоборств, и у себя в кабинете, когда решаем вопросы: он один из самых активных руководителей федераций. То же самое и с тренировками: встречаемся на футбольном поле дважды в неделю, иногда сам становлюсь участником спортивных мероприятий.



– В спорте есть деление на псковских и великолукских?



– Есть. Но только в рамках спортивного состязания или в рамках целевых показателей для управленцев в этих городах. Традиции этого соперничества – колоссальный механизм развития спорта в регионе. Сегодня благодаря неплохой инфраструктуре, а также ВЛГАФК южная спортивная столица может быть на равных со Псковом в любом виде спорта. Венцом этого противостояния станет появление второго профессионального клуба в футболе «Луки-Энергия». Но и у Пскова есть все, чтобы самостоятельно выбирать вектор своего развития. Если удастся реконструировать «Машинку», многие виды спорта в региональном центре можно будет перезапустить. А за пределами состязаний в спорте все свои: и псковичи, и великолучане, и единороссы, и коммунисты, и футболисты, и хоккеисты. Заметьте, два моих предшественника тоже были из Великих Лук: если бы место рождения играло важную роль, наверное, ротация была иной.



– Город потерял «Электрон» как спортивный объект?



– Морально, видимо, да. А фактически он давно горожанам не принадлежит. Собственник не демонстрирует своего желания продать территорию администрации г. Пскова или Псковской области на льготных условиях. Рыночную стоимость ни город, ни мы платить не готовы. К слову, в который раз убеждаюсь, что принятое нами решение вкладываться в концессию по строительству «двойки» возле Ледового дворца было своевременным решением. «Олимпом» как минимум мы смогли восполнить потребности в зале и бассейне мгновенно.



– Большинство жалоб, касающихся вашей сферы, почему-то посвящено деятельности Ледового дворца. Там какие-то управленческие проблемы?



– Там работают специалисты, которые имеют большой опыт и очень хорошо разбираются в спорте. Когда мы говорим о Ледовом, чаще всего подразумеваются детский хоккей и фигурное катание. Эти виды спорта стали за последнее время очень популярными. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок занимался в лучших условиях и достигал самых высоких результатов. Адекватные вопросы, а скорее даже пожелания родителей решаемы и решаются, исходя, конечно, из наших возможностей. Но стоит понимать, что большинство других – это в основном организационные претензии. Ледовый расписан по минутам, такого количества льда, которого бы хотелось родителям и спортсменам, нет. Вот и бьют тревогу по каждому поводу. Но есть вопросы от родителей, на которые отвечать без улыбки нельзя, например о том, что деньги за аренду льда идут спонсорской помощью в бюджет «Пскова-747». Все знают, что с каждым годом количество занимающихся в Ледовом растет, но возможности нашего бюджета в силу объективных причин ограниченны. Те средства за услуги, которые предоставляет учреждение, идут исключительно на нужды учреждения. Ледовый дворец – самый популярный спортивный объект, и мы готовы принимать замечания, но делать это конструктивно и с обсуждением общественных организаций, федераций по этим видам спорта.



– Ледовый – главная спортивная арена региона. Не будем говорить о популярных высказываниях Мутко, но вспомним, что, именно посещая Ледовый дворец сразу после его открытия, вице-премьер правительства обещал сделать хоккей базовым видом спорта в Псковской области. То, что мы имеем сейчас, – это выполненное обещание?



– Да. На тот момент у Пскова не было ни льда, ни регулярного чемпионата. Теперь хоккей – самый зрелищный вид спорта в регионе. Нередко игры собирают более 1 000 болельщиков. Наши мальчишки тренируются и участвуют во всероссийских первенствах. И главное, скоро будет сдан второй лед – в Великих Луках. То есть и на юге появится «куст» базового хоккейного строительства. На все это у нас не более пяти лет. Вот это то, что мы обещали Виталию Леонтьевичу.



– Главный вид спорта для Пскова – хоккей. А профессиональные команды – в футболе и больше нигде. Как так?



– Так сложилось. Пока. В дотационных регионах, таких как Псковская область, бюджетная кормушка для профессионального спорта закрыта. Наш интерес – массовость и продвижение своих воспитанников в сборную. И «Псков-747», и «Луки-Энергия» если и будут впредь получать поддержку от нас, то только на функционирование своих спортшкол. Кстати, эти взрослые команды основаны именно на своих мальчишках, которые росли в клубах. Что касается поддержки игровых видов спорта: футбола, хоккея, баскетбола, волейбола, гандбола, футзала и тому подобного – разговор может вестись, только если у проекта есть надежный коммерческий партнер. Лично я советую присмотреться к резидентам «Моглино»: возможно, кому-то из них уже нужна реклама в виде титульного спонсорства.



– То есть создания любой профессиональной команды в регионе не ожидать?



– За счет областного бюджета – нет. К нам обращались и с идеей хоккейной команды, призывали баскетбольную создать за счет привлечения воспитанников из Санкт-Петербурга, но это все франшизные, залетные проекты, цель которых – подзаработать на нас. Дураков нет. Алгоритм (что делать, чтобы рассчитывать на наше участие) мы четко обозначили. Свою позицию мы менять не будем.



– Кризис мощно ударил по спорту?



– Удивительно, но именно благодаря кризису Минспорт сделал очень экономичную программу строительства плоскостных сооружений и ФОКов до 100 млн руб, которая востребована областными и районными центрами. Мы вошли в эту программу с центром по подготовке велосипедистов в Великих Луках. Есть еще план на строительство 25-метрового проекта из списка типовых для этой программы. Кроме того, у нас установлено 6 спортивных площадок с «Трезвой Россией», в этом году будет построено 8 школьных стадионов в приграничных районах по программе «Газпрома», рассчитываем на поддержку Министерства спорта РФ на 20 малобюджетных площадок для выполнения комплекса ГТО в следующем году, несколько проектов рассматривается в формате софинансирования с частным бизнесом. Основной акцент, используя имеющиеся ресурсы, мы сейчас делаем на развитии инфраструктуры в районах нашей области.



– А что с человеческим потенциалом? На зарплату тренера можно прокормить трех детей и отдыхать за границей?



– Зарплата в нашей отрасли на уровне работников культуры: ниже, чем у медиков и учителей, но выше, чем у соцработников. В удельном весе средняя зарплата где-то 70 % от средней по региону, то есть до 15 000 рублей. В муниципальных образованиях эта сумма зависит от возможностей муниципального бюджета, но при этом она может также быть различной в разных учреждениях. Зарплата тренера зависит еще и от его квалификации, спортивного результата и количества часов. Есть еще достаточно прозрачная система стипендий и стимулирующих выплат для тех, кто двигается в сторону больших достижений. Кроме того, почти ни у кого нагрузки по 8 часов в день в бюджетном спорте нет. Большинство совмещают это с коммерческим преподаванием в спортивных клубах или с иной деятельностью. Таковы реалии.



– Достаточно системной проблемой становится преподавание в частном секторе людей, далеких от спорта. Детей подчас подвергают серьезным нагрузкам люди, не имеющие никаких знаний о том, что ребенку можно, а что нельзя.



– На сегодняшний день мы не имеем никаких полномочий по аккредитации спортивных клубов и работающих в них специалистов. И здесь я бы вспомнил про родителей, у которых всегда есть выбор: отдать ребенка в частную секцию или к муниципальному специалисту. На федеральном уровне идут разговоры о возвращении к системе спортивных сообществ и саморегуляции сферы, но пока рано говорить о контроле государства в этом вопросе. Родителям стоит быть внимательнее, отдавая своего ребенка в руки тому или иному специалисту, тренеру. Последний должен иметь базу знаний и соответствующее образование. Самоучки в сфере спорта могут нанести вред здоровью ребенка. В любом случае на рынке есть разные предложения. И это скорее плюс.



– Кстати, о многообразии. Учитывая смену курса олимпийского движения в сторону видового обновления, может быть, есть какие-то примеры в регионе, которые вас удивили?



– Ребята занимаются в Пскове регби, обращались ко мне. Просят помочь найти поляну для тренировок. Внимательно за ними слежу, уверен, что вопрос с полем решаем. Вид спорта, между прочим, очень подходит к нашим условиям, нашему менталитету. Тренироваться можно на улице даже зимой.



– Федерация шахмат Псковской области на днях также подняла вопрос о своей «поляне». Есть ли уже какие-то решения о создании Дома шахмат в регионе?



– Я знаю о том, что руководитель областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов делал попытки получения земельного участка под строительство здания, в котором бы расположилась впоследствии областная школа шахмат. У них действительно очень хорошая материально-техническая база и, как следствие, появляются спортивные результаты. Мы предоставляем под их нужды два имеющихся помещения, одно из которых – в Ледовом дворце. Прекрасно, что есть такая инициатива. Тем более что ее реализация планируется за счет средств инвесторов. Хотелось бы, чтобы городские власти, насколько это возможно, пошли навстречу в этом вопросе.



– И еще про интеллектуальный спорт. В прошлом году Минспорт принял решение, что киберспорт также может считаться видом спорта. Ваше мнение.



– Мы можем относиться к этому спорту по-разному, но как орган исполнительной власти мы руководствуемся решениями федеральных органов. Спортсмены – значит спорт­смены. Таковы мировые тенденции. Кстати, ребята из псковской федерации приходили за масштабной поддержкой еще пару лет назад, но тогда я сказал им «извините». Хотя, судя по выступлениям наших ребят, в регионе скоро могут появиться первые мастера спорта РФ по киберспорту. Наступил тот момент, когда их деятельность признана спортивной. При проведении государственной аккредитации этого вида спорта комиссия рекомендовала совмещать их официальные мероприятия с активными формами досуга. Чтобы кроме виртуальных финалов «FIFA 2017» ребята обязательно могли себя еще проявить на реальном футбольном поле.



– Что из событий 2016 года запомнится вам со знаком минус?



– Нежелание некоторых муниципалитетов идти с нами в ногу.



– А какой главный позитив?



– Если системно: несмотря на непростые финансовые времена, наша область ориентируется на сильнейшие спортивные регионы, продолжает традиции благодаря нашим тренерам и спортсменам, которые дают результат не только на всероссийском, но и на международном уровне. Вообще я всегда рад, когда вижу, как человек, прежде никогда в подобном не замеченный, выбирает пробежку утром и активный отдых на выходных. Понимаешь, что политика государства идет в правильном направлении. Спрос населения на занятия физической культурой очень большой, перед нами большие задачи по доступности физической культуры и спорта для всех жителей области. Нам остается работать, ни в коем случае не жаловаться.



Кстати

• Доля граждан Псковской области, занимающихся спортом, с 2014 года выросла с 18 % до 26 %.



• 28 спортсменов из Псковской области вошли в 2016 году в сборные команды России по 12 видам спорта.



• 50 региональных федераций по 53 видам спорта имеют аккредитацию сегодня в регионе.



• В учреждениях спортивной направленности Псковской области занимается 15 327 человек, что на 1 275 человек больше, чем в предыдущем году.



• Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в сельской местности составила 41 165 человек, что на 29 тысяч человек больше, чем в 2015 году.



• В Псковской области в 2016 году состоялось 32 соревнования всероссийского и международного уровня, 202 областных спортивно-массовых мероприятия.



• 165 млн руб. – совокупный объем финансирования областного спорта в 2016 году.

