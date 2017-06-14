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Лето у сето. Школьников научат ткать и искать сокровища
Здесь расположена единственная в России усадьба-музей народа сето. Они будут изучать традиции, культуру и язык коренного малочисленного народа. Первый день в лагере начался с праздника кирмаш.
‑ Раньше у каждой деревни были свои престольные праздники, после которых устраивали деревенские гуляния – кирмаши, - рассказывает заведующая отделом музея народности сето в деревне Сигово Малле Богачева. – У нас в деревне кирмаш всегда проходил в Духов день – первый день после Троицы.
Около десяти лет музей-усадьба является главной праздничной площадкой. Ежегодно в Духов день здесь выступают русские и сетоские творческие коллективы, собираются местные жители, говорят о деревенских традициях и дегустируют национальную кухню сето.
В этом году с праздника кирмаш начинал свою работу и этнокультурный лингвистический лагерь для школьников. В первый же день школьники с головой погрузились в непривычную для них жизнь: пробовали традиционные сетоские блюда, слушали песни, участвовали в танцах и даже успели выучить первые сетоские слова.
К слову сказать, идея изучать язык не за партой в классе, а в процессе игр и выполнения различных домашних дел пришла не сразу. Первоначально с детьми занимались преподаватели. Изучение языка шло медленно и трудно. Тогда было принято решение превратить все это в игру.
- Мы стали учить язык прямо на кухне, в огороде, за ткацким станком, - говорит Малле Богачева. – Допустим, варим сыр, а все компоненты, которые используем, называем на русском и сетоском языках. Или же печем печенье, а что в него кладем, снова проговариваем на двух языках.
Эффект не заставил себя долго ждать. Школьники стали более активно говорить на сетоском языке на радость родителям и педагогам.
- Некоторые школьники приезжают к нам уже не первый год, - отмечает Малле Богачева. – И как же приятно, что они помнят многое из того, что мы изучали в прошлом году. Что интересно, среди ребят не все имеют сетоские корни, но им нравится учить наш язык, и говорят они почти без акцента, что удивляет.
По словам участницы ансамбля сето Дины Куреленок, освоить традиции коренного народа не так уж сложно. Главное – желание и стремление. За два года она научилась не только хорошо говорить на языке сето, но и петь.
- Мы прикладываем все усилия, чтобы язык сохранился, сохранился в нашей культуре, сохранился в нашей истории, - говорит Дина. – Знаете, бывают хорошие языки, когда их очень быстро учишь, вот так же и этот язык, очень хороший язык – дружелюбный и позитивный.
Привить интерес ко всему, что связано с культурой сето, пожалуй, одна из главных задач лагеря. С этой целью для детей проводится огромное количество мастер-классов, экскурсий, интерактивных игр.
- Мы будем разучивать танцы, попробуем петь сетоские песни, - объясняет заведующая.- Будем изучать основы огородничества, сбора лекарственных трав, осваивать процесс ткачества, а еще планируем искать сокровища сето. Эту занимательную игру придумала моя дочь, которая в свое время тоже посещала лагерь. Чтобы найти сокровища, ребятам придется и петь, и танцевать, и разгадывать загадки с ребусами, и слова составлять. Надеюсь, что им понравится.
В этом году работа лингвистического лагеря совмещена с дневным лагерем в Новоизборской школе. Основные занятия – по языку и культуре сето – проходят ежедневно. Другие – экологические, творческие, спортивные – чередуются, внося разнообразие и делая летний детский отдых привлекательным. Экскурсии по Изборской крепости, в Печоры и Малы, интерактивные игры и мастер-классы – далеко не полный перечень мероприятий.
Фото из группы в соцсетях «Музей-усадьба народа сето в д. Сигово»
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