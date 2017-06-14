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​Псковские шахматисты борются за ветхий дом, который они собираются сносить

14 Июня 2017 - 11:59
Главная → Заметки → Общество
Только так у них появляется надежда на собственное помещение для занятий и турниров

Шахматная задача для Пскова: есть потребность в Доме шахмат, есть место и деньги для его строительства. Почему до сих пор он не появился – разбиралась «Псковская правда».

Дом на улице Некрасова, 12 в Пскове шахматисты снесут – и правильно сделают. Здание расселили как аварийное в прошлом году, реконструкции оно не подлежит, о чем есть официальное заключение. Объектом культурного наследия двухэтажка напротив областного музея не является. Федерация шахмат Псковской области нашла инвесторов, которые готовы были построить на этом месте Дом шахмат – настоящий дворец! За то время, что городские депутаты затягивают вопрос с аварийным домом, инвесторы потеряли к проекту интерес, а законодательство изменилось так, что никакой дворец в этом месте уже не построиш­ь. Но шахматисты намерены довести эту партию до победного конца. 
 

Взрослые за партами

Материальная база у псковских шахматистов одна из лучших в стране, говорит председатель Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов. Оборудование на зависть, есть даже электронные доски, позволяющие транслировать партии в Интернете, – все как в больших шахматах. А вот с помещениями дело швах.

– За все годы советской власти и новой России псковские шахматисты были обделены нормальными помещениями, – обрисовывает картину Дмитрий Шахов. – Места дислокации разрозненны, помещения – на 20-30 посадочных мест.

Заниматься в таких условиях тяжело, а о соревнованиях говорить и вовсе не приходится. Сейчас за шахматистами Пскова закреплено три помещения: городской шахматный клуб на Октябрьском проспекте, школа шахмат на ул. Свердлова, и с недавних пор занятия проводят в Ледовом дворце. На Октябрьском проспекте шахматисты занимаются в помещениях спортивного центра «Бригантина», и раньше площади были больше. По словам Дмитрия Шахова, при бывшем мэре Михаиле Хоронене часть помещений у детей забрали, вместо шахмат теперь салон красоты и солярий. Места не хватает катастрофически.

– Даже при проведении городских соревнований детей приходится запихивать в две смены. Что уж говорить про областные состязания и Международный шахматный фестиваль, который ежегодно собирает 250-500 человек, – рассказывает Дмитрий Шахов. – Просим помещения у школ, таскаем столы и стулья. Взрослых приходится сажать за парты. На такие условия к нам никто не поедет. Пытались договориться с залами в гостиницах, но это стало дорого. И встает вопрос переноски инвентаря: электронные доски – штука капризная. 


Здание на Некрасова, 12 расселили как аварийное, но даже за эту рухлядь шахматистам предстоит еще побороться.

В целом ежегодное количество шахматных соревнований, проводимых в Пскове, приближается к 60. С введением в младших классах шахматного всеобуча каждый год науку управления пешками и королями постигает около 5 тысяч второклашек. Многие из них стремятся продолжить занятия.

Финал всероссийского состязания «Белая ладья» проводят в Сочи. В Псков на областной этап собирается по четыре ребенка из каждого муниципалитета.

– Дети видят, что условий нет. Престижа соревнованиям это не добавляет, – сокрушается Дмитрий Шахов и называет Псковскую область единственным регионом Северо-Запада, где у шахматистов нет достойного помещения. 
 

Проси или плати

Слова Дмитрия Шахова подтверждает псковичка Елена Ковалева. Ее сын Тимофей – обладатель серебряных медалей первенства Пскова по шахматам. 

– Для шахматных соревнований в Пскове, увы, места нет. Нигде, – делится она наблюдениями. – Очень печально, что даже городские турниры приходится проводить в несколько этапов и по разным адресам. Это очень неудобно. Наверно, поэтому в Пскове в принципе проходит не очень много турниров. Просто негде принимать спортсменов. Например, международный фестиваль у нас только один – будет в конце июня. А в ту же Эстонию или Латвию шахматисты чуть ли не каждые выходные катаются, там много турниров выходного дня. Дом шахмат для Пскова будет очень кстати. 

Один из тех, кто ездит на турниры в страны Балтии, – Григорий Шаранков. Недавно он получил серебряную медаль от Олимпийского комитета Эстонии. В марте Григорий в качестве приглашенного «легионера» сражался на командном чемпионате Эстонии за шахматный клуб Таллина и помог команде занять второе место. 

Шаранков – видная фигура шахматного движения Пскова, кандидат в мастера спорта по шахматам, чемпио­н области и города. Ранее он и сам занимался организацией шахматных турниров. 

– Если рыбку в маленький аквариу­м посадить, расти ей будет некуда, – приводит Григорий сравнение. – Мы бы хотели проводить в Пскове топовые соревнования, но условия далеки даже от нормальных спортивных. Вынуждены просить или платить непомерные деньги за аренду. Международный шахматный фестиваль в Пскове проводится с начала нулевых годов то в спортзале, то в школьной рекреации – какой будет имидж у таких соревнований? Участник из Германии посмотрит на все это и решит, что больше ехать сюда не стоит. 
 

В чем счастье

Аналогичная ситуация была в Великих Луках. Однако два года назад глава города Николай Козловский дал принципиальное согласие на выделение городом помещения для шахматистов.

– В считаные дни нам предложили несколько помещений в центре на выбор. Мы выбрали на улице Зверева, 37. Помещение площадью 300 квадратных метров – о таком подарке мы не могли даже мечтать! Муниципалитет его отремонтировал, а федерация обеспечила начинку. Можно посадить до 80 игроков одновременно. Подумывае­м о том, чтобы перевести в Великие Луки областные соревнования, – делится Дмитрий Шахов.

По такому же пути пошли другие муниципалитеты. Струги Красные, Бежаницы, Опочка, Плюсса – там поняли, что, выделив помещения, получают новые доски, фигуры, компьютеры, пособия. Словом, достойные условия для педагогов и шахматистов. 

Не поняли, кажется только в Пскове.

– Не ожидали сопротивления городских депутатов, – говорит Дмитрий Шахов. 

На рубеже 2013-2014 годов он обратился к главе администрации Пскова Игорю Калашникову с просьбой выделить федерации помещение метров 600, чтобы свести воедино три клуба и иметь место для соревнований. Для федерации принципиально, чтобы помещение находилось в центральной части города. Во-первых, дети из отдаленных районов не должны страдать по вечерам. Во-вторых, в дни проведения соревнований важна близость к гостиницам и точкам общепита. Игорь Калашников сообщил, что в готовом виде таких помещений нет и странно было бы, если бы они вдруг нашлись. Глава администрации предложил шахматистам поискать помещения, требующие капитального ремонта и вложений. 

Вот тогда-то и нашелся дом на Некрасова, 12. Городская администрация по соседству, напротив – Псковский музей. На тот момент в здании еще жили люди, но дом был признан аварийным, и его предстояло расселить. Отыскалось несколько инвесторов, готовых построить дом для шахматистов, а взамен получить право возвести строение для себя на этом же участке. 

– Пока рассматривали вопрос в городской Думе и расселяли дом, у трех инвесторов пропало желание с нами сотрудничать. Слишком долго все тянулось. Плюс поменялось законодательство. Хотя дом и не является объектом культурного наследия, но на его месте мы можем возвести здание только той же этажности и тех же очертаний, – рассказывает Дмитрий Шахов. 


Десятилетиями псковские шахматисты вынуждены ютиться в небольших помещениях, разбросанных по городу. О престиже шахмат и приеме иностранных гостей говорить в таких условиях не приходится.
 

Без вариантов

Готовый проект настоящего дворца шахмат – три этажа, длинные фасады – отложили в сторону. Из тех, кто готов вложить средства в шахматное будущее Псковской области, осталась только Ассоциация федераций шахмат Северо-Запада, где Дмитрий Шахов – вице-президент. Она может предоставить 14 млн рублей. Но и за эти работы взяться нет возможности. Здание на Некрасова выделено в безвозмездное пользование сроком на 5 лет. Времени как раз хватит, чтобы построить новый дом, провести отделку и… отдать его обратно городу! Кто знает, какое решение примут депутаты через пять лет по поводу приведенной в порядок муниципальной собственности? На таких шатких условиях ассоциация предусмотрительно отказывается выделять деньги. Необходимо оформление собственности. 

– Ряд депутатов, занимающихся бизнесом, в ультимативной форме потребовали выставления здания на публичные торги, чтобы шахматисты на равных боролись за него, – продолжает Дмитрий Шахов.

Он подчеркивает, что Федерация шахмат – некоммерческая организация. И все, что ей нужно, – достойное помещение для детей. Не можете это – дайте другое! Но другого нет. Ситуация абсурдная: борьба разворачивается за рухлядь, из которой уже выселили людей, пока потолок не рухнул им на голову. Но место лакомое, кто бы спорил.

– У меня возникают вопросы. Почему достойные условия для псковских детей готовы создавать бизнесмены из Петербурга и Москвы, а не местные? Почему чужим есть дело до наших детей, а наши депутаты, дети которых тоже посещают шахматные кружки, ведут себя подобным образом? – недоумевает Дмитрий Шахов. – Звучат предложения, мол, продайте компьютеры и купите здание. Вот какой уровень понимания! Хорошо, что нас поддержал глава Пскова Иван Цецерский, который видит, что нашелся инвестор, готовый убрать рухлядь с городских улиц. Цецерский предложил провести турнир к Ганзейским дням. Мы согласились, потому что знаем, что из ганзейских городов к нам с удовольствием приедут шахматисты. 

Теперь Федерация шахмат Псковской области находится в ожидании вынесения вопроса об аукционе на сессию гордумы, а потом и самого аукциона. Других вариантов просто нет.

Несколько месяцев назад огромная аудитория по всему миру с упоением следила за битвой россиянина Сергея Карякина и норвежца Магнуса Карлсена, боровшихся за звание чемпиона мира. Может быть, в эти минуты в Пскове подрастают новые Карякины и Карповы. Только вот аквариум маловат – вырастут ли?
 


Комментарии: 1
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Комментарии

Анонимный
14 Июня 2017 - 14:11
Городские депутаты просто обнаглели творят что хотят,не понятно почему губернатор не может поставить их на место.
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