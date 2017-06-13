Соседи из Витебска рассказали, чем живет регион по ту сторону границы

«Псковская правда» и белорусская областная газета «Витебские вести» продолжаю­т делиться важными новостями своих регионов. На этой неделе жители Витебской области узнают про то, как прошел Пушкинский праздник поэзии, о визите в Псковскую область итальянского мастера айкидо Роберто Фольетта, о лигвистическом лагере сето в Печорском районе, о парусной регате и о сотрудничестве властей с благотворительным фондом «Старость в радость». А соседи рассказали, что интересного у них.



Председатель облисполкома установил рекорд

Николай Шерстнёв известен своим пристрастием к силовым видам спорта. И в этот раз в его 56 лет ему не было равных в жиме штанги лежа и в гиревом спорте. В последней дисциплине председатель облисполкома за одну минуту поднял 32-килограммовый снаряд 53 раза, а мировой рекорд - 57. А вот в жиме штанги он установил рекорд Беларуси в своей возрастной категории с результатом 170 кг.

Команды госслужащих облисполкома, городов и районов мерились силами в соревнованиях по парковому волейболу, настольному теннису, бадминтону, шашкам, стрельбе из пневматической винтовки, легкой атлетике, гиревому спорту и жиму штанги. Особенно жарким выдался товарищеский футбольный матч, в котором за победу сражались главы регионов. По мнению чиновников, подвижные игры, занятия спортом – это лучший способ восстановиться после тяжелого рабочего дня, зарядиться энергией, и именно такого расписания придерживаются многие из них. Признаются, что нужно во всем быть примером, в том числе и в активном отдыхе. Кстати, спартакиада госслужащих прошла на Витебщине в третий раз.



В Орше горожане провели шествие против абортов

«Сохрани мне жизнь», «Я хочу увидеть мир», «Защити меня сегодня» – этими и другими лозунгами вооружились жители Орши и сотрудники городского родильного дома, который стал центральной площадкой акции «За жизнь».



– Бороться против абортов на словах – одно, а посредством таких акций, главные участники которых молодые ребята и девчата, – совсем другое, – говорит заведующая роддомом Инна Крачек. – Поддержать акцию пришли не только учащаяся молодежь, представители власти, церкви и общественных организаций, но и многодетные, молодые семьи, беременные женщины. Символично, что за час до начала мероприятия в роддоме появилась на свет очередная двойня – мальчик и девочка.

Шествие завершилось в храме Святого преподобного Леонида. Здесь старший благочинный церквей Оршанского округа протоиерей отслужил молебен. Участники акции зажгли свечи во имя жизни.



Богушевские ребята представят Беларусь в Швеции

Фестиваль творчества детей-инвалидов «Мечты сбываются» прошел в Витебске. Мероприятие организовано по инициативе благотворительного общественного объединения «Мир без границ» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. До нынешнего года фестиваль проходил в Минске, а в 2017-м приехал в Витебск и состоялся на главной площадке «Славянского базара» – в Летнем амфитеатре. Гран-при присудили команде Витебской области – Богушевскому дому-интернату для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития Сенненского района. Осенью богушевские ребята будут представлять Беларусь на международном конкурсе в Швеции.



Полоцкие мастера шьют панно к 1155-летию города

Проект коллективного панно-посвящения предложил народный клуб «Рошва». Сначала создадут три полотна размером полтора на два метра, затем их сошьют в одно большое панно. Миниатюрные квилты – стеганые изделия из лоскутков - будут посвящены землякам, оставившим след в истории и культуре родного края. Каждая мастерица сама выберет героя своего лоскутного шедевра. В завершенном виде проект «Посвящение» будет экспонироваться в дни празднования Дня белорусской письменности, 1155-летия Полоцка и 500-летия белорусского книгопечатания в первые выходные сентября.



Гигантские качели смастерила у себя во дворе семья

Их можно увидеть на трассе Витебск – Минск в Бешенковичском районе. На могучих подпорах деревянные качели стоят на подворье семьи Хацкевичей в деревне Вяжище. Сооружение украшено ажурной резьбой, а венчает его прикрепленный к старому тележному колесу флюгер с «котом ученым» и сказочной Бабой Ягой. Удобное сиденье может уместить сразу всю семью из шести человек. Останавливаются и проезжающие, чтобы сфотографироваться у необычных качелей высотой около 7 метров.



По материалам областной газеты «Витебские вести»