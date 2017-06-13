На Октябрьской дороге поблагодарили газету за неравнодушие и отправили решать вопрос в городскую администрацию

В марте в редакцию «Псковской правды» обратились жители областного центра, которые практически ежедневно рискуют своими жизнями. Это работники Псковского молокозавода, студенты ФИНЭКа и жители Завокзалья. Самый короткий путь к месту их работы, учебы или проживания пролегает через железнодорожные пути под Крестовским виадуком. Фоторепортаж типичного утра жителей Завокзалья на путях смотрите ЗДЕСЬ.



Читатели газеты рассказали, что пытались обратить внимание руководства Октябрьской железной дороги на эту проблему, обращались к местному железнодорожному начальству, но так и не были услышаны. Формально железнодорожники, конечно, правы. Зачем дополнительно тратить деньги, когда неподалеку есть и автодорожный путепровод, и надземный пешеходный мост?



Однако еще есть старики, молодые мамы с колясками, студенты, подростки. Для них способом сэкономить расстояние и время было бы оборудование на железнодорожных путях под Крестовским виадуком пешеходного перехода с оповестителем – деревянного настила вровень со шпалами, как это делается, например, в соседней Ленинградской области. Траты при этом будут минимальны: следует приобрести сам оповеститель и несколько кубометров древесины.



«Псковская правда» направила официальный запрос начальнику службы корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Дмитрию Туринскому. И вот мы получили ответ. В нем Дмитрий Туринский поблагодарил газету за «неравнодушное отношение к вопросам обеспечения безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры». Далее он сообщил, что «относительно прошлого года в Псковской области наблюдается рост уровня травматизма в 1,5 раза». Эта проблема беспокоит и руководство Октябрьской железной дороги.



Но от признания проблемы до ее решения оказалась целая пропасть. «Согласно регламентирующим документам, строительство пешеходного перехода в указанном месте, оборудованного звуковой и световой сигнализацией, невозможно, так как интенсивность движения подвижного состава в сутки на данном участке превышает допустимый предел, что, однако, не исключает возможности строительства пешеходного моста», – сообщает Дмитрий Туринский.



Далее следует ссылка на два федеральных закона от 2003 года («О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), которые позволяют организовать пешеходный переход по инициативе и за счет средств органов местного самоуправления. Для решения указанного вопроса заинтересованным лицам предлагается «обратиться в орган местного самоуправления, на территории которого предполагается оборудование инфраструктурного объекта».



Каково? Проблема наша, но решать ее все равно придется вам.